किच्छा के खान फार्म पर कब्जे को लेकर बवाल, आमने-सामने सायर वाड्रा और नसरीन सांगा, धरने पर बैठे विधायक बेहड़
उत्तराखंड के किच्छा में खान फार्म पर कब्जे का हाईप्रोफाइल केस, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 1, 2026 at 10:58 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर कब्जे के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायर वाड्रा ने नसरीन सांगा पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है. जबकि, नसरीन सांगा ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है. मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विवाद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.
उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा क्षेत्र स्थित पिपलिया मोड़ के खान फार्म पर कब्जे को लेकर बुधवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया. जमीन पर स्वामित्व और कब्जे के दावे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची एवं सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली. फिलहाल, पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात है और प्रशासन मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायर वाड्रा अपने समर्थकों के साथ खान फार्म पहुंचीं. उन्होंने आरोप लगाया कि,
"यह फार्म हमारी बुआ द्वारा की गई वसीयत के आधार पर मेरी वैध संपत्ति है. नसरीन सांगा ने फार्म पर कार्य कर रहे मजदूरों को हटाकर जबरन कब्जा कर लिया है. प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर कब्जा हटाए और हमें न्याय दिलाए."- सायर वाड्रा, प्रियंका वाड्रा की जेठानी
विवाद की सूचना मिलते ही किच्छा कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ भी अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे. विधायक समेत कई नेताओं ने खान फार्म के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया. धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.
वहीं, फार्म के अंदर मौजूद नसरीन सांगा ने सायर वाड्रा, विधायक तिलकराज बेहड़ और कांग्रेस नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने अपने पक्ष में कानूनी कार्रवाई की बात कही.
"मेरे पास अपने दावे से संबंधित दस्तावेज हैं और पूरे मामले को एकतरफा तरीके से पेश किया जा रहा है."- नसरीन सांगा, दूसरा पक्ष
फिलहाल, दोनों पक्ष अपने-अपने स्वामित्व के दावे कर रहे हैं, जिसकी जांच प्रशासन की ओर से की जा रही है. धरने के दौरान विधायक तिलकराज बेहड़ ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है.
"यदि प्रशासन की कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ, तो हम आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे. एक-दो दिन के भीतर मैं जिले के अधिकारियों के नाम लिखकर प्रदेश और केंद्र सरकार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजूंगा. ताकि, पूरे मामले की जानकारी उच्च स्तर तक पहुंच सके."- तिलक राज बेहड़, कांग्रेस विधायक
विवाद बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. जहां दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मामले में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों, वसीयत, राजस्व अभिलेखों और अन्य कानूनी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिलहाल, खान फार्म के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर दी है. अब सभी की नजर प्रशासन की जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है. करीब 5 घंटे से लगातार धरना जारी है. उधम सिंह पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है.
"कानून व्यवस्था खराब ना हो, उसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है."- गौरव पांडे, एसडीएम, किच्छा
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