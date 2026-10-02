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'युद्ध हारने के बाद याद आता है दांव..' उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस पर तंज, बोले-'नीतीश होते PM चेहरा तो मजबूत होता विपक्ष'

उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा, नीतीश को PM चेहरा बनाने से विपक्ष मजबूत हो सकता था. रिपोर्ट- रवि कुमार

उपेन्द्र कुशवाहा
उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 2, 2026 at 8:00 AM IST

5 Min Read
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रोहतास : बिहार के रोहतास में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की रणनीति पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अगर विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया होता, तो विपक्ष की स्थिति अलग हो सकती थी.

कुशवाहा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर साधा निशाना

मीडिया से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई बार राजनीतिक परिस्थितियों को समय रहते नहीं भांप पाती और जब चुनावी लड़ाई का नतीजा सामने आ जाता है, तब यह सोचती है कि कौन सा राजनीतिक दांव पहले खेला जाना चाहिए था.

उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (ETV Bharat)

'युद्ध हारने के बाद याद आता है दांव'

कुशवाहा ने इसी संदर्भ में कहा कि युद्ध खत्म होने और हार सामने आने के बाद कांग्रेस को याद आता है कि कौन सा दांव खेलना चाहिए था. उनके इस बयान का निशाना विपक्षी गठबंधन की उस रणनीति पर है, जिसमें नीतीश कुमार के नाम को प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरे के तौर पर आगे नहीं बढ़ाया गया.

नीतीश के साथ विपक्ष को जोड़ने की बात

कुशवाहा के मुताबिक, एक दौर में नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे. उस समय उन्हें लगता था कि अगर गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करता, तो विपक्ष के पक्ष में एक व्यापक राजनीतिक माहौल बनाया जा सकता था. उनका दावा है कि नीतीश के गठबंधन में बने रहने से विपक्षी खेमे को और मजबूती मिल सकती थी.

कुशवाहा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर साधा निशाना
कुशवाहा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर साधा निशाना (ETV Bharat)

''एक समय ऐसा भी आया था, जब नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के साथ थे. उस दौरान थोड़े समय के लिए यह राजनीतिक संभावना दिखाई दे रही थी कि अगर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देता, तो विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिल सकती थी. लेकिन विपक्षी गठबंधन उस मौके को भुना नहीं सका. समय बीतने के बाद अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है.''- उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

बयान के मायने क्या हैं?

उपेंद्र कुशवाहा का बयान सिर्फ कांग्रेस की आलोचना तक सीमित नहीं है. इसके जरिए वह यह राजनीतिक संदेश देने की कोशिश करते दिखाई देते हैं कि गठबंधन की राजनीति में चेहरे और समय पर लिए गए फैसले चुनावी रणनीति के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं. उनके आकलन में नीतीश कुमार उस समय विपक्ष के लिए ऐसा चेहरा हो सकते थे, जिसे आगे बढ़ाकर गठबंधन अपनी रणनीति को अलग तरीके से पेश कर सकता था.

कांग्रेस के फैसले पर सवाल

कुशवाहा के बयान में कांग्रेस की रणनीति की आलोचना के साथ नीतीश कुमार की राजनीतिक भूमिका को भी रेखांकित किया गया है. वह यह संकेत देते हैं कि विपक्षी गठबंधन के भीतर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता और उनकी राजनीतिक स्थिति को उस समय अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था.

रोहतास में उपेन्द्र कुशवाहा
रोहतास में उपेन्द्र कुशवाहा (ETV Bharat)

क्या यह सिर्फ पुरानी रणनीति की समीक्षा है?

अपने बयान को उपेन्द्र कुशवाहा ने मौजूदा राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में रखा है, लेकिन इसकी बुनियाद पिछले लोकसभा चुनाव के समय के घटनाक्रम पर है. इसलिए इसे एक तरह से बीते राजनीतिक फैसलों की समीक्षा के रूप में भी देखा जा सकता है. हालांकि, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने से वास्तव में विपक्ष को कितना राजनीतिक लाभ होता, यह एक राजनीतिक अनुमान है, जिसका निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता.

कांग्रेस पर 'मौका गंवाने' का आरोप

कुशवाहा का आरोप है कि विपक्षी गठबंधन के पास एक राजनीतिक संभावना थी, लेकिन उसे समय रहते इस्तेमाल नहीं किया गया. अब अगर कांग्रेस या उसके सहयोगी दल उस रणनीति को लेकर विचार कर रहे हैं, तो कुशवाहा इसे देर से की गई समीक्षा के तौर पर पेश कर रहे हैं.

बिहार की राजनीति के लिए इसका संदेश

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लंबे समय से गठबंधन के समीकरणों के केंद्र में रहे हैं. ऐसे में कुशवाहा का बयान नीतीश की राजनीतिक भूमिका और विपक्षी गठबंधन की पिछली रणनीति, दोनों को एक साथ चर्चा में लाता है. RLM सुप्रीमो ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह बताने की कोशिश की कि गठबंधन की राजनीति में समय पर लिया गया फैसला कितना महत्वपूर्ण हो सकता है.

बयान का राजनीतिक संदेश

कुल मिलाकर, उपेंद्र कुशवाहा का बयान तीन बिंदुओं पर केंद्रित है. कांग्रेस की रणनीतिक निर्णय प्रक्रिया पर सवाल, नीतीश कुमार की संभावित राष्ट्रीय भूमिका का उल्लेख और विपक्षी गठबंधन द्वारा कथित तौर पर गंवाए गए राजनीतिक अवसर की ओर इशारा. उन्होंने अपने इस बयान के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान का जवाब के रूप में माना जा रहा है.

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