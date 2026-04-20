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अक्षय तृतीया पर प्रेमानंद महाराज से मिलने मथुरा पहुंचे, विराट कोहली अनुष्का शर्मा

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया, सत्संग भी सुना.

Photo Credit; Radha Keli Kunj
सत्संग में सुनते विराट कोहली अनुष्का शर्मा. (Photo Credit; Radha Keli Kunj)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 5:20 PM IST

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मथुरा: अक्षय तृतीया के पर्व पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा सोमवार को आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज से मिले. गुरु प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया और सत्संग में विराट-अनुष्का करीब 30 मिनट तक बैठे रहे.

बता दें, वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए हर रोज बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं. विराट अनुष्का उनके आश्रम श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचे. सत्संग सुना और आश्रम में करीब 30 मिनट तक रुके.

वहीं, संत ने अक्षय तृतीया पर्व के महत्व को भी समझाया. उन्होंने कहा कि यह दिन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मक संकल्प लेने का भी अवसर है. इस दिन व्यक्ति को अपने विचारों और आचरण को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए.

सबसे पहले 2025 में की थी मुलाकात: संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए देश के राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. मोहन भागवत सहित कई बड़ी हस्तियां आशीर्वाद ले चुकी हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा पहले 10 जनवरी 2025 को वृंदावन पहुंचे थे और संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. दूसरी बार 14 मई 2025 को वृंदावन पहुंचे. तीसरी बार 16 दिसंबर 2025 को पहुंचे थे. चौथी बार 17 फरवरी 2026 को वृंदावन आए और सोमवार को उनकी पांचवी मुलाकात संत प्रेमानंद महाराज से हुई.

16 दिसंबर 2025 को दीक्षा ग्रहण की: विराट कोहली अपने करियर को लेकर काफी परेशान थे और क्रिकेट टीम मेंबर की परफॉर्मेंस अच्छी न होने के कारण वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे. 16 दिसंबर 2025 को विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ली और उन्हें अपना गुरु बनाया. साथ में तुलसी की माला ग्रहण की. अक्षय तृतीया के पर्व पर आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए.

ये भी पढ़ें: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने नंगे पैर की गोवर्धन परिक्रमा, प्रेमानंद महाराज से भी मिलीं

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