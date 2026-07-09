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किसानों के लिए ताजा एग्रोमेट एडवाइजरी दो दिनों में जारी होने की उम्मीद, बारिश के पैटर्न पर नजर रख रहे वैज्ञानिक

एग्रोमेट एडवाइजरी मौसम की स्थिति पर आधारित होती है ताकि किसान बुआई से लेकर फसल के विकास तक फैसले ले सकें. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

updated agromet advisory expected to be released in two days as scientists collecting rainfall data
किसानों के लिए ताजा एग्रोमेट एडवाइजरी दो दिनों में जारी होने की उम्मीद, बारिश के पैटर्न पर नजर रख रहे वैज्ञानिक (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 8:32 PM IST

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नई दिल्ली: बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ, कृषि वैज्ञानिक मौजूदा जलवायु परिस्थितियों और वर्षा वितरण पैटर्न के आधार पर भविष्य की बुआई के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए बारिश के नवीनतम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं.

अपडेटेड एडवाइजरी अगले दो दिनों में जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि वैज्ञानिक भी ताजा मौसम डेटा को देखते हुए बुआई प्लान के लिए अपनी एडवाइजरी की समीक्षा और अपडेट कर रहे हैं. इस साल, जून में 33 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई थी, जुलाई में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है और कुल कमी 24 प्रतिशत तक रह गई है, जिसके बाद बारिश की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 हो गई है.

पौधों का अच्छा विकास सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को नर्सरी में शेड नेट लगाने के लिए कहा जाता है, जो न सिर्फ छोटे पौधों को तेज धूप से बचाता है, बल्कि रोगवाहक (Vector) से होने वाली बीमारियों को भी कम करने में मदद करता है. विशेषज्ञ नर्सरी (पौधों) को अच्छी सुरक्षा के लिए लगभग 6.5 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट लगाने की सलाह देते हैं. इसे बारिश के मौसम की कुकुरबिट फसलें (ककड़ी कुल की फसलें) बोने के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है.

कृषि वैज्ञानिकों की राय
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) में प्रोफेसर-कम-प्रिंसिपल साइंटिस्ट अनंत वशिष्ठ ने ईटीवी भारत को बताया, "हम मौसम के मौजूदा हालात के आधार पर अपनी एग्रो-एडवाइजरी (कृषि सलाह) को नियमित रूप से अपडेट करते हैं, ताकि किसान बुआई से लेकर फसल के विकास तक हर चरण पर सोच-समझकर फैसले ले सकें. बारिश का पैटर्न तेजी से अप्रत्याशित हो गया है. कुछ दिन तेज बारिश होती है, जबकि दूसरे दिन पूरी तरह सूखा रहता है. इन बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम किसानों को फसलों को बेहतर तरीके से संभालने और मौसम से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए अपनी एडवाइजरी तैयार करते हैं."

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है.
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. (ANI)

ICAR-IARI के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरएस बाना ने ईटीवी भारत को बताया, "वैज्ञानिक बारिश के रुझान पर नजर रख रहे हैं और बारिश पर अपडेट डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में नई कृषि सलाह जारी की जाएगी."

भारतीय मौसम विभाग की कृषि-मौसम सलाह

कई राज्यों में भारी बारिश के संभावित असर के लिए एग्रोमेट एडवाइजरी:

असम में, धान की नर्सरी, जूट, अदरक, हल्दी, सब्जियों, केला, खट्टे फल और पपीते के खेतों से अधिक पानी जल्दी निकालने के लिए सही इंतजाम करें. अधिक बारिश के दौरान साली चावल (Sali rice) की नर्सरी में बुआई और जूट, मक्का और सब्जियों की बुआई से बचें. पहले से बुआई की गई जगह को पुआल और खेत के बचे हुए हिस्सों जैसी जैविक पलवार (Natural Mulching) चीजों से ढक दें. गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए उसे उपकरण से सहारा दें.

मेघालय में, धान की नर्सरी, मक्का, अदरक, लोबिया, सब्जी के खेतों और केले के बागानों में पानी निकलने की सही व्यवस्था करें. छोटे पौधों को भारी बारिश से बचाएं. अधिक वजन वाले पौधों को सहारा देने के लिए बांस या लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करें.

नगालैंड में, मुख्य खेत में बैंगन की रोपाई में देरी करें. पहले से रोपाई की गई पौध के लिए, मक्का, सब्जियों और बाग के खेतों में और उसके आसपास सही जल निकासी बनाए रखें.

धान की खेती
धान की खेती (ANI)

मणिपुर में, भारी बारिश के दौरान धान की रोपाई से बचें. सोयाबीन, मिर्च, अदरक, हल्दी, केला और दूसरी फसलों के खेतों और नई रोपाई की गई पौध और नर्सरी फसलों में पानी जमा होने से बचाने के लिए सही जल निकासी सुनिश्चित करें.

मिजोरम में, धान के खेतों के चारों ओर पानी निकालने की जगह बनाएं और बीजों को ढकने के लिए घास का इस्तेमाल करें. फल देने वाले या थोड़े झुके हुए पौधों और पेड़ों को सहारा दें. मक्के के पौधों को झुकने से बचाने के लिए सहारा देना चाहिए.

त्रिपुरा में, भारी बारिश के दौरान धान और सब्जी के खेतों से अधिक पानी निकालने के लिए जल निकासी का सही इंतजाम करें.

ओडिशा में, भारी बारिश के दौरान मूंग की बुआई से बचें. चावल, मक्का, बाजरा और दाल की फसलों और फलों के बागों से बारिश का अधिक पानी निकालने की व्यवस्था करें.

हिमाचल प्रदेश में, मक्का, रागी और सब्जियों के खेतों में पानी जमा होने से रोकने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें.

उत्तराखंड में, चावल, मक्का, टमाटर, मिर्च, बाजरा और रागी के खेतों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें ताकि खेत से बारिश का अधिक पानी निकल जाए.

मध्य प्रदेश में, तैयार मूंग की फसल, सब्जियां और फल तोड़ें और उन्हें सुरक्षित जगह पर स्टोर करें.

गुजरात में, धान की नर्सरी, गन्ना, भिंडी, सब्जियां, रतालू और चीकू के बागों से अधिक पानी निकाल दें.

कोंकण में, चावल, रागी और सब्जियों की नर्सरी की बुआई टाल दें. मूंगफली और कद्दूवर्गीय सब्जियों की बुआई और आम, नारियल, काजू और सुपारी जैसे नए बाग लगाने का काम टाल दें. धान और रागी की नर्सरी और धान और सब्जियों के खेतों से अधिक पानी निकाल दें.

मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाकों में, चावल और रागी की नर्सरी से अधिक पानी निकालने का इंतजाम करें.

केरल में, केले, नारियल, इलायची, अदरक, काली मिर्च और सब्जियों से अधिक पानी निकाल दें. केले के पौधों को सहारा दें और सब्जियों की फसलों के पंडालों को मजबूत करें. भारी बारिश के दौरान धान की रोपाई से बचें.

कर्नाटक में, धान की नर्सरी , धान के खेतों, सुपारी और नारियल के खेतों और फलों के बागों में पानी जमा होने से रोकने के लिए सही जल निकासी सुनिश्चित करें.

किसान
किसान (ANI)

जिन इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब और हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, वहां खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें, और खेतों से बारिश का अधिक पानी निकालने के लिए जरूरी इंतजाम करें.

आईसीएआर-आईएआरआई कृषि मौसम सलाह
दिल्ली और NCR के लिए लागू एग्रोमेट एडवाइजरी के अनुसार, किसानों के लिए, एक सफल फसल का मौसम बीज बोने से बहुत पहले शुरू हो जाता है. मिट्टी को अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद (FYM) या कम्पोस्ट से तैयार करना मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है. जो किसान यह तरीका अपनाते हैं, वे अक्सर पाते हैं कि उनके खेतों में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, पानी का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता है, और फसलों को जरूरी पोषक तत्व लगातार मिलते रहते हैं. एक और महत्वपूर्ण कदम है मिट्टी की जांच की सलाह के आधार पर खाद डालना. संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन न केवल गैर-जरूरी इनपुट लागत को कम करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि फसलों को सही मात्रा में सही पोषक तत्व मिलें.

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