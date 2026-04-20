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अक्षय तृतीया पर प्रेमानंद महाराज से मिलने मथुरा पहुंचे, विराट कोहली अनुष्का शर्मा

सबसे पहले 2025 में की थी मुलाकात: संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए देश के राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत सहित कई बड़ी हस्तियां आशीर्वाद ले चुकी हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा पहले 10 जनवरी 2025 को वृंदावन पहुंचे थे और संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. दूसरी बार 14 मई 2025 को वृंदावन पहुंचे. तीसरी बार 16 दिसंबर 2025 को पहुंचे थे. चौथी बार 17 फरवरी 2026 को वृंदावन आए और सोमवार को उनकी पांचवी मुलाकात संत प्रेमानंद महाराज से हुई.



16 दिसंबर 2025 को दीक्षा ग्रहण की: विराट कोहली अपने करियर को लेकर काफी परेशान थे और क्रिकेट टीम मेंबर की परफॉर्मेंस अच्छी न होने के कारण वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे. 16 दिसंबर 2025 को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु बनाया. साथ में तुलसी की माला ग्रहण की. अक्षय तृतीया के पर्व पर आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

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