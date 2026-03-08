ETV Bharat / bharat

UPSC की 301वीं रैंक किसकी.. ब्रह्मेश्वर की पोती या यूपी की आकांक्षा सिंह? आयोग के जवाब का इंतजार

''यूपीएससी की साइट पर कोई डाउट नहीं है. मीडिया में मिस इनफॉरमेशन हुआ है. पूरा मामला क्लियर हो चुका है कि ये रिजल्ट मेरा है. आरा की रहने वाली आकांक्षा को लगता है कि रिजल्ट उसका है तो सामने आकर इस बात का खंडन करें और प्रूफ के साथ दिखाएं. मुझे नहीं पता कि आरा की आकांक्षा ने किस आधार पर रिजल्ट देखा है.'' - डॉ.आकांक्षा सिंह, यूपी की गाजीपुर निवासी

किसके दावे में दम? : दोनों के एडमिट कार्ड को टटोला गया जिसके पड़ताल में ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह के एडमिट कार्ड में 2 अलग-अलग रोल नंबर मिले. इस मामले में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रंजीत सिंह की बेटी आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल बताया कि उसने 0856794 रोल नंबर से अगस्त 2025 को मेंस का एग्जाम दिया था. 4 फरवरी 2026 को इंटरव्यू दिया था. मुझे क्लियर है कि यह रिजल्ट मेरा है, आप मेरे एडमिट कार्ड पर अंकित बार-कोड या रोल नंबर से जांच कर सकते हैं.

''यह बात सामने आई है कि मेरी रैंक और पहचान का इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं. इसलिए, मैं यह साफ़ करना चाहती हूं कि यह मेरी ओरिजिनल ID है, और इसलिए मेरा ई-समन वगैरह इस पोस्ट में अटैच है. साथ ही, मैं जो नकली पोस्ट देख रही हूं, उन्हें भी शेयर कर रही हूं. उम्मीद है कि ज़रूरी काम किया जाएगा.'' - डॉ.आकांक्षा सिंह, यूपी की गाजीपुर निवासी

एक रोलनंबर दो-दो आकांक्षा : पहले बिहार के आरा से रणवीर सेना सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने दावा किया कि यूपीएससी 2025 के परीक्षा में उसे 301 रैंक हासिल हुई है. इस सूचना के बाद देश के तमाम मीडिया संस्थानों ने बहुत ही प्रमुखता से आरा की आकांक्षा की उपलब्धि को दिखाया. जैसे ही तमाम मीडिया प्लेटफार्म पर आरा से ये न्यूज पब्लिश हुई, वैसे ही यूपी के गाजीपुर से दूसरी आकांक्षा ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल बवाल मचा दिया. यूपी की आकांक्षा का दवा है कि यूपीएससी के परीक्षा में 301 रैंक उसका है और आरा की आकांक्षा फर्जी दवा कर पब्लिसिटी ले रही हैं.

भोजपुर : UP की आकांक्षा और बिहार की आकांक्षा के बीच यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर राष्ट्रीय स्तर और विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर यूपीएससी के 301 रैंक को ले कर लाफी ज्यादा गहरा विवाद छिड़ा हुआ है. मामला सोशल मीडिया में छाया हुआ है और चर्चा है कि आखिर कैसे एक ही रोल नंबर पर दो-दो कैंडिडेट पास हो सकते हैं?

कौन हैं असल दावेदार आकांक्षा सिंह? : आकांक्षा एक डॉक्टर हैं. वह यूपी के गाजीपुर जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने पटना AIIMS से MBBS, MS की पढ़ाई पूरी करने के बाद UPSC की पढ़ाई में जुटी हुईं थीं. दूसरे अटेम्ट में उन्होंने इस प्रतिष्ठि परीक्षा को क्रैक किया. लेकिन उसमें सामने आए विवाद ने उनके जश्न को फीका कर दिया. वह लगातार ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती के दावे को झूठा बता रही हैं. साथ ही एडमिट कार्ड पर लगे बार कोड को स्कैन करके भी सच सामने करने का दावा कर रही हैं.

आकांक्षा सिंह, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती (ETV Bharat)

कौन हैं आरा की आकांक्षा सिंह? : आरा की आकांक्षा सिंह ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं. ये भोजपुर जिले के अगिआंव प्रखंड के खोपीरा गांव की रहने वाली हैं. हालांकि, उनका परिवार आरा शहर के कतीरा मोहल्ले में रहता है. आकांक्षा की प्रारंभिक शिक्षा आरा के कैथोलिक मिशन स्कूल से हुई. उन्होंने साल 2017 में मैट्रिक की परीक्षा दी और 80 प्रतिशत नंबर्स लाए. साल 2019 में इंटरमीडिएट (विज्ञान) की परीक्षा में 81 प्रतिशत अंक प्राप्त किए. आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए साल 2022 में इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया, जिसमें 64 प्रतिशत मार्क्स के साथ वो फर्स्ट आईं.

विवाद होने पर फिर मीडिया में आईं आरा की आकांक्षा : आरा की आकांक्षा विवाद शुरू होने के बाद मीडिया के कैमरे पर दोबारा आई और उसने बताया, मेरा जीवन बेहद सादगीपूर्ण रहा है और मैंने सीमित संसाधनों के बीच रहकर कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है. मेरे पिता कुमार इंदू भूषण सिंह किसान हैं. मैं झूठ क्यों बोलूंगी. मेरे एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नम्बर से मुझे जानकारी मिली की मुझे यूपीएससी की परीक्षा में 301 रैंक मिला है.

ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह (ETV Bharat)

''असली आकांक्षा सिंह मैं ही हूं. मेरा ही रैंक 301 है. मुझे क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है. कुछ है तो यूपीएससी सामने से आकर जवाब दे. इस रोल नम्बर के जरिये ही मैन यूपीएससी की सभी परीक्षाओं को दिया है. विवाद शुरू होने के बाद मैंने यूपीएससी को मेल भी किया है. लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिला सम्भवतः सोमवार को स्थिति स्पष्ट होगी.''- आकांक्षा सिंह, ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती और UPSC में 301 रैंक पर दावा करने वाली

दावा सच साबित करने के लिए इंटरव्यू का हिस्सा भी सुनाया : आकांक्षा ने ये भी बताया कि इंटरव्यू में भोजपुर से भोजपुरी को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि कला के क्षेत्र में किसे पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? मैंने जवाब दिया कि भोजपुर से भरत सिंह भारती जी को ये सम्मान मिला है. फिर उन्होंने मेरे फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछा, तब मैंने विराट कोहली के बारे में बताया.

आरा की आकांक्षा सिंह का एडमिट कार्ड (ETV Bharat)

क्या एक ही रोलनंबर पर दो परीक्षार्थी थे? : देश की प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी क्या दो अलग-अलग लोगों को एक ही रोलनंबर पर परीक्षा दिला रहा था. अब चर्चा इस बात की है. जैसा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने बताया कि उन्होंने आयोग को मेल किया है और सोमवार को इसकी स्थिति क्लियर होगी. आयोग का पक्ष आने तक इंतजार करना होगा.

ए़़डमिट कार्ड का बार कोड बताएगा सच : लेकिन अगर गाजीपुर की आकंक्षा सिंह के दावे को मानें तो उनके एडमिट कार्ड पर बार कोड को स्कैन करने पर वही रोल नंबर शो कर रहा है जो कि आयोग द्वारा यूपीएससी परीक्षा रिजल्ट 2025 में 301 रैंक के सामने अंकित है. जबकि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह के रोल नंबर को स्कैन करने पर अलग ही रोल नंबर दिखा रहा है. जो कि 301 रैंक वाले रोल नंबर से मेल नहीं खाता.

यूपी की डॉ आकांक्षा सिंह का एडमिट कार्ड (ETV Bharat)

एडमिट कार्ड पर रोल नंबर एडिट तो क्या होगा? : तो क्या बिहार के आरा की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने अपने रोल नंबर को एडिट किया है? अगर ऐसा है तो यह जालसाजी में भी गिना जा सकता है और इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग इस मुद्दे पर कोई सख्त फैसले के साथ जवाब दे सकता है. फिलहाल नजर आयोग के जवाब की ओर है कि आखिर किसके दावे में सच्चाई है?

