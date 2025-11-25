गलत शख्स को कर दिया UPI पेमेंट, जानें कैसे वापस मिलेगा पैसा ?
Published : November 25, 2025 at 7:37 PM IST
नई दिल्ली: आज देश के हर शहर, हर गांव तक लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी अहम वजह यूपीआई आने के बाद से कैश रखने की जरूरत और उसके चोरी होने का डर कम होना है. यूपीआई के आने से छोटी-बड़ी पेमेंट के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती. आप कुछ ही सेकंड में कभी भी कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं.
हालांकि, कई बार यही फीचर आपके लिए खतरा बन जाता है, दरअसल, कई बार आप गलत जगह यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. हालांकि, अब घबराने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि अब गलत पेमेंट पर रिफंड पा सकते हैं.
हाल ही आरबीआई ने इसे लेकर एक सुर्कलर जारी किया था. इसके तहत आप रिफंड पाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं. अगर आपका और रिसीवर का बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है, तो रिफंड जल्द मिल सकता है. वहीं, अगर रिसीवर दूसरे बैंक से है, तो रिफंड मिलने में समय लग सकता है.।
रिफंड पाने के लिए क्या करें?
सबसे पहले उस शख्स से संपर्क करें, जिसकी आईडी या नंबर पर आपने गलती से पेमेंट कर दिया है. आप उस व्यक्ति को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर पैसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर वह पैसे वापस करने से मना कर दे तो फिर टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके इसकी शिकायत करें.
इसके अलावा आपने जिस यूपीआई बेस्ड ऐप से पेमेंट किया है, उस ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट पर कॉल करके इस बारे में बात कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इतना ही नहीं आप गलत यूपीआई पेमेंट को लेकर अपने बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपका बैंक आपके पैसे वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है.
गौरतलब है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है. इसलिए ऐसी स्थिति में आप एनपीसीआई से इसकी शिकायत कर सकते हैं.
