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Explainer: बिहार में सवर्ण वोट पर कांग्रेस की नजर! श्रीबाबू की जयंती के बहाने वोट बैंक की सियासत

पटना : आजादी के बाद से 1990 तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा. इस दौरान कांग्रेस के कई कोर वोट बैंक हुआ करते थे, उसमें सवर्ण और मुस्लिम सबसे आगे रहता था. दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस को सवर्णों का रहनुमा माना जाता था.

बिहार सरकार के 2023 के जाति आधारित सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य की कुल आबादी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15.52 प्रतिशत है. हालांकि, सामान्य वर्ग और सवर्ण मतदाताओं को पूरी तरह एक समान मानना सही नहीं होगा, क्योंकि सामान्य वर्ग की आबादी का आंकड़ा और चुनाव में मतदान करने वाले सवर्णों की संख्या अलग-अलग अवधारणाएं हैं.

बिहार में सवर्ण मतदाताओं की राजनीति का सफर कांग्रेस के प्रभुत्व से शुरू होकर मंडल आंदोलन के बाद भाजपा और एनडीए के साथ व्यापक राजनीतिक जुड़ाव तक पहुंचा है. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस वर्ग के करीब 63 प्रतिशत समर्थन का अनुमान और 2025 के चुनाव में एनडीए को 65 प्रतिशत समर्थन का अनुमान इस रुझान के महत्वपूर्ण संकेत हैं.

पिछड़े वर्गों की राजनीति के उभार के बाद सत्ता का सामाजिक आधार भले ही बदल गया हो, लेकिन सवर्ण मतदाताओं का राजनीतिक महत्व खत्म नहीं हुआ हैं. ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ जैसी प्रमुख सवर्ण जातियां संख्या में भले सीमित हों, लेकिन कई क्षेत्रों में उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. किसी न किसी रूप में सवर्ण मतदाता सरकार का भविष्य तय करते रहे हैं.

"इवीएम के बजाय वैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और पिछले 2 साल के दौरान जितने भी विधानसभा चुनाव हुए सबको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार जैसे कई राज्यों में सरकार वोट चोरी से बनी है. ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी." -मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस

रविवार 10 अक्टूबर को श्रीकृष्ण सिंह की जयंती में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, जब तक देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है. तब तक शांति नहीं हो सकती है. नीतीश कुमार को लेकर कहा कि, नीतीश कुमार समाजवादी नेता थे, लेकिन भाजपा के गोद में जाकर बैठ गए. अपने विचारधारा की तिलांजलि दे दी. इस दौरान ईवीएम का मुद्दा उठाया और नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार को गद्दार तक की संज्ञा दे डाली.

कहा जाता है कि कांग्रेस का गठबंधन जब से आरजेडी से हुआ तभी से हालात बदल गए. धीरे-धीरे पूरा वोट बैंक एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया. मंडल कमीशन के बाद परिस्थितियों में बदलाव हुआ और अगड़ी जाति के मतदाता धीरे-धीरे भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गए. ऐसे में भाजपा की ताकत बढ़ती चली गई. इसी वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस की कोशिश हो रही है. तभी तो श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बिहार आए हैं.

इन आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने सवर्ण समाज को प्रमुखता से स्थान दिया. हालांकि 1990 के बाद हालात बदले, इसके बाद से अब तक प्रदेश में एक भी सवर्ण सीएम नहीं बने हैं. वोट बैंक का भी बिखराव हुआ. कभी कांग्रेस का वोट कहा जाने वाला सवर्ण समाज बीजेपी की तरफ मुड़ गया. हालांकि इसमें भी सेंधमारी हुई है, जिसका नजारा बांकीपुर में हुए विधानसभा को देखने को मिला.

इन मुख्यमंत्रियों में जहां भूमिहार समाज से श्रीकृष्ण सिंह आते थे. वहीं ब्राह्मण समुदाय से बिनोदानंद झा, केदार पांडेय, जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे और भागवत झा आजाद को कांग्रेस ने सत्ता के शीर्ष पर बिठाया. राजपूत समाज से आने वाले सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह, हरिहर सिंह और दीपनारायण सिंह को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया. वहीं कायस्थ समाज के कृष्ण बल्लभ सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा ने भी प्रदेश का नेतृत्व किया.

इसका प्रभाव भी साफ दिखाई पड़ता है. अगर गौर से देखें तो 1990 तक प्रदेश में कांग्रेस के 16 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी. इसमें भी अहम बात यह थी कि 12 मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से ही आते थे. आइये सबसे पहले बताते हैं कि बिहार में कौन-कौन मुख्यमंत्री बने थे और उनका क्या-क्या कार्यकाल रहा था?

बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण, जिसे 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक किया गया था, के अनुसार राज्य की कुल 13,07,25,310 आबादी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 15.52 प्रतिशत है. इसमें ब्राह्मण 3.66 प्रतिशत, राजपूत 3.45 प्रतिशत, भूमिहार 2.86 प्रतिशत और कायस्थ 0.60 प्रतिशत हैं. इन चार प्रमुख जातियों की संयुक्त आबादी लगभग 10.57 प्रतिशत बैठती है. शेष सामान्य वर्ग में अन्य समुदाय भी शामिल हैं.

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चुनावी सर्वे में भी दिखा सवर्ण का रुख

चुनाव बाद सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को सवर्ण मतदाताओं का करीब 42 प्रतिशत समर्थन मिला था, जो अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया. वर्ष 2000 से 2010 के बीच भाजपा-जदयू गठबंधन को सवर्ण मतदाताओं का प्रमुख समर्थन मिलता रहा. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस वर्ग के करीब 63 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान सामने आया.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी सवर्ण मतदाताओं का समर्थन एनडीए के लिए महत्वपूर्ण रहा. सामान्य वर्ग के अनुमानित 65 प्रतिशत मतदाताओं ने एनडीए का समर्थन किया, जबकि महागठबंधन को 14 प्रतिशत और जन सुराज को 7 प्रतिशत समर्थन मिलने का अनुमान था. यह सर्वेक्षण आधारित अनुमान था, न कि चुनाव आयोग द्वारा जारी जातिवार वोटों की आधिकारिक गणना.

श्रीकृष्ण सिंह जयंती के बहाने कांग्रेस की सक्रियता

बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती पर पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हो रहे हैं. श्रीबाबू की जयंती के मंच से कांग्रेस का सामाजिक न्याय, विकास, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत और बिहार की मौजूदा राजनीति से जुड़े सवालों को उठाने की तैयारी है. जयंती के बहाने कांग्रेस वोट बैंक को भी साधना चाहती है.

राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि खरगे का दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब बिहार में जातिगत आधार पर गोलबंदी चल रही है. बिहार सवर्ण मतदाता थोड़े नाराज चल रहे हैं और यूजीसी बिल को लेकर उनकी नाराजगी भी है. कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी का फायदा वह उठा सकते हैं.

''कांग्रेस के लिए यह आयोजन प्रदेश नेतृत्व को एक मंच पर लाने, कार्यकर्ताओं को ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने और राज्य की राजनीति में अपनी पहचान को मजबूत करने का अवसर हो सकता है. पार्टी सवर्ण मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश भी करेगी. खासकर भूमिहार जाति के वोटरों को फिर से कांग्रेस में वापस लाने की कोशिश की जाएगी.''- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाना चाहती है. इसके लिए बिहार भर से कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है. पार्टी यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि हम आपकी चिंता करते हैं और आप हमें मजबूत बनाइये.

''श्री कृष्णा सिंह की जयंती के बहाने जातिगत वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश तो होगी ही. साथ ही साथ अगड़ी जाति के मतदाताओं को भी गोलबंद करना पार्टी का लक्ष्य होगा.''- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, राजनीतिक विश्लेषक

बिहार केसरी श्रीबाबू

डॉ. श्रीकृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी और श्रीबाबू के नाम से जाना जाता है का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को तत्कालीन मुंगेर जिले के मौर गांव में हुआ था. वह स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे और बिहार में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्वकर्ता बने. 1937 में वह बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे. आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 31 जनवरी 1961 को अपने निधन तक राज्य का नेतृत्व किया. उनके लंबे कार्यकाल में बिहार के प्रशासनिक ढांचे, उद्योग, शिक्षा और सिंचाई के विकास से जुड़ी कई पहल हुईं.

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जमींदारी उन्मूलन से दलितों के मंदिर प्रवेश की लड़ाई

श्रीबाबू की राजनीतिक विरासत का एक प्रमुख हिस्सा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल है. बिहार में 1949 में जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया गया, हालांकि जमीन के वास्तविक पुनर्वितरण और सुधारों के क्रियान्वयन की सीमाओं को भी इतिहासकारों ने रेखांकित किया है. इसके साथ ही देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए उनके प्रयासों को सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में याद किया जाता है.

कांग्रेस पार्टी के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लंबे समय से श्री बाबू की जयंती कार्यक्रम का आयोजन करते रहे हैं. अब कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे शामिल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि श्री बाबू ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने बिहार के विकास की गाथा लिखी. उनके समय में ही जमींदारी उन्मूलन का काम हुआ और दलितों को उनका हक दिलाया गया. वैसे श्री बाबू को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते पर चलकर ही बिहार का विकास संभव है.

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