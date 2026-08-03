लोकसभा में गतिरोध पर बोले जगदम्बिका पाल- विपक्ष का आचरण संसदीय गरिमा के खिलाफ
गृहमंत्री अमित शाह के बयान और चढ़ावा चोरी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : August 3, 2026 at 7:00 PM IST
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को लोकसभा में एक बार फिर गतिरोध देखने को मिला. विपक्ष ने दो प्रमुख मांगें रखते हुए हंगामा किया, जिससे सदन का कामकाज बाधित हुआ. पहली मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें. दूसरी मांग में चढ़ावा चोरी के मामले पर विस्तृत चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधे दखल की बात कही गई.
सरकार ने इन दोनों मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी. भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने इसे संसदीय गरिमा के खिलाफ बताया.
सोमवार को दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष की तमाम पार्टियों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ संसद परिसर में हंगामा किया. विपक्षी पार्टियों ने 'गृह मंत्री सदन में आओ' के नारे लगाए और राम मंदिर दान चोरी पर चर्चा की मांग की. इसके बाद लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया.
सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में भी विपक्ष ने लोकसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और इसमें प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग उठाई. इसके अलावा लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया. आयकर संशोधन विधेयक पर पांच घंटे का समय तय किया गया, जबकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 और बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पर तीन-तीन घंटे का समय आवंटित किया गया.
लोकसभा की BAC में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) अभी एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है. संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया. विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की और सरकार पर आरोप लगाया कि वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है.
सदन के अंदर भी हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सदन फिर नहीं चला. इस बीच सरकार ने हंगामे और गतिरोध के बीच एक बिल को पास करा लिया. विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की अवहेलना करार दिया और आरोप लगाया कि सरकार बहुमत का दुरुपयोग कर रही है. जबकि सरकार का मानना है कि विधायी कामकाज जारी रखना जरूरी है.
संसदीय सूत्रों के अनुसार, गतिरोध जारी रहने की संभावना है जब तक सरकार विपक्ष की मांगों पर कोई ठोस रुख नहीं अपनाती. दोनों पक्षों के बीच कोई औपचारिक बातचीत की खबर फिलहाल नहीं है. चढ़ावा चोरी का मामला हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है. विपक्ष इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इसे अन्य मंचों पर निपटाने के मूड में नजर आ रही है.
इस मुद्दे पर बोलते हुए भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार ने विपक्ष की मांग को मानकर पेपर लीक पर चर्चा भी करवा ली. सांसद में कड़े कानून भी बना दिए गए. फिर भी विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता है. उन्होंने कहा कि झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं. पेपर लीक के मामले में, मैं राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसपर चुप्पी क्यों है. विपक्ष इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है.
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