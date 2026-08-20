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'नीतीश कुमार की विरासत संभालने को RLM तैयार है..' उपेन्द्र कुशवाहा का बड़ा बयान

'नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति से ली फुर्सत' : संबोधन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा, "नीतीश कुमार ने अब बिहार की राजनीति से फुर्सत ले ली है. लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद, अब उन्होंने स्वयं राजनीति से विश्राम लेने का निर्णय किया है."

पहले तारीफ फिर जिम्मेदारी निभाने का दावा : उपेन्द्र कुशवाहा ने मंच से कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं. कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि शिविर के अंतिम दिन नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए.

नालंदा : बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर स्थित कन्वेंशन सेंटर में 'राष्ट्रीय लोक मोर्चा' के तीन दिवसीय विमर्श शिविर का भव्य आगाज हुआ. उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की जमकर सराहना की. साथ ही उन्होंने यह कहकर चौंका दिया कि नीतीश कुमार की विरास को संभालने के लिए उनकी पार्टी RLM तैयार है.

'राष्ट्रीय लोक मोर्चा संभालेगी राजनीतिक विरासत' : नीतीश कुमार के संन्यास की बात कहते हुए उपेन्द्र कुशवाहा ने बिहार के भविष्य की राजनीतिक दिशा पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार के एक बड़े वर्ग के सामने यह बड़ी चिंता है कि उनकी इस विशाल राजनीतिक विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा.

"बिहार में इस विरासत पर दावा ठोकने वाले तो बहुत से लोग सामने आएंगे, लेकिन हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि बिहार की जनता की यह पुरजोर आकांक्षा है कि यह महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सौंपा जाए."- उपेन्द्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'RLM पूरी ताकत से मैदान में खड़ी' : कुशवाहा ने साफ किया कि 'राष्ट्रीय लोक मोर्चा' इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि पार्टी इसमें कितनी सफल होगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार की जनता की उम्मीदों और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में खड़ी है.

राजगीर में चल रहा तीन दिवसीय शिविर : इस तीन दिवसीय शिविर की शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस शिविर में बिहार के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से आए पार्टी के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं.

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