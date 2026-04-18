ETV Bharat / bharat

नोएडा हिंसा भड़काने का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, यूपी STF ने तमिलनाडु से दबोचा

नोएडा हिंसा के फरार आरोपी आदित्य आनंद को पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है.

नोएडा हिंसा मामले का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार
नोएडा हिंसा मामले का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 18, 2026 at 7:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: श्रमिक आंदोलन के दौरान 13 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में नोएडा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर नोएडा लाया जा रहा है. इस मामले में उसके दो सहयोगियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि श्रमिकों के धरना-प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ गतिविधियों को संगठित करने और हिंसा को बढ़ावा देने में आदित्य आनंद की मुख्य भूमिका थी. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन को उग्र रूप देने की साजिश रची थी. इसी वजह से वह पूरे प्रकरण में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया. घटना के संबंध में थाना फेस-2 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. वारदात के बाद से ही वह लगातार फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि आदित्य आनंद की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी किया गया था. प्रारंभिक जांच में उसके दिल्ली में छिपे होने की आशंका जताई गई थी, जिसके चलते वहां भी पुलिस टीमों ने दबिश दी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ और नोएडा पुलिस की कई टीमें अलग-अलग राज्यों में सक्रिय थी.

पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, तकनीकी विश्लेषण और खुफिया इनपुट के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक की. इसी क्रम में उसकी मौजूदगी तमिलनाडु में चिन्हित हुई. इसके बाद पुलिस टीम ने तिरुचापल्ली रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना है. जांच एजेंसियां अब उसके नेटवर्क, सहयोगियों और संभावित फंडिंग स्रोतों की गहन पड़ताल कर रही हैं.

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस संबंध में ये भी कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती है. गिरफ्तार आरोपी आदित्य आनंद मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग का निवासी है और उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से बीटेक की पढ़ाई की है. वह पिछले कुछ समय से नोएडा के सेक्टर-37 में किराये पर रह रहा था. फिलहाल, पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें:

  1. Explainer: सड़कों पर क्यों उतरा 'सस्ता श्रम'? गुड़गांव के बहाने यूपी सरकार से आर-पार की जंग
  2. नोएडा श्रमिक प्रदर्शन का पाकिस्तान कनेक्शन! पुलिस कमिश्नर ने किए कई और चौंकाने वाले खुलासे
  3. नोएडा हिंसा में 'बाहरी तत्वों का हाथ', कई कंपनियों को ब्लैक लिस्ट होने का डर; जानें किसने क्या कहा ?
  4. नोएडा के आंदोलनरत श्रमिकों के समर्थन में उतरा वकीलों का संगठन, फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी नोएडा

TAGGED:

UP STF ARRESTED ADITYA ANAND
नोएडा हिंसा केस
NOIDA WORKERS PROTEST
NOIDA LABOR PROTEST VIOLENCE
NOIDA WORKERS PROTEST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.