दीपावली व छठ महापर्व: ट्रेनों में टिकट की मारामारी, यूपी रोडवेज का सहारा, दिल्ली से रोजाना 2200 से अधिक बसें चलेंगी
UP परिवहन निगम का प्रयास है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के कारण सड़क परिवहन के माध्यम से बेहतर विकल्प उपलब्ध कराया जाए.
Published : November 2, 2026 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली: दीपावली व छठ महापर्व पर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के दौरान ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है. ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में टिकट बुकिंग के दौरान रिग्रेट की स्थिति है, जबकि कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की उम्मीद भी कम है. ऐसे में यात्रियों को सड़क मार्ग से घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने व्यापक तैयारी की है.
दिल्ली के आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सराय काले खां और गाजियाबाद के कौशांबी बस अड्डे से रोजाना 2200 से अधिक बसों के प्रस्थान की योजना बनाई गई है. इन बसों का संचालन उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के लिए किया जाएगा. इसमें प्रदेश के अलग-अलग रीजन से आने वाली बसें शामिल होंगी. वहीं, गाजियाबाद रीजन ने अपने स्तर पर 300 बसों के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं. इनमें साधारण बसों के साथ जनरथ व एसी बसें भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त बस अड्डों पर 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती, कंट्रोल रूम और तकनीकी टीम की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान बसों के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े.
चार प्रमुख बस अड्डों से रोजाना 2200 से अधिक बसों का संचालन
दिल्ली-एनसीआर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाने वाले यात्रियों की संख्या दीपावली और छठ के दौरान काफी बढ़ जाती है. इसे देखते हुए यूपीएसआरटीसी ने प्रदेश के विभिन्न रीजन से बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई है. इसके तहत दिल्ली के तीन प्रमुख बस अड्डों आनंद विहार, कश्मीरी गेट व सराय काले खां के साथ गाजियाबाद के कौशांबी बस अड्डे से रोजाना 2200 से अधिक बसों के प्रस्थान की व्यवस्था की जा रही है. प्रदेश के अलग-अलग रीजन से आने वाली बसें भी इन बस अड्डों के माध्यम से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी. यात्रियों की संख्या व मांग के अनुसार बसों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी.
यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार बसों का बेड़ा है. त्योहारों को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं. दिल्ली और कौशांबी से गाजियाबाद रीजन की बसों के 300 अतिरिक्त फेरे लगाए गए हैं. इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी बसें दिल्ली पहुंचेंगी. यूपी रोडवेज का प्रयास है कि अधिक से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित व सुविधाजनक तरीके से पहुंचाया जा सके.
गाजियाबाद रीजन ने इन नौ रूटों पर बढ़ाए 300 अतिरिक्त फेरे
यूपीएसआरटीसी के गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में 300 अतिरिक्त फेरों के लिए मार्गवार बसों का आवंटन किया गया है. इसमें दो हाई एंड बसों, 55 जनरथ एवं एसी शताब्दी बसों और 243 साधारण बसों के फेरे शामिल हैं. यात्रियों की मांग को देखते हुए इन बसों को उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए संचालित किया जाएगा.
एसी बसों के भी बढ़ाए 55 अतिरिक्त फेरे
निगम ने साधारण बसों के साथ यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा देने के लिए एसी बसों के फेरे भी बढ़ाए हैं. क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने बताया कि एसी बसों के 55 अतिरिक्त फेरे लगाए गए हैं. हालांकि, एसी बसों की संख्या सीमित है और इनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे उपलब्धता के अनुसार पहले से टिकट बुक करा लें. उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव को देखते हुए निगम के बेड़े में बीएस-6 मानक की नई बसें भी उपलब्ध कराई गई हैं. इन उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली-NCR में एक नवंबर से लागू प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों को देखते हुए बीएस-4 बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है. निगम की ओर से निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जा रहा है.
कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त
त्योहार के दौरान यात्रियों को बसों के लिए भटकना न पड़े व बसों का संचालन लगातार जारी रहे, इसके लिए निगम ने कर्मचारियों की ड्यूटी भी निर्धारित कर दी है. क्षेत्रीय प्रबंधक के मुताबिक, सभी प्रमुख बस अड्डों पर कर्मचारियों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है. कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं और संबंधित कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं. इस विशेष अवधि में कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं.
गाजियाबाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से जारी आदेश में डिपो स्तर पर 24 घंटे ड्यूटी कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही चेकिंग कक्ष, डीजल कक्ष, बैग वॉच, कैश रूम और राउंड द क्लॉक कंट्रोल व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है. बसों में पर्याप्त डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ तकनीकी टीम को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे रास्ते में किसी बस में तकनीकी खराबी आने पर उसे तत्काल ठीक कराया जा सके. आनंद विहार बस अड्डे पर भी तकनीकी कर्मचारियों की टीम तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें एक जूनियर फोरमैन की ड्यूटी निर्धारित की गई है. इसके अतिरिक्त बसों की साफ-सफाई, फिटनेस व सुरक्षा उपकरणों की जांच के बाद ही उन्हें संचालन के लिए रवाना करने को कहा गया है. प्रत्येक बस में फर्स्ट एड किट, अग्निशमन यंत्र, स्टेपनी व टूल किट जैसे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.
लगातार ड्यूटी करने पर चालक-परिचालकों को 4800 रुपये तक प्रोत्साहन
त्योहार के दौरान अतिरिक्त बसों का संचालन बनाए रखने के लिए चालक व परिचालकों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है. निगम में चालक-परिचालकों की कुछ कमी को देखते हुए मुख्यालय की ओर से विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की गई है. इसके तहत लगातार ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने बताया कि निर्धारित मानक के अनुसार प्रतिदिन 300 किलोमीटर की ड्यूटी पूरी करने वाले चालक और परिचालकों को लगातार 11 दिन ड्यूटी करने पर 4400 रुपये और 12 दिन लगातार ड्यूटी करने पर 4800 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को त्योहार के दौरान अधिक से अधिक ड्यूटी के लिए प्रोत्साहित करना और बसों का संचालन निर्बाध बनाए रखना है.
यात्रियों से अपील- एक साथ यात्रा करने से बचें
क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन ने यात्रियों से अपील की है कि त्योहार पर सभी लोग एक ही समय पर घर जाने के लिए न निकलें. इससे बस अड्डों पर अचानक भीड़ बढ़ जाती है और यात्रियों को बस मिलने में असुविधा हो सकती है. उन्होंने कहा कि यात्री अपनी यात्रा की योजना इस तरह बनाएं कि कुछ लोग दोपहर में और कुछ शाम के समय यात्रा करें. इससे बसों की उपलब्धता के अनुसार यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी. उन्होंने प्रदेशवासियों को दीपावली और छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यूपीएसआरटीसी हर बार की तरह इस बार भी त्योहार पर यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मौजूद है.
निगम का प्रयास है कि ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के कारण परेशान यात्रियों को सड़क परिवहन के माध्यम से बेहतर विकल्प उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे भी अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना सकें. कुल मिलाकर ट्रेनों में कंफर्म टिकट का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए यूपीएसआरटीसी की ये तैयारी बड़ी राहत साबित हो सकती है. प्रदेश के विभिन्न रीजन से दिल्ली-एनसीआर पहुंचने वाली बसों के साथ गाजियाबाद रीजन के 300 बसें अतिरिक्त फेरे, एसी बसों की बढ़ी हुई सेवाएं और 24 घंटे की निगरानी व्यवस्था से त्योहार के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग से सफर का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.
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