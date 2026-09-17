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UPI पर शुल्क लगा तो बंद हो सकते हैं 2000 रुपये से ऊपर के ऑनलाइन भुगतान, CTI ने दी आंदोलन की चेतावनी

नई दिल्ली: सरकार द्वारा 2000 रुपये से अधिक के डिजिटल UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) यानी शुल्क लगाने की संभावनाओं के बीच व्यापारियों और पेट्रोल पंप संचालकों में भारी रोष है. दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इसका कड़ा विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि यह शुल्क थोपा गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.

पेट्रोल पंप संचालकों की बढ़ेगी मुश्किल

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि देश के कई पेट्रोल पंप संचालकों ने संगठन से संपर्क कर अपनी चिंता जताई है. संचालकों का कहना है कि अगर 2000 रुपये से ऊपर के UPI पेमेंट पर शुल्क लगता है, तो वे ऑनलाइन भुगतान लेना बंद कर सकते हैं. बृजेश गोयल ने आगे बताया कि कार में पेट्रोल-डीजल भरवाने पर औसतन 3,000 से 5,000 रुपये का बिल बनता है, जबकि ट्रकों में यह 10,000 रुपये से भी ऊपर जाता है. पेट्रोल पंपों पर प्रति लीटर कमीशन बेहद सीमित (3 से 4 रुपये) होता है. ऐसे में अगर 1 फीसदी का MDR चुकाना पड़ा, तो पंप संचालकों को भारी घाटा होगा. वे पहले ही क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले 0.8 फीसदी से 1 फीसदी MDR से परेशान हैं. वहीं मजबूरी में उन्हें पेट्रोल पंपों पर '2000 रुपये से ऊपर UPI भुगतान मान्य नहीं है' के बोर्ड लगाने पड़ेंगे, जिससे सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.