हापुड़ में पुलिस मुठभेड़; 50000 का इनामी गो तस्कर ढेर, सम्भल का था हिस्ट्रीशीटर, कई जिलों में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज
एनकाउंटर में बाल-बाल बचे थाना प्रभारी, पुलिस ने 1 पिस्टल, कारतूस और 1 कार बरामद की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 10:35 AM IST|
Updated : November 10, 2025 at 11:54 AM IST
हापुड़/बलिया: यूपी में एक ही दिन में दो जगह एनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. हापुड़ में पुलिस ने 50000 के इनामी गो तस्कर हसीन को मुठभेड़ में मार गिराया है. वहीं बलिया में कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई.
हापुड़ में संभल का हिस्ट्रीशीटर ढेर: हापुड़ एनकाउंटर में गो तस्कर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान गो तस्कर की मौत हो गई. पुलिस ने उसके पास से 1 पिस्टल, कारतूस और 1 कार बरामद की है. हसीन के विरुद्ध जनपद हापुड़, मुजफ्फरनगर, संभल, अमरोहा और गौतमबुद्ध नगर में गोकशी, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट में करीब 24 से अधिक मुकदमे दर्ज थे.
एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस को रात करीब 12:30 बजे सूचना मिली थी, गो तस्कर हसीन गोकशी के उद्देश्य से प्रतिबंधित पशुओं को वाहनों में भरकर ले जाने की फिराक में है. कपूरपूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की. इसके बाद कार सवार 1 बदमाश को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. कार सवार ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, बदमाश की गोली से थाना प्रभारी विनोद कुमार पांडे बाल-बाल बचे. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी. जिसके बाद घायल को सीएचसी भर्ती कराया गया. जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई.
पुलिस के मुताबिक, घायल बदमाश हसीन संभल के थाना असमोली के ग्राम मैनोटा निवासी हसीन पुत्र इकरार है. हसीन संभल के थाना अममोली का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था और थाना कपूरपुर पर भी गौवध निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था. उस पर 50000 रुपये का इनाम भी घोषित था.
बलिया में पुलिस एनकाउंटर: जिले के मनियर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघा से बड़ागांव जाने वाले रास्ते पर पुलिस और बदमाश के साथ देर रात मुठभेड़ हो गई. बताया जा रहा है कि एक दिन पहले आरोपी अभिनंदन राजभर ने भाई और साले के साथ मिलकर एक युवक चंदन राजभर की हत्या की थी. जिस पर पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था. पुलिस जब रविवार देर रात चेकिंग कर रही थी तभी एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया तो पीछे मुड़कर भागने लगा और पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने जब आत्मरक्षा में गोली चलाई तो, उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वो गिरफ्तार हुआ. उसके पास से तमंचा, कारतूस, बाइक मिला है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर; गैंगस्टर सहित दर्जन भर मुकदमे दर्ज