मायके पहुंचीं यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा, मुलायम की बहू ने किए तिरुपति बालाजी के दर्शन, गाया गढ़वाली गीत
अपर्णा बिष्ट यादव ने योगी स्वामी षणमुखानंद स्वामी को आध्यात्मिकता का भजन सुना कर उनसे आशीर्वाद लिया
उत्तरकाशी: यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा बिष्ट यादव इन दिनों उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने चिन्यालीसौड़ के नेरी गांव में स्थित तिरुपति बाला जी मंदिर के दर्शन किए. साथ ही मंदिर में योगी स्वामी षणमुखानंद स्वामी को आध्यात्मिकता का भजन सुना कर उनसे आशीर्वाद लिया. इसके साथ वह चिन्यालीसौड़ महोत्सव में पहुंची, जहां उन्होंने गढ़वाली गीत गाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया.
अपर्णा बिष्ट यादव ने गाया गढ़वाली गीत: चिन्यालीसौड़ महोत्सव में पहुंची अपर्णा बिष्ट यादव ने 'घुघुती घुराण लगी मेरा मैत की' सहित अन्य गीत गए. अपर्णा के गीत सुनकर पंडाल में बैठे दर्शक झूमने लगे. अपर्णा ने कहा कि उनका उत्तराखंड से लगाव है. यहां हरियाली है, इसलिए यहां का पर्यवरण बचाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं. इससे बेटियां हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं. अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि आज पहाड़ में भी लोग काफी जागरूक हो गए हैं.
अपर्णा ने हठ योगी का लिया आशीर्वाद: अपर्णा नेरी गांव में स्थित तिरुपति बाला जी मंदिर (दिकोली) में पहुंची. उन्होंने मंदिर में सालों से भगवान की आराधना कर रहे हठ योगी स्वामी षणमुखानन्द स्वामी को आध्यात्मिकता का भजन सुना कर उनका आशीर्वाद लिया. चिन्यालीसौड़ की कनिष्ठ प्रमुख भानुप्रिया थपलियाल ने बताया कि-
चिन्यालीसौड़ महोत्सव में पहुंचीं अपर्णा: उत्तर प्रदेश की राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव चिन्यालीसौड़ महोत्सव में पहुंची थी. वहां उन्होंने गढ़वाली गाने की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने कहा कि अपर्णा यादव बचपन से ही संगीत और कला के प्रति गहरी रुचि रखती रही हैं. शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण उनकी आवाज़ में एक अनुशासन, मिठास और स्थिरता दिखाई देती है. यही कारण है कि जब भी वे कोई भजन गाती हैं, उसकी भावनात्मक गूंज श्रोताओं को भीतर तक छू जाती है.
कौन हैं अपर्णा बिष्ट यादव? अपर्णा बिष्ट यादव की जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं. उनका पैतृक घर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित बरसाली सैणी है. उनका विवाह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव से हुआ. अपर्णा ने 2017 में लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. दिलचस्प बात ये है कि उन्हें उस चुनाव में उत्तराखंड मूल की रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था. अपर्णा बीअवेयर नाम से एक संगठन भी चलाती हैं जो महिला अधिकारियों पर काम करता है. अपर्णा बिष्ट यादव यूपी की एक सक्रिय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. अभी वो यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं.
अपर्णा ने ली है संगीत की विधिवत शिक्षा: अपर्णा ने लखनऊ के प्रसिद्ध भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से शास्त्रीय संगीत में शिक्षा ली है. उनकी गायन शैली ठुमरी है. अपर्णा बिष्ट यादव ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर विवि से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है. पीएम मोदी ने जब अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान चलाया था तो अपर्णा बिष्ट यादव ने उनके अभियान की जमकर तारीफ की थी, जिससे वो सुर्खियों में आ गई थीं. ये चौंकाने वाला वाकया था क्योंकि मुलायम सिंह यादव बीजेपी के घोर विरोधी थे और उनकी बहू ने बीजेपी के सबसे बड़े नेता और उनके अभियान की तारीफ की थी.
