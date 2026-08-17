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दिग्गज एक्टर ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, बोले- मौजूदा राजनीतिक दिशा नजरिए से मेल नहीं खाती

देवन ने साफ किया कि उनकी राजनीति पूरी तरह से श्री नारायण गुरु के सामाजिक आदर्शों और दर्शन पर आधारित है.

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दिग्गज एक्टर ने बीजेपी से दिया इस्तीफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 1:53 PM IST

8 Min Read
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अलाप्पुझा: केरल के जाने-माने अभिनेता और राजनीतिक नेता देवन ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. जानकारी के मुताबिक केरल राज्य पार्टी नेतृत्व से गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया है.

उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हुए कहा कि वे राज्य उपाध्यक्ष का पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, दोनों छोड़ रहे हैं. देवन ने यह ऐलान अलाप्पुझा के कनिचुकुलंगारा देवी मंदिर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की. इस कार्यक्रम में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम् (SNDP) योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन भी शामिल हुए थे.

देवन ने कहा कि मैंने बीजेपी के लिए जोर-शोर से काम किया. राजीव चंद्रशेखर भी इस बात को मानेंगे कि तिरुवनंतपुरम में उनकी जीत में मेरा योगदान रहा है. मैंने काफी मेहनता की थी. उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह की राजनीति करना चाहता हूं, उसमें श्री नारायण गुरुदेव के आदर्श और विचार शामिल हैं. मैं उसे लागू नहीं कर पा रहा हूं. मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए सही रास्ता नहीं है.

देवन ने साफ किया कि उनकी राजनीति पूरी तरह से श्री नारायण गुरु के सामाजिक आदर्शों और दर्शन पर आधारित है. उन्होंने बीजेपी की केरल यूनिट पर आरोप लगाया कि पिछले पांच सालों में पार्टी इन सिद्धांतों को दिखाने में नाकाम रही है और अब उसकी मौजूदा राजनीतिक दिशा उनके नजरिए से मेल नहीं खाती. देवन ने कहा कि उनका इस्तीफा चुनाव का टिकट न मिलने की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर उन्हें बुरी तरह नजरअंदाज किए जाने के कारण है. उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं ने उनके फोन और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें काम करने के लिए कोई उचित मंच भी नहीं दिया.

उन्होंने बताया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि वे पिछले पांच-छह महीनों से इस पर सोच-विचार कर रहे थे. हालांकि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनके कोई निजी मतभेद नहीं हैं, लेकिन केरल राज्य इकाई के काम करने के तरीक़े से तालमेल न बिठा पाने के कारण उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया. देवन ने दावा किया कि उन्होंने बीजेपी के लिए पूरी ईमानदारी और अथक परिश्रम से काम किया. उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों, जिनमें मौजूदा राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हैं, के लिए वोट जुटाने में उनकी अहम भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता.

नजरअंदाज किए जाने के बाद, एक्टर देवन ने दिया बड़ा संकेत!
त्रिशूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर बीजेपी की आलोचना की और कहा कि पार्टी के भीतर उन्हें बुरी तरह नजरअंदाज किया गया और कभी भी काम करने का सही मौका नहीं दिया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नेतृत्व ने उन्हें 'प्रचार सचिव' का पद देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था.

पदों से हटाया गया; आर. श्रीलेखा के लिए किनारे किया गया
खबरों के मुताबिक, देवन अपनी पार्टी के पदों से व्यवस्थित तरीके से हटाए जाने से नाराज थे. उन्होंने बताया कि 2023 में उन्हें जान-बूझकर बीजेपी के राज्य उपाध्यक्ष पद से हटाया गया था. उन्होंने पूर्व डीजीपी आर. श्रीलेखा को तरजीह दिए जाने और खुद को दरकिनार किए जाने पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की. श्रीलेखा को उस पद के लिए चुना गया था. हालांकि, देवन ने साफ किया कि पार्टी छोड़ने का उनका फैसला चुनाव में सीट न मिलने की वजह से नहीं लिया गया था.

राजनीति में बने रहेंगे; अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे
बीजेपी से रिश्ते तोड़ने के बावजूद, देवन ने मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय रहने का फैसला किया है. उन्होंने अपनी पुरानी राजनीतिक पार्टी, 'केरल पीपल्स पार्टी' (KPP) को फिर से शुरू करने की योजना का ऐलान किया. इससे पहले, बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का फैसला करने पर देवन ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया था.

तमिझागा वेत्री कज़गम की ओर बढ़ रहे हैं?
देवन क्षेत्रीय राजनीति में नए गठबंधन की संभावना भी तलाश रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह तमिल सुपरस्टार विजय की राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) के साथ मिलकर काम करने पर विचार कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषक अब बारीकी से देख रहे हैं कि क्या देवन का यह नया कदम विजय की पार्टी को केरल में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा.

राजनीतिक सफर: एक स्वतंत्र संघर्षकर्ता से BJP के उपाध्यक्ष तक
दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी और बेहद सम्मानित अभिनेता देवन ने दो दशकों से ज्यादा समय से केरल की राजनीति में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाए रखी है. शासन और सामाजिक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय के लिए पहचाने जाने वाले देवन का राजनीतिक सफ़र एक ऐसे मंच की लगातार तलाश को दिखाता है जो उनके मूल मूल्यों, खासकर महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के समानता के सिद्धांतों से मेल खाता हो.

केरल पीपल्स पार्टी (KPP) की शुरुआत
केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की पारंपरिक दो-ध्रुवीय राजनीति से निराश होकर, देवन ने अपना अलग रास्ता चुनने का फैसला किया. 2004 में, उन्होंने केरल पीपल्स पार्टी (KPP) की स्थापना की. इस पार्टी की कल्पना एक ऐसे वैकल्पिक आंदोलन के तौर पर की गई थी जो साफ-सुथरे शासन, भ्रष्टाचार-विरोध और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हो और जिसकी जड़ें श्री नारायण गुरु की दार्शनिक और मानवतावादी शिक्षाओं में गहराई से जुड़ी हों. देवन ने 2004 के लोकसभा चुनावों में एर्नाकुलम निर्वाचन क्षेत्र से और बाद में 2006 के केरल विधानसभा चुनावों में वडक्कनचेरी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा. हालांकि एक सेलिब्रिटी होने और साफ-सुथरी छवि के कारण उनके चुनाव प्रचार ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा, लेकिन राज्य के मजबूती से जमे हुए राजनीतिक गठबंधनों के सामने उन्हें चुनावी जीत हासिल नहीं हो सकी.

लगभग 17 साल तक अपनी स्वतंत्र पार्टी चलाने के बाद, देवन को अपनी सोच को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत महसूस हुई. मार्च 2021 में, केरल विधानसभा चुनावों से पहले, देवन ने अपनी 'केरल पीपल्स पार्टी' का भारतीय जनता पार्टी (BJP) में आधिकारिक तौर पर विलय कर दिया. यह विलय तिरुवनंतपुरम में एक बड़ी चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ, जिससे देवन की मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री हुई. उनकी साफ-सुथरी सार्वजनिक छवि और भाषण देने की कला को देखते हुए, BJP नेतृत्व ने पूरे राज्य में उनकी मौजूदगी का फायदा उठाने का फैसला किया. मार्च 2023 में, देवन को केरल में BJP का राज्य उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया. वह पार्टी की बहसों और रैलियों में एक अहम चेहरा बन गए. बड़े चुनावों के दौरान वह जमीनी स्तर पर प्रचार करने वाले एक अहम नेता रहे. खास तौर पर, उन्होंने तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र में आक्रामक भूमिका निभाई और राजनीतिक माहौल बनाने के साथ-साथ BJP नेता राजीव चंद्रशेखर की जीत में अहम योगदान दिया.

बीजेपी ने देवन के इस्तीफे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं की
पार्टी का राज्य नेतृत्व अभी अपने राज्य उपाध्यक्ष के अचानक उठाए गए कदम पर चुप्पी साधे हुए है. सूत्रों का कहना है कि अलाप्पुझा में एक मंदिर कार्यक्रम के दौरान की गई सार्वजनिक घोषणा से पार्टी हैरान रह गई. हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया के सामने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनका औपचारिक इस्तीफा मिलने के बाद बीजेपी के राज्य नेतृत्व की ओर से जल्द ही कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है.

पढ़ें: केरल में स्वतंत्रता दिवस पर अजीब स्थिति: मेयर गा रहे थे 'जन गण मन', तभी बीजेपी पार्षदों ने शुरू कर दिया 'वंदे मातरम'

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