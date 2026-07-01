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किच्छा के खान फार्म पर कब्जे को लेकर बवाल, आमने-सामने सायर वाड्रा और नसरीन सांगा, धरने पर बैठे विधायक बेहड़

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर कब्जे के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायर वाड्रा ने नसरीन सांगा पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है. जबकि, नसरीन सांगा ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है. मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विवाद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है.

उधम सिंह नगर जनपद के किच्छा क्षेत्र स्थित पिपलिया मोड़ के खान फार्म पर कब्जे को लेकर बुधवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया. जमीन पर स्वामित्व और कब्जे के दावे को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची एवं सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली. फिलहाल, पूरे क्षेत्र में पुलिस तैनात है और प्रशासन मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायर वाड्रा अपने समर्थकों के साथ खान फार्म पहुंचीं. उन्होंने आरोप लगाया कि,

"यह फार्म हमारी बुआ द्वारा की गई वसीयत के आधार पर मेरी वैध संपत्ति है. नसरीन सांगा ने फार्म पर कार्य कर रहे मजदूरों को हटाकर जबरन कब्जा कर लिया है. प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर कब्जा हटाए और हमें न्याय दिलाए."- सायर वाड्रा, प्रियंका वाड्रा की जेठानी

विवाद की सूचना मिलते ही किच्छा कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ भी अपने समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे. विधायक समेत कई नेताओं ने खान फार्म के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया. धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा.