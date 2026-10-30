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UP में SIR: वोटर लिस्ट से थोक में नाम हटाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 आवेदनों को भारी मात्रा में जमा करने से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने को कहा है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया.

चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू पेश हुए. पीठ कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे उन गड़बड़ियों की पहचान करते हुए एक नोट तैयार करें, जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है और उसे चुनाव आयोग को सौंपें. पीठ ने कहा कि जिन गड़बड़ियों को अदालत के संज्ञान में लाया गया है, उन्हें एक नोट के जरिए चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील को सौंपा जाएगा.