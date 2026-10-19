दिल्ली: ओल्ड राजेंद्र नगर में UPSC अभ्यर्थी की मौत, पढ़ाई से तनाव की बात सामने आई, पुलिस जांच में जुटी
मौके से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पढ़ाई से जुड़े तनाव की बात सामने आने की जानकारी है.
Published : October 19, 2026 at 7:47 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा की तैयारी कर रहे 25 वर्षीय छात्र की मौत हो गई. मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के निवासी अल्टा भारत कुमार रेड्डी के रूप में हुई है. वह ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक फ्लैट में रहकर UPSC की परीक्षा की तैयारी कर रहा था.
प्रारंभिक पुलिस जांच में छात्र की मौत आत्महत्या के तौर पर सामने आई है. मौके से एक नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें पढ़ाई से जुड़े तनाव की बात सामने आने की जानकारी है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अन्य पहलुओं को भी देखा जा रहा है.
आंध्र प्रदेश का एक 25 वर्षीय छात्र, जो राजेंद्र नगर में रहकर UPSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली है। अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है: दिल्ली पुलिस— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 19, 2026
दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 2:38 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित मकान नंबर 11ए/16 में एक छात्र के फंदे से लटके होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर फ्लैट अंदर से बंद था. पुलिस ने फ्लैट खुलवाकर अंदर जांच की तो 25 वर्षीय भारत कुमार रेड्डी मृत अवस्था में मिला.
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ व जांच में अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी या बाहरी व्यक्ति की भूमिका सामने नहीं आई है. अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में किसी तरह का फाउल प्ले सामने नहीं आया है. हालांकि, पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.
ओल्ड राजेंद्र नगर लंबे समय से UPSC व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के प्रमुख ठिकानों में शामिल रहा है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में छात्र रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. पढ़ाई का दबाव, परीक्षा में सफलता की चिंता व लंबे समय तक तैयारी के दौरान बढ़ने वाला मानसिक तनाव छात्रों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.
भारत कुमार रेड्डी भी आंध्र प्रदेश से दिल्ली आकर UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहा था. पुलिस अब उसके परिवार व परिचितों से संपर्क कर उसके पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रही है. इसके साथ ही फ्लैट और आसपास के क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने छात्र के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है. मामले में पुलिस की विस्तृत जांच जारी है.
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