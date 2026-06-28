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सोनीपत में प्रेम प्रसंग में पीट-पीटकर यूपी के युवक की हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव

ओमवीर को अपनी पत्नी दर्शन पर था शकः शिकायतकर्ता के अनुसार मार्च से ओमवीर को अपनी पत्नी दर्शन और विशाल के बीच प्रेम प्रसंग होने का शक हुआ था. इसी बात को लेकर ओमवीर ने फोन कर उन्हें बेटे को समझाने की बात कही थी और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह विशाल को जान से मार देगा.

मृतक विशाल राई औद्योगिक क्षेत्र में करता था काम: यूपी के मेरठ जिले के गांव खंदावली निवासी शिव कुमार ने राई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनका 26 वर्षीय बेटा विशाल राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक कंपनी में कार्यरत था और गांव जठेड़ी में किराये के कमरे में रहता था. उसी के पड़ोस में ओमवीर भी अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था. दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे और एक-दूसरे के घर आना-जाना भी था.

सोनीपत: जिले के गांव जठेड़ी में किराए पर रह रहे युवक की प्रेम प्रसंग के शक में लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई. युवक के पिता का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने पहले बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी और वारदात के बाद कॉल कर कहा कि उनके बेटे को खत्म कर दिया गया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या की धारा में मामला दर्ज कर ली है.

फोन पर बेटे विशाल के रोने आ रही थीं आवाजः शिव कुमार ने बताया कि "शनिवार रात को उनके मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आई. कॉल पर अनुज उर्फ तनुज बोल रहा था. इस दौरान उन्हें फोन पर बेटे विशाल के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जबकि पीछे से दो-तीन अन्य लोगों की आवाजें भी आ रही थीं जो कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे को खत्म कर दिया है और उसे उठाकर ले जाओ." सूचना मिलने पर जब परिजन देर रात राई पहुंचे तो पता चला कि विशाल की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई है.

लाठी-डंडों से पीटकर हत्या: बताया जा रहा है कि गांव जठेड़ी निवासी ओमवीर ने थाना राई पहुंचकर सूचना दी कि उसके बेटे तनुज ने विशाल की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी है और शव उनके खेत में पड़ा हुआ है. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां मैक्स हाइट मेट्रो व्यू के सामने जठेड़ी-राठधाना रोड स्थित खेत में विशाल का खून से लथपथ शव बरामद हुआ.

शव को नागरिक अस्पताल भेजा गयाः घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. एफएसएल प्रभारी डॉ. रवि ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और खून से सनी मिट्टी और शव से कुछ दूरी पर पड़े दो बांस के डंडों को कब्जे में लेकर पुलिस को सौंपा. पुलिस ने घटनास्थल का ई-साक्ष्य भी तैयार कराया. बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सोनीपत की मोर्चरी में रखवा दिया गया.

आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस: पुलिस प्रवक्ता एएसआई रविन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने विशाल के पिता शिव कुमार की शिकायत और घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर आरोपी तनुज उर्फ अनुज और उसके अन्य साथियों के खिलाफ हत्या की मामला दर्ज कर ली है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.