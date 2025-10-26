ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ महतारी पर प्रहार, विपक्ष सहित संगठनों ने उठाए सवाल, सीएम बोले 'दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई"

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित किए जाने पर सियासी बवाल मच गया है.

Uproar In Raipur On Chhattisgarh Mahatari
रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने पर बवाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 5:01 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की अस्मिता और मातृत्व की प्रतीक छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति रायपुर मे असमाजिक तत्वों ने तोड़ दी है. इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में लोगों के अंदर गुस्सा है. शहर के वीआईपी चौक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई तोड़फोड़ की इस घटना के बाद माहौल गरम हो गया है.

कांग्रेस सहित कई संगठनों ने खोला मोर्चा: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है. कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में संस्कृति और अस्मिता पर लगातार हमले हो रहे हैं. इस मुद्दे पर सीएम साय ने भी सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा.

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर नाराजगी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़िया अस्मिता पर हमले से गुस्से में लोग: इस घटना के बाद रायपुर में सामाजिक संगठन सड़क पर उतर आए हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस कृत्य ने पूरे छत्तीसगढ़ की आत्मा को झकझोर दिया है. छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के नेता अमित ने कहा कि पुलिस इसे किसी पागल का काम बता रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की स्थिति देखकर यह बात पूरी तरह गलत साबित होती है.

मूर्ति की गर्दन तोड़ी गई है और जिस शिलालेख पर डॉ. नरेंद्र वर्मा का नाम लिखा है, केवल उसी हिस्से को खुरचा गया है. यह बताता है कि काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया है. जो नेता चुनाव के वक्त छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर वोट मांगते हैं, वही आज इस अपमान पर चुप हैं- अमित , नेता, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना

छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर चुप नहीं बैठेंगे: इस घटना पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नाग ने भावनात्मक शब्दों में कहा कि आज छत्तीसगढ़ की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है. जिसने हमें जन्म दिया, उसकी मूर्ति तोड़ दी गई. जब तक न्याय नहीं मिलेगा और नई मूर्ति स्थापित नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और राज्योत्सव जैसे आयोजनों में भी विरोध जताया जाएगा.

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और नगर निगम के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा वीआईपी चौक पर स्थापित मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है. आरोपी की तलाश की जा रही है, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज किया गया है. नगर निगम ने यह भी घोषणा की है कि क्षतिग्रस्त मूर्ति को हटाकर यहां नई मूर्ति स्थापित की जाएगी.

कांग्रेस का साय सरकार पर हमला: इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ना बेहद दुर्भाग्यजनक और निंदनीय है.

राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज-त्योहार और अस्मिता पर प्रहार हो रहे हैं. भाजपा आदतन संस्कृति विरोधी दल है. जब कांग्रेस सरकार ने यह मूर्ति लगाई थी, तब भी भाजपा ने इसका विरोध किया था। संभव है कि अब भी वही मानसिकता इस घटना के पीछे हो- सुशील आनंद शुक्ला ,प्रदेश अध्यक्ष ,मीडिया विभाग, कांग्रेस

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरा: इस घटना को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार को घेरा है. उन्होंने सुशासन पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना की रजत जयंती पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी गई.राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ा जाना जनता का अपमान है.

भूपेश बघेल ने पोस्ट में आगे लिखते हुए कहा कि हर एक छत्तीसगढ़िया बेहद ग़ुस्से में है. यह पूरी तरह अस्वीकार्य है.कहीं यह शासन-प्रशासन के कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरों को हटाने वाली भाजपा सरकार की करतूत तो नहीं? भाजपा समझ ले कि अगर जनआक्रोश को अनदेखा किया, तो अच्छा नहीं होगा. छत्तीसगढ़ महतारी की जय! बात हे अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के

सीएम साय का सख्त बयान, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस घटना की शिकायत प्राप्त हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जाए और जल्द से जल्द दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

लोगों का गुस्सा भड़का: इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला. कई लोगों ने लिखा कि यह केवल एक मूर्ति नहीं, हमारी मां है. जिन्होंने इसे तोड़ा, उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के दिल को तोड़ा है. पूरे राज्य में इस घटना की निंदा हो रही है. पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है. अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पीएम मोदी ने मन की बात में अंबिकापुर गार्बेज कैफे की तारीफ की, स्वच्छता के लिए शानदार पहल बताया

कांकेर में 21 नक्सलियों का सरेंडर, पूना मारगेम अभियान से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटे

झोलाछाप डॉक्टर निकला चोर गिरोह का मास्टरमाइंड, भाड़े पर बदमाश बुलाकर करवाता था वारदात

TAGGED:

CHHATTISGARH MAHTARI STATUE
UPROAR IN RAIPUR
CONGRESS ATTACKS ON SAI GOVT
छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति
DEMOLITION OF CHHATTISGARH MAHTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.