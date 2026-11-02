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दीपावली व छठ महापर्व: ट्रेनों में टिकट की मारामारी, यूपी रोडवेज का सहारा, दिल्ली से रोजाना 2200 से अधिक बसें चलेंगी

यूपी रोडवेज का सहारा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में टिकट बुकिंग के दौरान रिग्रेट की स्थिति है, जबकि कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद भी कम है. ऐसे में यात्रियों को सड़क मार्ग से घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने व्यापक तैयारी की है.

दिल्ली के आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सराय काले खां और गाजियाबाद के कौशांबी बस अड्डे से रोजाना 2200 से अधिक बसों के प्रस्थान की योजना बनाई गई है. इन बसों का संचालन उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए किया जाएगा. इसमें प्रदेश के अलग-अलग रीजन से आने वाली बसें शामिल होंगी. वहीं, गाजियाबाद रीजन ने अपने स्तर पर 300 बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं. इनमें साधारण बसों के साथ जनरथ व एसी बसें भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त बस अड्डों पर 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती, कंट्रोल रूम और तकनीकी टीम की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान बसों के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े.