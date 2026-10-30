UP में SIR: वोटर लिस्ट से थोक में नाम हटाने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दिए जांच के आदेश
कोर्ट ने चुनाव आयोग को फॉर्म 7 के जरिए की गई कथित गड़बड़ियों की जांच करने और सुधारात्मक कदम उठाकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 आवेदनों को भारी मात्रा में जमा करने से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों की जांच करने को कहा है. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया.
चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू पेश हुए. पीठ कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे उन गड़बड़ियों की पहचान करते हुए एक नोट तैयार करें, जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है और उसे चुनाव आयोग को सौंपें. पीठ ने कहा कि जिन गड़बड़ियों को अदालत के संज्ञान में लाया गया है, उन्हें एक नोट के जरिए चुनाव आयोग के वरिष्ठ वकील को सौंपा जाएगा.
पीठ ने आगे कहा कि यह नोट मिलने के बाद, चुनाव आयोग इसके तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करे, जिसके बाद जरूरी सुधारात्मक कदम उठाए और एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे. पीठ के सामने यह दलील दी गई कि अगस्त में, अदालत ने चुनाव आयोग से बीएलओ (BLOs) के पास फॉर्म 7 जमा करने के संबंध में याचिकाकर्ता के अंतरिम आवेदन पर जवाब देने के लिए कहा था.
वकील ने कहा कि अदालत के सामने तीन राज्य- छत्तीसगढ़, केरल और उत्तर प्रदेश थे, और छत्तीसगढ़ तथा केरल से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा चुका है. वकील ने दलील दी, "फॉर्म 7 का यह मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित है."
चुनाव आयोग के वकील नायडू ने तर्क दिया कि यह पाया गया था कि थोक में फॉर्म 7 आवेदन जमा किए गए थे, और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर उनकी क्रॉस-चेकिंग की थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. नायडू ने कहा, "वे आवेदन झूठे थे, और हमने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है."
याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत द्वारा इसकी जांच किए जाने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 32 फॉर्म जमा किए गए थे, जो सभी एक ही विशेष समुदाय के थे, और दो फॉर्मों पर बीएलओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे. चुनाव आयोग के हलफनामे का हवाला देते हुए वकील ने आगे कहा, "इसमें बहुत सारी सामग्रियां और विसंगतियां हैं."
वकील ने दबाव बनाते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया गया. इसलिए, उनके हौसले बढ़ गए. यह एक सोची-समझी कोशिश है." इस पर नायडू ने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद उनके मुवक्किल (चुनाव आयोग) इन दावों की जांच कर सकते हैं.
इस बीच, पीठ ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण सत्यापन प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया. पीठ ने टिप्पणी की कि सुधार और नाम शामिल करने के अनुरोधों को एक सतत प्रक्रिया (लगातार चलने वाली प्रक्रिया) के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है.
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