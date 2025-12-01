यूपीपीएससी ने पीसीएस प्री परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया, 11727 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल
प्राप्तांक और कट ऑफ अंतिम चयन परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 10:57 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्री परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी (एसीएफ/आरएफओ) प्री परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुई थी. आयोग ने कुल 11727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है. रिजल्ट आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है.
आयोग के अनुसार, विज्ञापन संख्या ए-1/ई-1/2025 के तहत कुल 626387 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. प्रारंभिक परीक्षा में पहले सत्र में 267340 और दूसरे सत्र में 265270 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. इस भर्ती में कुल 920 पद शामिल हैं, जिनमें 106 पद एसीएफ/आरएफओ और 814 पद पीसीएस के हैं.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि घोषित परिणाम पूरी तरह औपबंधिक है. मुख्य परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम और सफल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी अलग प्रेस नोट के माध्यम से जारी की जाएगी. प्राप्तांक और कट ऑफ अंतिम चयन परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इस संबंध में आरटीआई के तहत कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस परीक्षा के लिए कुल 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से लगभग आधे उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंच पाए.
