आखिरकार राम मंदिर पहुंचे नृपेंद्र मिश्र बोले- राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लगा कलंक
नृपेंद्र मिश्र ने कहाकि हम सभी अपने आपको छोटा महसूस कर रहे हैं. राममंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट एसआईटी 15 को सौंपेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:08 PM IST
अयोध्या : राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले अपने आप में यह कलंक है. हम सभी अपने आपको छोटा महसूस कर रहे हैं. उम्मीद है कि अब व्यवस्थाओं में सुधार होगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी.
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद परिसर के बाउंड्रीवॉल सहित ट्रस्ट भवन, अतिथि भवन व ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का जायजा लिया. इसके बाद कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर रहे हैं.
इसके पूर्व नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि जो पुराना मंदिर स्मारक है, वह लगभग पूरा हो चुका है और अब 24 घंटे उसमें ज्वाला जले इसकी व्यवस्था की जा रही है.
हुतात्मा स्मारक जुलाई की अंत तक तैयार हो जाएगा. 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे. केवल दो कार्य शेष बचेगा. बाउंड्री वालों की, जो कि चार किमी की है. वह भी उम्मीद है 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा.
ऑडिटोरियम भी दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा. राम कथा संग्रहालय में 20 गैलरी बनाई गई है सब की स्टोरी लाइन बन गई है, वीडियो कैसा होगा, आज और कल की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि सीईओ की नियुक्ति के लिए तीन सदस्य समिति बनाई गई है, वह उसका फैसला करेगी.
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण में एसआईटी अंतिम तिथि 15 जुलाई को अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी.
माना जा रहा है कि सोमवार को टीम अयोध्या आकर जांच को अंतिम रूप दे सकती है. एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले में की गई प्राथमिक जांच के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की संस्तुति की थी.
दूसरे चरण की जांच में ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद फरोख्त में अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही है. दो व तीन जुलाई को एसआईटी अयोध्या पहुंची थी. उसके बाद से अब तक नहीं आई है.
सूत्र बताते हैं कि जमीन से संबंधित कागजातों को वह अपने साथ ले गई है. इस पर लखनऊ में ही कानूनी सलाहकारों से विचार विमर्श किया जा रहा है. माना जा रहा है कि जल्द ही इससे संबंधित रिपोर्ट 15 जुलाई को सीएम कार्यालय को सौंप सकती है.