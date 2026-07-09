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किसानों के लिए ताजा एग्रोमेट एडवाइजरी दो दिनों में जारी होने की उम्मीद, बारिश के पैटर्न पर नजर रख रहे वैज्ञानिक

किसानों के लिए ताजा एग्रोमेट एडवाइजरी दो दिनों में जारी होने की उम्मीद, बारिश के पैटर्न पर नजर रख रहे वैज्ञानिक ( ANI )

नई दिल्ली: बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ, कृषि वैज्ञानिक मौजूदा जलवायु परिस्थितियों और वर्षा वितरण पैटर्न के आधार पर भविष्य की बुआई के लिए सिफारिशें विकसित करने के लिए बारिश के नवीनतम आंकड़े एकत्र कर रहे हैं.

अपडेटेड एडवाइजरी अगले दो दिनों में जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि वैज्ञानिक भी ताजा मौसम डेटा को देखते हुए बुआई प्लान के लिए अपनी एडवाइजरी की समीक्षा और अपडेट कर रहे हैं. इस साल, जून में 33 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई थी, जुलाई में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है और कुल कमी 24 प्रतिशत तक रह गई है, जिसके बाद बारिश की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 हो गई है.

पौधों का अच्छा विकास सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को नर्सरी में शेड नेट लगाने के लिए कहा जाता है, जो न सिर्फ छोटे पौधों को तेज धूप से बचाता है, बल्कि रोगवाहक (Vector) से होने वाली बीमारियों को भी कम करने में मदद करता है. विशेषज्ञ नर्सरी (पौधों) को अच्छी सुरक्षा के लिए लगभग 6.5 फीट की ऊंचाई पर शेड नेट लगाने की सलाह देते हैं. इसे बारिश के मौसम की कुकुरबिट फसलें (ककड़ी कुल की फसलें) बोने के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है.

कृषि वैज्ञानिकों की राय

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-IARI) में प्रोफेसर-कम-प्रिंसिपल साइंटिस्ट अनंत वशिष्ठ ने ईटीवी भारत को बताया, "हम मौसम के मौजूदा हालात के आधार पर अपनी एग्रो-एडवाइजरी (कृषि सलाह) को नियमित रूप से अपडेट करते हैं, ताकि किसान बुआई से लेकर फसल के विकास तक हर चरण पर सोच-समझकर फैसले ले सकें. बारिश का पैटर्न तेजी से अप्रत्याशित हो गया है. कुछ दिन तेज बारिश होती है, जबकि दूसरे दिन पूरी तरह सूखा रहता है. इन बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम किसानों को फसलों को बेहतर तरीके से संभालने और मौसम से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए अपनी एडवाइजरी तैयार करते हैं."

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. (ANI)

ICAR-IARI के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरएस बाना ने ईटीवी भारत को बताया, "वैज्ञानिक बारिश के रुझान पर नजर रख रहे हैं और बारिश पर अपडेट डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके बाद अगले कुछ दिनों में नई कृषि सलाह जारी की जाएगी."

भारतीय मौसम विभाग की कृषि-मौसम सलाह

कई राज्यों में भारी बारिश के संभावित असर के लिए एग्रोमेट एडवाइजरी:

असम में, धान की नर्सरी, जूट, अदरक, हल्दी, सब्जियों, केला, खट्टे फल और पपीते के खेतों से अधिक पानी जल्दी निकालने के लिए सही इंतजाम करें. अधिक बारिश के दौरान साली चावल (Sali rice) की नर्सरी में बुआई और जूट, मक्का और सब्जियों की बुआई से बचें. पहले से बुआई की गई जगह को पुआल और खेत के बचे हुए हिस्सों जैसी जैविक पलवार (Natural Mulching) चीजों से ढक दें. गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए उसे उपकरण से सहारा दें.

मेघालय में, धान की नर्सरी, मक्का, अदरक, लोबिया, सब्जी के खेतों और केले के बागानों में पानी निकलने की सही व्यवस्था करें. छोटे पौधों को भारी बारिश से बचाएं. अधिक वजन वाले पौधों को सहारा देने के लिए बांस या लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करें.

नगालैंड में, मुख्य खेत में बैंगन की रोपाई में देरी करें. पहले से रोपाई की गई पौध के लिए, मक्का, सब्जियों और बाग के खेतों में और उसके आसपास सही जल निकासी बनाए रखें.

धान की खेती (ANI)

मणिपुर में, भारी बारिश के दौरान धान की रोपाई से बचें. सोयाबीन, मिर्च, अदरक, हल्दी, केला और दूसरी फसलों के खेतों और नई रोपाई की गई पौध और नर्सरी फसलों में पानी जमा होने से बचाने के लिए सही जल निकासी सुनिश्चित करें.