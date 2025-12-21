ETV Bharat / bharat

बेटे को मंत्री बनाने और लोजपा नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई, हिजाब विवाद पर कही ये बात

आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा देवघर पहुंचे. जहां उनहोंने कई सवालों के जवाब दिए.

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Etv Bharat)
देवघर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में एनडीए के मुख्य घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रविवार को देवघर पहुंचे, जहां से वे बिहार के बांका के लिए रवाना हो गए. देवघर दौरे के दौरान उन्होंने ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले कई महीनों से चुनाव और संसद की कार्यवाही के कारण उन्हें फुर्सत नहीं मिल पा रही थी. इस वजह से वे पार्टी को समय नहीं दे पा रहे थे. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पार्टी के विस्तार के लिए समय देने की जरूरत महसूस हुई, उन्होंने तुरंत बिहार और झारखंड के अलग-अलग जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया ताकि अपनी पार्टी का विस्तार कर सकें. उन्होंने कहा कि झारखंड के देवघर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे बांका जाएंगे, जहां सैकड़ों नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे.

उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (Etv Bharat)

लोजपा नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर जवाब

लोजपा के कई बड़े नेता लगातार उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने इन आरोपों पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि लोजपा के कई नेता शामिल हुए जरूर हैं. लेकिन ये सभी नेता लोजपा छोड़ चुके हैं. पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है. इसलिए हमारी ओर से किसी भी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश नहीं की जा रही है. अगर कोई स्वतंत्र रूप से किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता.

बेटे को मंत्री बनाने पर दी सफाई

उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद उन पर लगे वंशवाोद के आरोपों का भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि फैसला लेते समय उन्हें अंदेशा था कि ऐसे आरोप जरूर लगेंगे. लेकिन उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए यह फैसला किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार कई लोगों को विधायक और सांसद बनाया, लेकिन जब पार्टी को मजबूत करने की बारी आती थी, तो हर कोई दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाता था. इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को मंत्री बनाया ताकि भविष्य में कोई पार्टी न छोड़े.

बिहार में हिजाब विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष इसे बेवजह तूल दे रहा है. उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार और नियुक्ति पत्र लेने आई महिला की उम्र में काफी अंतर है. इसे नीतीश कुमार का वात्सल्य कहा जा सकता है. झारखंड की राजनीति के बारे में उन्होंने कहा कि एनडीए झारखंड में आने वाले चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी. जैसे बिहार में किया, वैसे ही एनडीए एक बार फिर झारखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी.

