गलत शख्स को कर दिया UPI पेमेंट, जानें कैसे वापस मिलेगा पैसा ?

नई दिल्ली: आज देश के हर शहर, हर गांव तक लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी अहम वजह यूपीआई आने के बाद से कैश रखने की जरूरत और उसके चोरी होने का डर कम होना है. यूपीआई के आने से छोटी-बड़ी पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती. आप कुछ ही सेकंड में कभी भी कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं.

हालांकि, कई बार यही फीचर आपके लिए खतरा बन जाता है, दरअसल, कई बार आप गलत जगह यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. हालांकि, अब घबराने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि अब गलत पेमेंट पर रिफंड पा सकते हैं.

हाल ही आरबीआई ने इसे लेकर एक सुर्कलर जारी किया था. इसके तहत आप रिफंड पाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं. अगर आपका और रिसीवर का बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है, तो रिफंड जल्द मिल सकता है. वहीं, अगर रिसीवर दूसरे बैंक से है, तो रिफंड मिलने में समय लग सकता है.।

रिफंड पाने के लिए क्या करें?

सबसे पहले उस शख्स से संपर्क करें, जिसकी आईडी या नंबर पर आपने गलती से पेमेंट कर दिया है. आप उस व्यक्ति को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर पैसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर वह पैसे वापस करने से मना कर दे तो फिर टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके इसकी शिकायत करें.