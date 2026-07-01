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दिल्ली की ईवी नीति 2026 पर बवाल: ट्रांसपोर्ट संगठनों ने खोला मोर्चा, 'चक्का जाम' की चेतावनी

EV नीति के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी 'इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026' आज 1 जुलाई से लागू हो गई है. इसको लेकर राजधानी के परिवहन क्षेत्र में भारी असंतोष व उबाल देखा जा रहा है. देश के सबसे बड़े परिवहन संगठनों में शामिल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) और दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन (DCBA) ने संयुक्त रूप से सरकार की इस नीति को अव्यावहारिक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है.

वैध आयु' पूरी करने की मांग, अरबों का निवेश दांव पर

परिवहन संघों ने स्कूल बसों, चार्टर्ड बसों और कमर्शियल वाहनों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदलने के प्रस्ताव पर गहरी नाराजगी जताई है. दिल्ली सरकार ने साल 2030 तक 30% स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है.

बैंकों से भारी कर्ज लेकर अरबों रुपये का निवेश

इस पर विरोध दर्ज कराते हुए AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने कहा कि दिल्ली व देश के अन्य हिस्सों में चल रही अधिकांश बसें वर्तमान में या तो सीएनजी (CNG) से संचालित हैं या फिर आधुनिक BS-VI डीजल मानकों पर आधारित हैं. सरकार ने खुद कुछ साल पहले इन दोनों तकनीकों को पर्यावरण अनुकूल बताकर बढ़ावा दिया था, जिसके बाद ऑपरेटरों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर अरबों रुपये का इन बसों में निवेश किया था. अब उनकी वैध परिचालन अवधि (15 वर्ष) पूरी होने से पहले ही उन्हें जबरन हटाने की नीति आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित होगी.

राजधानी में पर्याप्त ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं-ट्रांसपोर्ट संगठन

संगठनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पर्यावरण सुधार के नाम पर कुछ विशेष हित समूहों व कॉर्पोरेट लॉबी के दबाव में काम कर रही है. जमीनी हकीकत ये है कि राजधानी में अभी तक पर्याप्त ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया है. वर्तमान चार्जिंग नीति में पारदर्शिता की कमी है व बिजली की दरें भी बहुत अधिक हैं.



नीति के जबरन क्रियान्वयन से संभावित संकट

• हजारों ऑपरेटरों के सामने दिवालियापन का खतरा

• बैंकों के व्यावसायिक ऋण डिफॉल्ट होने की आशंका