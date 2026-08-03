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लोकसभा में गतिरोध पर बोले जगदम्बिका पाल- विपक्ष का आचरण संसदीय गरिमा के खिलाफ

Uproar in Lok Sabha BJP MP Jagdambika Pal Critised opposition parties for disrupting proceedings ( ANI )

नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को लोकसभा में एक बार फिर गतिरोध देखने को मिला. विपक्ष ने दो प्रमुख मांगें रखते हुए हंगामा किया, जिससे सदन का कामकाज बाधित हुआ. पहली मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें. दूसरी मांग में चढ़ावा चोरी के मामले पर विस्तृत चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे दखल की बात कही गई. सरकार ने इन दोनों मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी. भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे संसदीय गरिमा के खिलाफ बताया. सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष की तमाम पार्टियों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ संसद परिसर में हंगामा किया. विपक्षी पार्टियों ने 'गृह मंत्री सदन में आओ' के नारे लगाए और राम मंदिर दान चोरी पर चर्चा की मांग की. इसके बाद लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट. (ETV Bharat) सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में भी विपक्ष ने लोकसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और इसमें प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग उठाई. इसके अलावा लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया. आयकर संशोधन विधेयक पर पांच घंटे का समय तय किया गया, जबकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर तीन-तीन घंटे का समय आवंटित किया गया.