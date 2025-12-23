ETV Bharat / bharat

राज्यसभा सीट पर किचकिच, जीतन राम मांझी ने की डिमांड तो उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब

पटना: बिहार में 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 5 सीटें, जिसमें जेडीयू के दो, आरजेडी के दो और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट है, खाली हो रही है. ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि किसका पत्ता कटेगा और किसको मौका मिलेगा? राज्यसभा चुनाव में भले ही तीन महीने का समय है, लेकिन एनडीए में अभी से किचकिच शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है.

राज्यसभा सीट पर क्या बोले उपेंद्र कुशवाहा?: बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अगले चुनाव में 100 सीट और आगामी राज्यसभा चुनाव में एक सीट हम पार्टी को देने की मांग रखी है और नहीं देने पर अपना झंडा लेकर आगे चल देने की बात कही थी. साथ ही एनडीए से अलग होने की भी धमकी दी है. इसपर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी पार्टी और एनडीए के अंदर का मामला है.

"हम तो लगातार कहते रहे हैं और इस बात पर लगातार चलते भी रहे हैं कि एनडीए से संबंधित कोई विषय है तो उस पर चर्चा हम एनडीए में अंदर कहीं आवश्यकतानुसार करेंगे. बाहर सार्वजनिक रूप से हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं और न ही करेंगे."- उपेंद्र कुशवाहा,राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

क्या उपेंद्र कुशवाहा होंगे OUT?: उपेंद्र कुशवाहा की बातों से साफ है कि वह एनडीए में इसबार अपनी बात मनवाने की स्थिति में नहीं हैं और सबसे कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं. उनकी पार्टी के पास सिर्फ चार विधायक हैं, जो राज्यसभा जीत के लिए नाकाफी हैं. एनडीए के भीतरखाने से जो संकेत आ रहे हैं, उससे भी लग रहा है कि कुशवाहा को अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा.

परिवारवाद के आरोप से बचना चाहती है BJP: लोकसभा चुनाव 2024 में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए थे. फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया. वहीं उन्होंने सासाराम से अपनी पत्नी को विधायक बना दिया है और अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री बनाकर लॉन्च कर दिया. इसके बाद से एनडीए पर भी परिवारवाद के आरोप लगने लगे हैं. ऐसे में इस आरोप से बचने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा से बाहर करना लगभग तय माना जा रहा है.