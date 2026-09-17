UPI पर शुल्क लगा तो बंद हो सकते हैं 2000 रुपये से ऊपर के ऑनलाइन भुगतान, CTI ने दी आंदोलन की चेतावनी
UPI ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने का विरोध करते हुए CTI ने चेतावनी दी है कि व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
Published : September 17, 2026 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली: सरकार द्वारा 2000 रुपये से अधिक के डिजिटल UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी शुल्क लगाने की संभावनाओं के बीच व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों में भारी रोष है. दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इसका कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि यह शुल्क थोपा गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.
पेट्रोल पंप संचालकों की बढ़ेगी मुश्किल
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के कई पेट्रोल पंप संचालकों ने संगठन से संपर्क कर अपनी चिंता जताई है. संचालकों का कहना है कि अगर 2000 रुपये से ऊपर के UPI पेमेंट पर शुल्क लगता है, तो वे ऑनलाइन भुगतान लेना बंद कर सकते हैं. बृजेश गोयल ने आगे बताया कि कार में पेट्रोल-डीजल भरवाने पर औसतन 3,000 से 5,000 रुपये का बिल बनता है, जबकि ट्रकों में यह 10,000 रुपये से भी ऊपर जाता है. पेट्रोल पंपों पर प्रति लीटर कमीशन बेहद सीमित (3 से 4 रुपये) होता है. ऐसे में अगर 1 फीसदी का MDR चुकाना पड़ा, तो पंप संचालकों को भारी घाटा होगा. वे पहले ही क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले 0.8 फीसदी से 1 फीसदी MDR से परेशान हैं. वहीं मजबूरी में उन्हें पेट्रोल पंपों पर '2000 रुपये से ऊपर UPI भुगतान मान्य नहीं है' के बोर्ड लगाने पड़ेंगे, जिससे सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.
बाजारों का टूटेगा डिजिटल सिस्टम, बढ़ेगा नकद लेन-देन
CTI के महासचिव गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा ने कहा कि सरकार भले ही यह दावा करे कि शुल्क ग्राहक से नहीं बल्कि व्यापारी से लिया जाएगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसका अंतिम बोझ घुमा-फिराकर आम उपभोक्ता पर ही पड़ेगा. संगठन का मानना है कि चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर जैसे दिल्ली के प्रमुख बाजारों में 70 फीसदी से ज्यादा व्यापारी UPI से भुगतान ले रहे हैं. MDR लागू होने से यह डिजिटल ढांचा ध्वस्त होगा और लोग एक बार फिर नकद लेन-देन की ओर लौटने को मजबूर होंगे.
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