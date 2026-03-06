ETV Bharat / bharat

पंचकूला के अकांश ढुल ने UPSC परीक्षा में हासिल किया तीसरा रैंक, सीएम सैनी ने फोन कर दी बधाई

पंचकूला के अकांश ढुल ने यूपीएससी 2025 में तीसरा रैंक हासिल कर हरियाणा का नाम रोशन किया है.

AKANSH DHUL UPSC
अकांश ढुल ने UPSC में हासिल किया तीसरा रैंक (CM Nayab Saini Social Media)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 6, 2026 at 4:45 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 4:54 PM IST

पंचकूला: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का अंतिम नतीजा जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में पंचकूला निवासी भाजपा के नेता कृष्ण कुमार ढुल बेटे अकांश ढुल ने तीसरा रैंक हासिल किया है. अकांश ढुल पंचकूला सेक्टर 12/ए में परिवार के साथ रहते हैं. अकांश की मां निर्मला स्कूल प्रिंसिपल हैं.

सीएम ने फोन पर बधाई दी: अकांश ढुल का तीसरा रैंक आने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके पिता भाजपा नेता कृष्ण ढुल को फोन कर बधाई दी. इस दौरान सीएम ने कहा कि अकांश ने हरियाणा का नाम रोशन किया है, जो उसकी निरंतर एकाग्रता और मेहनत का परिणाम है. मुख्यमंत्री ने अकांश के पिता कृष्ण ढुल को उनके परिवार की खुशियों में शामिल होने का भरोसा भी दिया.

श्री राम कॉलेज से की ग्रेजुएशन: अकांश ने दसवीं की पढ़ाई चंडीगढ़ सेक्टर 27 के स्कूल भवन विद्यालय से की और बारहवीं की पढ़ाई चंडीगढ़ के ही सेक्टर 26 स्थित सेंट कबीर पब्लिक स्कूल से पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अकांश ने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीए ऑनर्स की डिग्री ली. अकांश ने शुरूआत से ही यूपीएससी की परीक्षा को अच्छे रैंक से पास करने का लक्ष्य रखा था.

AKANSH DHUL UPSC
पिता के साथ अकांश ढुल (ETV Bharat)

दिल्ली में रहकर की यूपीएससी की तैयारी: अकांश ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी दिल्ली में रहकर की. उसी दौरान वर्ष 2024 में उन्होंने 342वीं रैंक और वर्ष 2025 में 295वीं रैंक प्राप्त की. लेकिन वे इससे बेहतर रैंक हासिल करने के अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहे. इस बार तीसरा रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है.

अकांश ढुल ने UPSC परीक्षा में हासिल किया तीसरा रैंक (ETV Bharat)

पिता हुए गर्वित: पिता कृष्णा ढुल ने बेटे की सफलता का श्रेय उसके निरंतर परिश्रम, एकाग्रता और समर्पण को दिया है. उन्होंने कहा कि, "पहले दोनों बार जब बेटे का रैंक उसके अनुसार नहीं आया, तो बेटे ने फिर से परीक्षा देने की बात कही और आज उसे जो सफलता मिली है, इसकी बहुत खुशी है." वहीं, अकांश की मां भी भावुक हो गई. उन्होंने कहा कि, "बेटे को उसकी मेहनत का फल मिला है. मुझे उस पर गर्व है."

AKANSH DHUL UPSC
सीएम के साथ अकांश (ETV Bharat)

