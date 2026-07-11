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आखिरकार राम मंदिर पहुंचे नृपेंद्र मिश्र बोले- राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लगा कलंक

नृपेंद्र मिश्र ने कहाकि हम सभी अपने आपको छोटा महसूस कर रहे हैं. ( ETV Bharat )

अयोध्या : राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले अपने आप में यह कलंक है. हम सभी अपने आपको छोटा महसूस कर रहे हैं. उम्मीद है कि अब व्यवस्थाओं में सुधार होगा और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद परिसर के बाउंड्रीवॉल सहित ट्रस्ट भवन, अतिथि भवन व ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य का जायजा लिया. इसके बाद कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर रहे हैं. इसके पूर्व नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि जो पुराना मंदिर स्मारक है, वह लगभग पूरा हो चुका है और अब 24 घंटे उसमें ज्वाला जले इसकी व्यवस्था की जा रही है. नृपेंद्र मिश्र बोले- राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लगा कलंक. (ETV Bharat) हुतात्मा स्मारक जुलाई की अंत तक तैयार हो जाएगा. 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे. केवल दो कार्य शेष बचेगा. बाउंड्री वालों की, जो कि चार किमी की है. वह भी उम्मीद है 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा.