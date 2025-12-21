ETV Bharat / bharat

बेटे को मंत्री बनाने और लोजपा नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई, हिजाब विवाद पर कही ये बात

देवघर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार में एनडीए के मुख्य घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रविवार को देवघर पहुंचे, जहां से वे बिहार के बांका के लिए रवाना हो गए. देवघर दौरे के दौरान उन्होंने ईटीवी भारत संवाददाता से खास बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए.

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले कई महीनों से चुनाव और संसद की कार्यवाही के कारण उन्हें फुर्सत नहीं मिल पा रही थी. इस वजह से वे पार्टी को समय नहीं दे पा रहे थे. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें पार्टी के विस्तार के लिए समय देने की जरूरत महसूस हुई, उन्होंने तुरंत बिहार और झारखंड के अलग-अलग जिलों का दौरा करना शुरू कर दिया ताकि अपनी पार्टी का विस्तार कर सकें. उन्होंने कहा कि झारखंड के देवघर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे बांका जाएंगे, जहां सैकड़ों नए कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे.

उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करते संवाददाता हितेश कुमार चौधरी (Etv Bharat)

लोजपा नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर जवाब

लोजपा के कई बड़े नेता लगातार उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने इन आरोपों पर भी सफाई दी. उन्होंने कहा कि लोजपा के कई नेता शामिल हुए जरूर हैं. लेकिन ये सभी नेता लोजपा छोड़ चुके हैं. पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है. इसलिए हमारी ओर से किसी भी पार्टी में सेंधमारी करने की कोशिश नहीं की जा रही है. अगर कोई स्वतंत्र रूप से किसी पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता.

बेटे को मंत्री बनाने पर दी सफाई