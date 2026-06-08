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यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026: उत्तर रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई 'अनारक्षित एग्जाम स्पेशल' ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

इन ट्रेनों के संचालन से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व गाजियाबाद जैसे प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी.

यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026: अनारक्षित एग्जाम स्पेशल' ट्रेनें
यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026: अनारक्षित एग्जाम स्पेशल' ट्रेनें (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 8, 2026 at 7:33 PM IST

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026 (UP Police Constable Exam 2026) में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. उत्तर रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा व परीक्षा केंद्रों तक उनकी सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष अनारक्षित एग्जाम स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ये विशेष ट्रेनें बुधवार तक कुल 3 फेरे लगाएंगी. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर व गाजियाबाद जैसे प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी.

1. तिलक ब्रिज - सहारनपुर - तिलक ब्रिज एग्जाम स्पेशल (ट्रेन संख्या: 04401/04402) यह ट्रेन दिनांक 8 जून से 10 जून तक 3 फेरे लगाएगी. ट्रेन नंबर 04401 तिलक ब्रिज से सुबह 09:45 बजे प्रस्थान करेगी. रास्ते में ये आनंद विहार (09:51), साहिबाबाद (09:58), गाजियाबाद (10:08), न्यू गाजियाबाद (10:14), गुल्धर (10:19), दुहाई हाल्ट (10:24), मुरादनगर (10:30), मोदीनगर (10:39), मोहिउद्दीनपुर (10:47), परतापुर (10:53), मेरठ सिटी (11:18), मेरठ कैंट (11:26), पबली खास (11:32), दौराला (11:40), सकोती टांडा (11:48), खतौली (11:57), मंसूरपुर (12:06), जरूदा नरा (12:13), मुजफ्फरनगर (12:21), बामनहेरी (12:27), रोहाना कलां (12:35), देवबंद (12:45), तलहेड़ी बुजुर्ग (12:54), नागल (13:02) व टपरी (13:21) होते हुए दोपहर 13:40 बजे सहारनपुर पहुंचेंगी.

वापसी में ट्रेन नंबर 04402 यह ट्रेन सहारनपुर से दोपहर 14:00 बजे प्रस्थान करेगी. टपरी (14:10), नागल (14:19), देवबंद (14:36), मुजफ्फरनगर (14:59), खतौली (15:23), मेरठ कैंट (15:54), मेरठ सिटी (16:01), मोदीनगर (16:21), गाजियाबाद (17:10), साहिबाबाद (17:22) व आनंद विहार (17:28) होते हुए शाम 18:00 बजे वापस तिलक ब्रिज पहुंचेगी.

2. मेरठ सिटी - सहारनपुर - मेरठ सिटी एग्जाम स्पेशल (ट्रेन संख्या: 04403/04404) यह ट्रेन भी परीक्षार्थियों के लिए 8 से 10 तक 3 फेरों के लिए चलाई जा रही है. ट्रेन नंबर 04403 मेरठ सिटी से सुबह 10:25 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह मेरठ कैंट (10:31), पबली खास (10:37), दौराला (10:45), सकोती टांडा (10:53), खतौली (11:02), मंसूरपुर (11:11), जरूदा नरा (11:20), मुजफ्फरनगर (11:27), बामनहेरी (11:35), रोहाना कलां (11:43), देवबंद (11:51), तलहेड़ी बुजुर्ग (12:01), नागल (12:10) व टपरी (12:19) होते हुए दोपहर 12:35 बजे सहारनपुर जंक्शन पहुंचेगी.

वापसी दिशा में ये विशेष ट्रेन सहारनपुर जंक्शन से दोपहर 12:50 बजे प्रस्थान करेगी. यह टपरी (13:00), नागल (13:09), देवबंद (13:26), मुजफ्फरनगर (13:50), खतौली (14:14), दौराला (14:31) व मेरठ कैंट (14:45) स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 15:00 बजे मेरठ सिटी वापस पहुंचेगी. ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से अनारक्षित हैं. ऐसे में छात्र सीधे टिकट काउंटर से सामान्य टिकट खरीदकर यात्रा कर सकते हैं.

उत्तर रेलवे ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि ट्रेनों के समय व किसी भी अन्य नवीनतम अपडेट या जानकारी के लिए वे राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) ऐप/वेबसाइट पर जाएं या रेलवे के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 139 पर डायल करें. रेलवे के इस कदम से परीक्षार्थियों को परीक्षा के दिनों में होने वाली भारी भीड़ व परिवहन की समस्याओं से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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