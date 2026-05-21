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UPSC प्रीलिम्स 2026: रविवार को सुबह 6 बजे से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए DMRC ने लिया फैसला

दिल्ली मेट्रो के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस रविवार को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे से ही उपलब्ध होंगी. इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक में बैठने वाले उम्मीदवार बिना किसी असुविधा या देरी के अपने परीक्षा केंद्रों तक समय पर पहुंच सकें. डीएमआरसी के मुताबिक आम तौर पर रविवार के दिन मेट्रो की तीन विशिष्ट लाइनों पर सेवाएं सुबह 7 बजे शुरू होती हैं. लेकिन 24 मई को सिविल सेवा परीक्षा के कारण इन लाइनों पर परिचालन 1 घंटे पहले शुरू होगा.

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है. आगामी 24 मई (रविवार) को होने वाली इस प्रतिष्ठित परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने परीक्षार्थियों की राह आसान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रविवार को मेट्रो नेटवर्क की उन लाइनों पर भी ट्रेन सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू कर दी जाएंगी, जहां रविवार को सेवा देरी से शुरू होती है.

ग्रे लाइन: ढांसा बस स्टैंड से द्वारका

इन तीनों लाइनों पर रविवार सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ट्रेनें 15-15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. इसके बाद यानी सुबह 7 बजे के बाद पूरे नेटवर्क पर ट्रेनों का परिचालन रविवार की सामान्य समय सारणी के अनुसार सुचारू रूप से जारी रहेगा.

अन्य लाइनों पर सामान्य रूप से मिलेगी सेवा: अनुज दयाल ने बताया कि इन तीन विशेष लाइनों के अलावा, दिल्ली मेट्रो की अन्य सभी लाइनों पर सेवाएं अपने निर्धारित रविवार के टाइमटेबल के अनुसार सुबह 6 बजे से ही शुरू होती हैं, इसलिए उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वे पहले की तरह ही सुबह 6 बजे से यात्रियों और परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी.

परीक्षार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत: दिल्ली मेट्रो प्रशासन का कहना है कि यह विशेष व्यवस्था पूरी तरह से यूपीएससी उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर की गई है. परीक्षा केंद्रों की दूरी व सुबह की शिफ्ट को देखते हुए छात्रों को कनेक्टिविटी की समस्या न हो, इसके लिए सीमलेस ट्रांजिट मूवमेंट की योजना तैयार की गई है.

बता दें कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हर साल दिल्ली-एनसीआर से लाखों छात्र शामिल होते हैं. सुबह के वक्त ऑटो, कैब या अन्य निजी वाहनों पर निर्भर रहने वाले छात्रों को अक्सर भारी किराए व जाम से जूझना पड़ता है. ऐसे में मेट्रो सेवाओं का सुबह 6 बजे से शुरू होना छात्रों के लिए एक बड़ा संबल बनेगा. विशेषज्ञों व छात्रों ने भी डीएमआरसी के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि इससे दूर-दराज के इलाकों (जैसे शिव विहार, ढांसा बस स्टैंड या बॉटनिकल गार्डन) से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में मानसिक व शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी.

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