खतौनी में नाम की गलती बनी जी का जंजाल: क्या सरकारी लाभ से वंचित रह जाएंगे लाखों किसान?
किसानों ने खेती की जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलतियों पर चिंता जताई है, जिससे वे किसान रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
Published : March 17, 2026 at 5:40 PM IST
चंचल मुखर्जी
नई दिल्लीः किसान खेती के दस्तावेजों (खतौनी) में अपने नामों की गलतियों को सुधारने के लिए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. इन गलतियों के कारण वे रियल-टाइम लैंड रिकॉर्ड (डिजिटल भूमि रिकॉर्ड) में अपना किसान पंजीकरण पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
कई किसानों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में स्पेलिंग की छोटी सी गलती या नाम का मिलान न होना भी पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन रहा है. इन विसंगतियों के कारण किसानों को डर है कि वे खेती के लिए मिलने वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं. उनकी गलती न होने के बावजूद उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और उनके पंजीकरण लंबित पड़े हैं.
उत्तर प्रदेश के किसानों में चिंता और बढ़ गई है क्योंकि अधिकारियों ने कथित तौर पर 1 जून की समय सीमा तय की है. इसके बाद, बिना सही पंजीकरण वाले किसान खाद नहीं खरीद पाएंगे. किसानों को डर है कि अगर समय रहते उनके रिकॉर्ड ठीक नहीं हुए, तो उन्हें आने वाले खेती के सीजन के लिए जरूरी सामान जुटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ेगी.
किसान संगठन अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत प्रशासनिक सहायता दी जाए, राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) में सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल दस्तावेजों की गलतियों की वजह से असली किसानों को पंजीकरण या खेती के लाभों से वंचित न किया जाए. वे अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि किसान अपना पंजीकरण सुरक्षित कर सकें और बिना किसी रुकावट के खेती जारी रख सकें.
राजस्व रिकॉर्ड की गलतियों के कारण पंजीकरण में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश के एक किसान अशोक बालियान ने ईटीवी भारत को बताया, "जमीन के रिकॉर्ड में गलतियों की वजह से कई किसानों को पंजीकरण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. किसानों ने हाल ही में कृषि मंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं साझा की हैं. हमने सुझाव दिया है कि किसानों के आधार नंबर को भूमि रिकॉर्ड, जिससे सभी नाम और मालिकाना हक की जानकारी अपने आप और आसानी से अपडेट हो जाएगी."
सरकारी कागजी कार्रवाई की बाधाओं से जूझ रहे किसानों के बीच एक बड़ी चिंता घर कर रही है. कई लोगों के लिए किसान पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया एक बेहद मुश्किल काम बन गई है, जो भू-राजस्व रिकॉर्ड की गलतियों में उलझ कर रह गई है.
उत्तर प्रदेश के एक किसान अशोक बालियान ने उस हताशा को आवाज दी है, जिसे बहुत से किसान महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "जमीन के रिकॉर्ड में कमियों के कारण कई किसानों को पंजीकरण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है." उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा किया जो अक्सर जमीनी हकीकत को सही से नहीं दर्शाता.
यह मुद्दा अब इतना गंभीर हो गया है कि किसानों ने अपनी शिकायतों को सीधे नीति निर्माताओं तक पहुंचाना शुरू कर दिया है. बालियान ने बताया, "हाल ही में किसानों के एक समूह ने इन लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों को बताने के लिए कृषि मंत्री से मुलाकात की. सुझाए गए समाधानों में तकनीक पर आधारित एक आसान तरीका शामिल था, जो किसानों के आधार नंबर को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ता है.
इस कदम से मालिकाना हक के विवरण अपने आप अपडेट हो जाएंगे और विसंगतियां ठीक हो जाएंगी, जिससे अनगिनत किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. हालांकि, तब तक कई किसानों को एक ऐसे सिस्टम से जूझना होगा जहां छोटी सी गलती के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं."
जब यह पूछा गया कि क्या किसान स्थानीय राजस्व कार्यालय जाकर पटवारियों या लेखपालों के माध्यम से इन गलतियों को सुधार सकते हैं, तो बालियान ने कठिनाई की एक और परत की ओर इशारा किया. उनके अनुसार, ये अधिकारी अक्सर कई अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, जिससे किसानों के पास बार-बार चक्कर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.
उन्होंने बताया, "नतीजतन, हमें केवल दस्तावेजों को ठीक करवाने के लिए उनके कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया समय लेने वाली और थका देने वाली दोनों है. कई किसानों के लिए, यह अतिरिक्त बोझ पंजीकरण और रिकॉर्ड की गलतियों के कारण पहले से ही झेल रही चुनौतियों को और भी बढ़ा देता है.
किसानों का नजरिया
किसान और कृषि विशेषज्ञ धर्मेंद्र मलिक ने इस समस्या के व्यापक स्तर पर प्रकाश डालते हुए मौजूदा पंजीकरण अभियान में मौजूद व्यवस्थागत खामियों की ओर इशारा किया. उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य सरकारें वर्तमान में किसान रजिस्ट्री संकलित करने के लिए देशव्यापी प्रयास कर रही हैं, और इस पहल को काफी तत्परता के साथ लागू किया जा रहा है."
हालांकि, उन्होंने नोट किया कि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. मलिक ने बताया, "अनेक जिलों में बड़ी संख्या में किसान रियल-टाइम लैंड रिकॉर्ड की गलतियों, विशेष रूप से खतौनी में नाम और हिस्सेदारी के निर्धारण से जुड़ी त्रुटियों के कारण अपना पंजीकरण पूरा नहीं कर पा रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "इन विसंगतियों के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं. उचित पंजीकरण के बिना, कई किसानों को आवश्यक सरकारी सहायता से बाहर किए जाने का खतरा है. इस बात की पूरी आशंका है कि वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं."
इसके अलावा, भूमि रिकॉर्ड में गलतियों के कारण वित्तीय और संस्थागत सहायता तक पहुंच भी बाधित हो रही है. नामों या मालिकाना हक के हिस्से में त्रुटियों की वजह से किसान कृषि ऋण (Loans), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे पहले से ही बोझ तले दबे किसान समुदाय का तनाव और बढ़ गया है.
दूसरे राज्य से भी इसी तरह की चुनौतियों को दोहराते हुए, राजस्थान के एक किसान राम नारायण बाणा ने भूमि रिकॉर्ड की गलतियों को सुधारने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई लंबी और जटिल प्रक्रिया का विवरण दिया.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हाल ही में, मुझे अपने भूमि राजस्व रिकॉर्ड की गलतियों को ठीक करवाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. हमें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1959 की धारा 136 के तहत एक आवेदन दायर करना पड़ा, जो भू-अभिलेख कार्यालय के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड में लिपिकीय (clerical), गणितीय या स्वीकार की गई त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है."
उन्होंने आगे बताया कि प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हुई. बाणा ने स्पष्ट किया, "हमें सुधार के लिए उप-खंड मजिस्ट्रेट (SDM) के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि SDM ही ऐसे मामलों को संभालने के लिए अधिकृत हैं." उन्होंने सत्यापन और अनुमोदन के लिए आवश्यक कई स्तरों पर जोर दिया. उनके जैसे किसानों के लिए, जिसे एक सीधा सुधार होना चाहिए था, वह अक्सर एक लंबी प्रशासनिक कसरत बन जाता है, जिसमें समय, मेहनत और सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत होती है.
क्या है किसान पंजीकरण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 'किसान रजिस्ट्री' को कृषि क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों का एक व्यापक डेटा तैयार करके, यह उन्हें एक सुरक्षित डिजिटल पहचान प्रदान करता है. इस पहचान का उपयोग ऋण, बीमा और सरकारी खरीद जैसी कई सुविधाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है. व्यक्तिगत लाभ के अलावा, यह रजिस्ट्री राज्य सरकारों को सटीक डेटा उपलब्ध कराएगी, जिससे वे अधिक सटीक और प्रभावी योजनाएं बना सकेंगी.
यह किसानों के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल होने के रास्ते खोलता है, जिससे वे अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद माहौल में ऑनलाइन खाद-बीज खरीद सकेंगे और अपनी उपज बेच सकेंगे. इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए 'क्रॉप सोन रजिस्ट्री' बनाई गई है, जो 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' सिस्टम पर आधारित है. यह सिस्टम हर खेत के स्तर पर बोई गई फसल की सटीक और रियल-टाइम जानकारी जुटाता है, जिससे पूरे कृषि क्षेत्र में योजना बनाने और निगरानी करने में मदद मिलती है.
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