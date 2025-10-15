केंद्र में मंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा! RLM में अब 'ऑल इज वेल'
उपेंद्र कुशवाहा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक की, जिसमें उनकी नाराजगी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए.
Published : October 15, 2025 at 5:35 PM IST
अनामिका रत्ना.
नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू है, लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच सीटों का गणित अभी तक नहीं सुलझा. एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद भी घमासान जारी है. इस असंतोष के कारण राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार देर रात 'नथिंग इज वेल इन एनडीए' वाला बयान देकर हलचल मचा दिया.
रातभर चले पॉलिटिकल ड्रामे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा उनके पटना स्थित आवास पर पहुंचे. बातचीत बेनतीजा रहा. बुधवार सुबह कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना हुए. दोपहर करीब 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई. लगभग 45 मिनट तक चली बैठक के बाद जब वो निकले तो सब ठीक होने के संकेत दिये.
बैठक के बाद कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, "एनडीए गठबंधन में कुछ मुद्दे थे, जिन्हें सुलझाना जरूरी था. मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मुद्दों का समाधान हो गया है. बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय है." उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में पार्टी की आपात बैठक बुलाई थी,उसे अब स्थगित कर दिया गया है.
क्या हुई डीलः
सूत्रों की माने तो, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने का आश्वासन दिया गया है. कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता या शिक्षा मंत्रालय जैसा कोई विभाग सौंपा जा सकता है. साथ ही उनके राज्यसभा सीट का नवीनीकरण भी किया जाएगा. इसके अलावा जिस महुआ सीट को लेकर विवाद शुरू हुआ था उसके बदले उन्हें एक दूसरी मजबूत विधानसभा सीट दी जाएगी. साथ ही एक विधान परिषद (एमएलसी) सीट भी मिलेगी.
VIDEO | Bihar Assembly Elections 2025: RLM chief Upendra Khushwaha (@UpendraKushRLM), on meeting Union Home Minister Amit Shah, said, " me and nityanand rai met union home minister amit shah and discussed the issues... nda will contest the bihar elections together and form… pic.twitter.com/ygA5D9TsMS— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025
क्यों उपेंद्र कुशवाहा हैं महत्वपूर्णः
कुशवाहा की नाराजगी इसलिए भी दूर की गई है कि इससे बिहार की 20 से अधिक सीटों का समीकरण बदल सकता है. इन सीटों पर कुशवाहा की पार्टी की मजबूत पकड़ है. बीजेपी का यह कदम एनडीए को छोटे सहयोगियों के साथ एकजुट रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. खासकर जब महागठबंधन विपक्षी मोर्चा भी अपनी एकता मजबूत करने में जुटा है.
उपेंद्र कुशवाहा के नाराज होने की खबर के बीच कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने तो यहां तक कह दिया था कि "उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन में स्वागत है."
प्रिय मित्रों/साथियों,— Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) October 12, 2025
आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों - लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परन्तु आप सभी…
क्या कहते हैं बीजेपी प्रवक्ताः
बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि सभी सहयोगी दल एकजुट हैं और बिहार में 'मोदी की गारंटी' के साथ प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे. विपक्ष के इस बयान जिसमें उन्होंने इसे 'बीजेपी का डैमेज कंट्रोल' करार दिया है उसपर कहा कि एनडीए में कोई डैमेज ही नहीं हुआ तो कंट्रोल क्या करना.
क्यों नाराज थे कुशवाहाः एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है. उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली हैं. उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच महुआ सीट को लेकर विवाद चल रहा था. बंटवारे में यह सीट चिराग के खाते में गई है. लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस अपना दावा जता रहे थे. महुआ सीट दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी.
इसे भी पढ़ेंः