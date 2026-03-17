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खतौनी में नाम की गलती बनी जी का जंजाल: क्या सरकारी लाभ से वंचित रह जाएंगे लाखों किसान?

चंचल मुखर्जी

नई दिल्लीः किसान खेती के दस्तावेजों (खतौनी) में अपने नामों की गलतियों को सुधारने के लिए सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. इन गलतियों के कारण वे रियल-टाइम लैंड रिकॉर्ड (डिजिटल भूमि रिकॉर्ड) में अपना किसान पंजीकरण पूरा नहीं कर पा रहे हैं.

कई किसानों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में स्पेलिंग की छोटी सी गलती या नाम का मिलान न होना भी पंजीकरण प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन रहा है. इन विसंगतियों के कारण किसानों को डर है कि वे खेती के लिए मिलने वाली सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं. उनकी गलती न होने के बावजूद उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और उनके पंजीकरण लंबित पड़े हैं.

उत्तर प्रदेश के किसानों में चिंता और बढ़ गई है क्योंकि अधिकारियों ने कथित तौर पर 1 जून की समय सीमा तय की है. इसके बाद, बिना सही पंजीकरण वाले किसान खाद नहीं खरीद पाएंगे. किसानों को डर है कि अगर समय रहते उनके रिकॉर्ड ठीक नहीं हुए, तो उन्हें आने वाले खेती के सीजन के लिए जरूरी सामान जुटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ेगी.

किसान संगठन अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत प्रशासनिक सहायता दी जाए, राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी) में सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए. यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल दस्तावेजों की गलतियों की वजह से असली किसानों को पंजीकरण या खेती के लाभों से वंचित न किया जाए. वे अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि किसान अपना पंजीकरण सुरक्षित कर सकें और बिना किसी रुकावट के खेती जारी रख सकें.

राजस्व रिकॉर्ड की गलतियों के कारण पंजीकरण में आ रही दिक्कतों पर चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश के एक किसान अशोक बालियान ने ईटीवी भारत को बताया, "जमीन के रिकॉर्ड में गलतियों की वजह से कई किसानों को पंजीकरण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. किसानों ने हाल ही में कृषि मंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं साझा की हैं. हमने सुझाव दिया है कि किसानों के आधार नंबर को भूमि रिकॉर्ड, जिससे सभी नाम और मालिकाना हक की जानकारी अपने आप और आसानी से अपडेट हो जाएगी."

सरकारी कागजी कार्रवाई की बाधाओं से जूझ रहे किसानों के बीच एक बड़ी चिंता घर कर रही है. कई लोगों के लिए किसान पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया एक बेहद मुश्किल काम बन गई है, जो भू-राजस्व रिकॉर्ड की गलतियों में उलझ कर रह गई है.

उत्तर प्रदेश के एक किसान अशोक बालियान ने उस हताशा को आवाज दी है, जिसे बहुत से किसान महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "जमीन के रिकॉर्ड में कमियों के कारण कई किसानों को पंजीकरण के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है." उन्होंने एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा किया जो अक्सर जमीनी हकीकत को सही से नहीं दर्शाता.

यह मुद्दा अब इतना गंभीर हो गया है कि किसानों ने अपनी शिकायतों को सीधे नीति निर्माताओं तक पहुंचाना शुरू कर दिया है. बालियान ने बताया, "हाल ही में किसानों के एक समूह ने इन लगातार बनी रहने वाली चुनौतियों को बताने के लिए कृषि मंत्री से मुलाकात की. सुझाए गए समाधानों में तकनीक पर आधारित एक आसान तरीका शामिल था, जो किसानों के आधार नंबर को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ता है.

इस कदम से मालिकाना हक के विवरण अपने आप अपडेट हो जाएंगे और विसंगतियां ठीक हो जाएंगी, जिससे अनगिनत किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. हालांकि, तब तक कई किसानों को एक ऐसे सिस्टम से जूझना होगा जहां छोटी सी गलती के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं."

जब यह पूछा गया कि क्या किसान स्थानीय राजस्व कार्यालय जाकर पटवारियों या लेखपालों के माध्यम से इन गलतियों को सुधार सकते हैं, तो बालियान ने कठिनाई की एक और परत की ओर इशारा किया. उनके अनुसार, ये अधिकारी अक्सर कई अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, जिससे किसानों के पास बार-बार चक्कर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता.

उन्होंने बताया, "नतीजतन, हमें केवल दस्तावेजों को ठीक करवाने के लिए उनके कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रक्रिया समय लेने वाली और थका देने वाली दोनों है. कई किसानों के लिए, यह अतिरिक्त बोझ पंजीकरण और रिकॉर्ड की गलतियों के कारण पहले से ही झेल रही चुनौतियों को और भी बढ़ा देता है.