उत्तराखंड की शाम्भवी तिवारी ने UPSC में हासिल की 46वीं रैंक, शेयर की सक्सेस स्टोरी

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले की बेटी शाम्भवी तिवारी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल की है. किच्छा क्षेत्र की रहने वाली शाम्भवी ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है. खास बात यह है कि उन्होंने महंगी कोचिंग के बजाय घर पर रहकर डिजिटल और फ्री स्टडी मटेरियल के सहारे तैयारी कर यह सफलता पाई है.

किच्छा क्षेत्र के रहने वाली शाम्भवी तिवारी के पिता का नाम सुशील कुमार तिवारी और उनकी मां का नाम निवेदिता अवस्थी है. बेटी शाम्भवी तिवारी ने यूपीएससी परीक्षा में पिछले साल 445 वीं रैंक हासिल की थीं, इस बार 46 वीं रैंक हासिल कर अपने माता-पिता, नाना नानी और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. शाम्भवी तिवारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, नाना नानी और अपने परिवार के शुभचिंतकों को दिया है.

किच्छा क्षेत्र बसंत गार्डन की रहने वाली शाम्भवी तिवारी ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से 2021 में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. जिसके बाद गांधीनगर आईआईटी में एडमिशन लिया. फिर उन्हें लगा की सिविल सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. जिसके बाद उन्होंने आईआईटी गांधी से एमटेक की पढ़ाई को ड्राप कर दिया. इसके बाद शाम्भवी ने घर से ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से यूपीएससी से जुड़ी सामग्री एकत्र कर पढ़ाई शुरू कर दीं. पहली बार 2023 में यूपीएससी की परीक्षा दी. प्रिलिम्स में एक नम्बर से रह गई.

इसके बाद सी सेट की परीक्षा में एक नम्बर से रुकने के बाद उससे जुड़ी ओर अधिक सामग्री को एकत्र कर दोबारा से तैयारी में जुट गई. यूपीएससी परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित हुआ तो शाम्भवी तिवारी ने 445 रैंक हासिल की. इस बार जब यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ तो 46 वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया.

यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले शाम्भवी तिवारी के घर पर पहुंचकर क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ उनके शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की. वहीं यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले शाम्भवी तिवारी के पिता सुशील कुमार तिवारी और मां डॉ निवेदिता अवस्थी ने बताया हमारी बेटी 8 से 10 घंटे रोज पढ़ाई करतीं थीं.