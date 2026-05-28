उत्तराखंड के युवक का था पाकिस्तानी गैंगस्टर से संपर्क, हरिद्वार से गिरफ्तार, यूपी STF का एक्शन
उत्तराखंड के हरिद्वार जिला निवासी एक युवक का कनेक्शन पाकिस्तानी गैंगस्टर से निकला है. सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर से संपर्क हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 28, 2026 at 2:05 PM IST|
Updated : May 28, 2026 at 2:12 PM IST
सहारनपुर/हरिद्वार: पाकिस्तानी गैंगस्टर से नेटवर्क के आरोप में उत्तर प्रदेश एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने सहारनपुर जिले से चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का रहने वाला है. आरोप है कि पकड़े गए चारों लोग बीते 6 महीने से पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े नेटवर्क के संपर्क में थे, जिनका दायर अब यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड तक बढ़ता जा रहा था.
फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार यूपी एसटीएफ के हाथ सबसे पहले सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र के ढिक्का कलां गांव निवासी महकाब और शाहरुख आए. दोनों आरोपी महकाब और शाहरुख आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं और मजदूरी करते हैं. दोनों अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाते रहते थे. महकाब हरियाणा और पंजाब में वेल्डिंग का काम करता था. लगातार बाहर रहने के कारण उसे कई शहरों और रास्तों की अच्छी जानकारी हो गई थी. वहीं, शाहरुख उत्तराखंड के कई शहरों और गांवों में वेल्डिंग का काम करता था.
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यूपी एसटीएफ ने हरिद्वार के ढंढेरा गांव निवासी मुशर्रफ को भी गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि वह मसूरी के पास वेल्डिंग का काम करता था. इन तीनों के अलावा एक और आरोपी को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है. चौथे आरोपी की नाम गगनदीप उर्फ गुरी है, जो मुजफ्फरनगर के शाहपुर रामराज क्षेत्र का रहने वाला है. गगनदीप पेशे से ट्रक ड्राइवर है. ट्रक चलाने के कारण उसका कई राज्यों में लगातार आना-जाना रहता था. जांच एजेंसियों को शक है कि इसी नेटवर्क और आवाजाही का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था.
सोशल मीडिया से बना संपर्क: यूपी एसटीएफ के अधिकारी अमिताभ यश ने बताया कि इन चारों की पहचान पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट से Instagram और WhatsApp के जरिए हुई थी. शुरुआती बातचीत धीरे-धीरे गहरे संपर्क में बदल गई.
यूपी पुलिस के अनुसार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट ने सोशल मीडिया के जरिए इन युवकों को प्रभावित किया और फिर उनसे अलग-अलग राज्यों में गतिविधियां संचालित कराई जाने लगीं. फिलहाल, पुलिस और खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है. किन-किन लोगों से इनके संपर्क थे.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई स्तरों पर जांच की जा रही है. चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि उनके संपर्कों, फंडिंग और गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क केवल 4 लोगों तक सीमित नहीं हो सकता. ऐसे में आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है.
क्या कहते हैं आरोपी के परिजन: आरोपी महकाब के चाचा फुरकान ने बताया कि ATS ने हरियाणा में गिरफ्तारी की थी. दो दिन पूछताछ के बाद देवबंद लाकर उनके सुपुर्द कर दिया था. साथ में यह भी कहा कि इसका कोई कसूर नहीं है. जांच में इसकी जरूरत पड़ी तो फोन करने पर लेकर आना पड़ेगा. ATS का फोन आया तो महकाब के पिता उसको वहां खुद छोड़कर आए हैं, ताकि जांच में सहयोग किया जा सके.
वहीं, शाहरुख के पिता इकराम का कहना है कि हमें इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला. डेढ़ महीने से देहरादून में काम कर रहा था. 10 दिन में गांव आता और मिलकर चला जाता था. उसको झूठा फंसाया गया है. 'मुझे कल ही पता चला कि वह किसी पाकिस्तानी के WhatsApp ग्रुप में जुड़ा हुआ था.'
गांव वाले हैरान: सबसे ज्यादा हैरानी गांव के लोगों को इस बात की है कि जिन युवकों को वह रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं. सहारनपुर के ढिक्का कलां गांव के ग्रामीणों का कहना है कि महकाब और शाहरूख का व्यवहार सामान्य था.
दोनों गांव में किसी से ज्यादा मेलजोल भी नहीं रखते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं. महकाब और शाहरूख के परिवार के लोग मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं. गांव के लोग भी पूरे घटनाक्रम को लेकर सकते में हैं.
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