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CUET UG 2026: टेक्निकल खामी से परीक्षा में देरी, कोटा में अभिभावकों ने किया प्रदर्शन, NTA पर उठे सवाल

CUET UG 2026 परीक्षा के दौरान टेक्निकल एरर से कोटा में हंगामा मच गया. परीक्षा देरी से शुरू हुई.

CUET UG 2026
परीक्षा केंद्र के बाहर केंद्र संचालकों से बात करते पेरेंट्स (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 2:09 PM IST

5 Min Read
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कोटा: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) की परीक्षा शनिवार को पूरे जोरों पर चल रही थी. हजारों की संख्या में विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे. सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी का पेपर निर्धारित था, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी. इससे न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों में भी भारी नाराजगी और पैनिक फैल गया.

विद्यार्थियों को सुबह 7:00 बजे से 8:30 बजे तक एंट्री दी जा रही थी. कई छात्र तो सुबह 6:30 बजे से ही केंद्रों पर पहुंच गए थे. परीक्षा शुरू होने में देरी होने के कारण पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया, जब दोपहर 12 बजे विद्यार्थियों को बाहर निकालना था, उस समय अभिभावक उन्हें लेने पहुंचे, लेकिन केंद्र प्रबंधन ने किसी भी छात्र को बाहर नहीं छोड़ा.

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अभिभावकों का गुस्सा फूटा: लंबे इंतजार के बाद अभिभावकों का सब्र टूट गया. उन्होंने केंद्र संचालकों से बार-बार जानकारी मांगी, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. केंद्र के आसपास जाने की अनुमति नहीं दी गई. स्थिति बिगड़ते देख पुलिस बुलाई गई और अभिभावकों को काफी दूरी पर खदेड़ दिया गया. इस दौरान केंद्र के बाहर काफी देर तक हंगामा चला.

पूरे देश के कई परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह की तकनीकी समस्या सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दोपहर 12:20 बजे अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर सूचना जारी कर स्वीकार किया कि पहली पारी में टेक्निकल एरर के कारण देरी हुई है. इसके चलते दूसरी पारी भी प्रभावित हुई.

TCS की तकनीकी खामी जिम्मेदार: एजुकेशन एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि NTA ने आधिकारिक सूचना में कहा है कि परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने तकनीकी समस्या की जानकारी दी थी. खामी दूर करने के बाद परीक्षा देरी से शुरू की गई. विद्यार्थियों को पूरा निर्धारित समय दिया गया और पेपर पूरा होने के बाद ही उन्हें केंद्र से बाहर निकाला जाएगा.

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अभिभावकों की तीखी प्रतिक्रिया: कोटा के रानपुर इलाके में स्थित एक निजी स्कूल केंद्र पर अपनी बेटी वंशिका सोलंकी की परीक्षा दिलाने पहुंचे पिता रंजीत सिंह ने गुस्से में कहा, "हम ठीक 12 बजे पहुंच गए थे, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई. भीषण गर्मी में घंटों खड़े रहना पड़ा. पानी पीने का भी कोई इंतजाम नहीं था. पुलिस हमें पास तक नहीं आने दे रही थी. हम सिर्फ यह जानना चाहते थे कि परीक्षा हुई या कैंसिल हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला."

अपने बेटे को लेने आए अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, "अगर पेपर देरी से शुरू हुआ है तो यह जानकारी बाहर खड़े अभिभावकों को तुरंत दे देनी चाहिए। हम और इंतजार कर लेते, लेकिन पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया." इसी तरह अपनी बेटी की परीक्षा दिलाने आए मनोज अग्रवाल ने NTA के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि एजेंसी का व्यवहार अभिभावकों के प्रति बहुत लापरवाह रहा.

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परीक्षा केंद्र के बाद पुलिस कार्मिकों से बात करते पेरेंट्स (ETV Bharat Kota)

राहुल गांधी ने साधा निशाना: वहीं, इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि "NEET, CBSE, SSC और आज CUET, चार परीक्षाएं, एक करोड़ बच्चे, इनमें से एक भी ईमानदारी से आयोजित नहीं हुई. "विश्व गुरु" होने के दावे, लेकिन देश में एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करवा सकते. मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. जिस पीढ़ी का भविष्य आप तबाह कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपसे इसका हिसाब लेगी."

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दूसरी पारी भी हुई प्रभावित: वृशांक सिंह चौहान की दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित थी. एंट्री 1:30 बजे तक होनी थी, लेकिन कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई. बाद में NTA ने घोषणा की कि दूसरी पारी अब शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगी. एंट्री दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगी.

NTA की पारदर्शिता पर सवाल: कमल सिंह चौहान ने कहा कि ऐसी बड़ी परीक्षा में टेक्निकल एरर आने पर सरकार को अल्टरनेट मोड पर काम करना चाहिए. एक बार में पूरे देश के हजारों विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देते हैं, इसलिए तकनीकी समस्या का असर बहुत व्यापक होता है. NTA को तत्काल और पूरी पारदर्शिता के साथ सूचना साझा करनी चाहिए, ताकि अभिभावकों और छात्रों में अनावश्यक पैनिक न फैले.

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