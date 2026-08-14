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बेंगलुरु-हैदराबाद बनाम नोएडा-लखनऊ: क्या यूपी वाकई बन रहा है देश का नया 'टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब'?

MSME क्षेत्र में नए पूंजीगत निवेश का असर: इस योजना के तहत हर साल 1 लाख माइक्रो एंटरप्राइज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. MSME क्षेत्र के लिए नई ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र’ योजना के तहत 575 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं. अगर इन योजनाओं का लक्ष्य जमीन पर हासिल होता है तो रोजगार की तस्वीर में बड़ा बदलाव आ सकता है.

स्वरोजगार और युवा उद्यमी योजनाओं का रोडमैप: यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजगार पैदा करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरियां ही एकमात्र रास्ता नहीं हैं. बड़ी कंपनियों के साथ-साथ छोटे उद्योग, MSME, माइक्रो यूनिट और स्वरोजगार भी बड़ी संख्या में रोजगार पैदा कर सकते हैं. 2026-27 के यूपी बजट में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. सरकारी बजट दस्तावेज के मुताबिक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

MSME और बजट 2026-27 से उम्मीदें: बेरोजगारी दर सिर्फ यह बताती है कि श्रमबल में शामिल लोगों में कितने लोग काम नहीं पा रहे हैं. इससे रोजगार की गुणवत्ता, वेतन, नियमितता और काम के प्रकार की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती. लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रोली मिश्रा का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने पर जोर दे रही है. इन्वेस्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित सरकारी जानकारी के मुताबिक 47 हजार नई इकाइयां स्थापित हुईं और उनसे 4.69 लाख लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया गया है.

बेरोजगारी दर और नौकरियों की गुणवत्ता का सवाल: हालांकि अलग आयु समूह या अलग PLFS पद्धति इस्तेमाल करने पर आंकड़ा बदल सकता है. उदाहरण के लिए 15-59 वर्ष आयु समूह में 2023-24 की दर 3.4 प्रतिशत थी. यानी सरकारी सर्वेक्षण के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि बेरोजगारी दर में कमी आई है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रोजगार की समस्या खत्म हो गई है.

PLFS आंकड़ों में घटती बेरोजगारी दर का गणित: लेकिन दूसरी तरफ यूपी के सामने चुनौती यह है कि इतनी बड़ी युवा आबादी के लिए हर साल पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रोजगार कैसे पैदा किया जाए. इकोनॉमिस्ट कन्हैया तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS के मुताबिक 2017-18 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर, सामान्य स्थिति के आधार पर, सभी उम्र के लोगों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर 5.5 प्रतिशत थी. MoSPI की ‘Women & Men in India’ रिपोर्ट में यूपी के लिए ग्रामीण महिला 1.5%, ग्रामीण पुरुष 6.2%, ग्रामीण व्यक्ति 5.5% और ग्रामीण-शहरी संयुक्त आंकड़ा 5.5% दर्ज है. इसके बाद PLFS 2023-24 के आंकड़ों में सभी उम्र और ग्रामीण-शहरी संयुक्त स्तर पर यूपी की बेरोजगारी दर करीब 3 प्रतिशत के आसपास दर्ज है.

निवेश को उत्पादन और रोजगार में बदलने की बड़ी चुनौती: लेकिन असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यूपी में कितना निवेश आ रहा है, बल्कि यह है कि इस निवेश से कितने रोजगार पैदा होंगे, गांवों की खेती किस तरह एग्री-बिजनेस में बदलेगी, स्थानीय युवाओं को कितने अवसर मिलेंगे और क्या यूपी टेक्नोलॉजी व स्टार्टअप का अगला बड़ा केंद्र बन पाएगा? सरकार के निवेश और औद्योगिक ढांचे से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि बदलाव की दिशा तय हो चुकी है, लेकिन वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश को उत्पादन, उत्पादन को रोजगार और रोजगार को आम लोगों की आय में बदलना सबसे बड़ी चुनौती होगी. सरकारी आंकड़ों को देखें तो तस्वीर में बदलाव के कुछ संकेत जरूर दिखाई देते हैं. बेरोजगारी दर में कमी आई है, नई औद्योगिक इकाइयों और MSME को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर जोर है और सरकार पूंजीगत निवेश के जरिए रोजगार पैदा करने का दावा कर रही है.

AI, डेटा सेंटर और स्टार्टअप्स से उम्मीदें: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य बनने की पहचान से आगे निकलकर आर्थिक ताकत बनने की दौड़ में शामिल है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है और इसके लिए उद्योग, निवेश, रोजगार, कृषि, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप, हर क्षेत्र को नए सिरे से तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है. एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर, AI, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और नए स्टार्टअप इकोसिस्टम तक, यूपी की अर्थव्यवस्था का ढांचा तेजी से बदल रहा है. सरकार की नई नीतियों में निवेश को जमीन पर उतारने और उद्योगों को जल्द उत्पादन शुरू कराने पर भी जोर है.

देश के 65% मोबाइल बनाने वाले और देश की पहली 'AI सिटी' का खाका खींचने वाले उत्तर प्रदेश के इरादे बुलंद हैं. लेकिन क्या कंक्रीट के इन भव्य डेटा सेंटर्स और कागजी वादों के बीच यूपी का स्थानीय टैलेंट सचमुच ग्लोबल यूनिकॉर्न बनाने के लिए तैयार है? आइए समझते हैं यूपी के टेक रेवोल्यूशन का जमीनी सच. पेश है आशुतोष सहाय के संपादन में संवाददाता प्रशांत मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट.

लखनऊ: जब हम भारत के सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, तो दिमाग में बेंगलुरु की ट्रैफिक, हैदराबाद के हाई-टेक सिटी या गुरुग्राम के चमचमाते कॉरपोरेट ऑफिस आते हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से लखनऊ के प्रशासनिक गलियारों और नोएडा के टेक पार्कों से एक नई गूंज सुनाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश, देश का अगला टेक्नोलॉजी हब. योगी सरकार ने वित्त वर्ष के 9.12 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक बजट के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को 39.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का जो अनुमान रखा है, उसकी बड़ी रीढ़ इस डिजिटल और स्टार्टअप क्रांति को माना जा रहा है.

AI, डेटा सेंटर और स्टार्टअप्स से उम्मीदें. (Photo Credit: ETV Bharat)

पूंजीगत खर्च के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: लेकिन यहां असली सवाल सिर्फ कितने उद्यम शुरू हुए, यह नहीं बल्कि कितने टिके और कितने लोगों को लगातार रोजगार मिला यह होगा. उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट का कुल आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपये है. इसमें 2,48,225.80 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं. इसमें से 1,77,744.12 करोड़ रुपये कैपिटल आउटले के लिए प्रस्तावित हैं.

हाईटेक सेक्टर, AI और डेटा सेंटर से उम्मीदें: सरकार के बजट दस्तावेज में साफ कहा गया है कि पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ रोजगार के अवसर पैदा होते हैं. यानी सरकार की रणनीति केवल सीधे नौकरी देने की नहीं, बल्कि सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक क्षेत्र, एयरपोर्ट, बिजली, लॉजिस्टिक्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की है. उत्तर प्रदेश अब पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. Invest UP की आधिकारिक जानकारी में राज्य में 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की योजना का उल्लेख है.

क्या स्थानीय युवाओं को मिल पाएंगे बेहतर अवसर? (Photo Credit: ETV Bharat)

टेक्सटाइल और ग्रामीण उद्योगों में रोजगार की संभावनाएं: साथ ही AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में युवाओं को प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया जा रहा है. सरकार ने AI और स्टार्टअप के जरिए 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी सामने रखा है. अगर यह निवेश और प्रशिक्षण वास्तव में कंपनियों और नौकरियों में बदलता है तो यूपी के रोजगार बाजार में नई तरह की नौकरियां पैदा हो सकती हैं. रोजगार सिर्फ हाईटेक सेक्टर से नहीं आएगा.

पारंपरिक उद्योग और MSME का बड़ा आधार: यूपी के लिए टेक्सटाइल, हैंडलूम, पावरलूम, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग और MSME बेहद महत्वपूर्ण हैं. 2026-27 के बजट में हैंडलूम और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 5,041 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में टेक्सटाइल क्षेत्र में 30 हजार रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है. यही वह क्षेत्र है जहां ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की क्षमता सबसे ज्यादा हो सकती है.

पीएलएफएस आंकड़ों में घटी बेरोजगारी दर. (Photo Credit: ETV Bharat)

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप: यूपी में रोजगार का सवाल केवल बेरोजगारी दर से नहीं समझा जा सकता. प्रदेश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक कृषि और छोटे, असंगठित कारोबार पर ज्यादा निर्भर रही है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को काम तो मिलता रहा, लेकिन काम की उत्पादकता और आय अपेक्षाकृत कम रही. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के आंकड़े भी यही बताते हैं कि यूपी के रोजगार बाजार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका बेहद बड़ी है.

कृषि से एग्री-बिजनेस की ओर बदलाव की जरूरत: इसलिए प्रदेश के लिए चुनौती यह है कि कृषि पर निर्भर आबादी को केवल खेती से हटाना नहीं, बल्कि कृषि से जुड़े प्रसंस्करण, भंडारण, लॉजिस्टिक्स, डेयरी, खाद्य उद्योग और ग्रामीण उद्यमों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं. लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रोली मिश्रा का कहना है कि अगर बेरोजगारी दर घटती है तो यह सकारात्मक संकेत है, लेकिन सिर्फ इसी आंकड़े से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी लोगों को अच्छी और स्थायी नौकरियां मिल रही हैं. कोई व्यक्ति कम आय वाले काम में भी लगा हो तो वह बेरोजगार नहीं माना जाएगा. इसलिए यूपी की रोजगार कहानी को समझने के लिए बेरोजगारी दर के साथ वर्कर पॉपुलेशन रेश्यो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, महिला श्रम भागीदारी, नियमित वेतन वाली नौकरियां, स्वरोजगार, औसत आय और औद्योगिक रोजगार को भी देखना जरूरी है.

क्या उद्योगों के निवेश से खत्म होगी बेरोजगारी? (Photo Credit: ETV Bharat)

आंकड़ों से परे जमीनी रोजगार का पैमाना: यही कारण है कि आने वाले वर्षों में यूपी की असली सफलता का पैमाना केवल यह नहीं होगा कि कितने निवेश प्रस्ताव आए या कितनी इकाइयां स्थापित हुईं. असली सवाल होगा कितने लोगों को कितने समय का रोजगार मिला और उनकी आय कितनी बढ़ी. रोली मिश्रा ने कहा कि सरकारी आंकड़ों से इतना जरूर दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने की रणनीति बदल रही है. बेरोजगारी दर में कमी, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, MSME पर जोर, युवा उद्यमिता योजना, टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर में निवेश तथा बड़े पैमाने पर पूंजीगत खर्च इस बदलाव के संकेत हैं.

करोड़ों युवाओं के लिए लगातार अवसर पैदा करने की चुनौती: लेकिन यूपी के सामने चुनौती भी उतनी ही बड़ी है. करोड़ों की आबादी वाले प्रदेश में हर साल रोजगार बाजार में आने वाले युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने होंगे. सिर्फ सरकारी नौकरी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकती. यूपी अगर अगले दशक में रोजगार देने वाला देश का बड़ा इंजन बनना चाहता है तो उसे बड़े उद्योगों के साथ छोटे शहरों और गांवों तक उद्योग पहुंचाने होंगे.

क्या यूपी का युवा अब घर बैठे चलाएगा यूनिकॉर्न कंपनियां? (Photo Credit: ETV Bharat)

पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार की मांग: निवेश को जमीन पर उतारना होगा, MSME को मजबूत करना होगा और युवाओं को ऐसी स्किल देनी होगी जिनकी बाजार में वास्तविक मांग हो. यानी तस्वीर बदल रही है, लेकिन असली बदलाव तब माना जाएगा जब रोजगार के आंकड़ों के साथ आम परिवार की आय में भी साफ बढ़ोतरी दिखाई दे. व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है, जब प्रदेश की युवा शक्ति को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलें. रोजगार के मामले में यूपी अभी काफी पीछे है.

प्राइवेट सेक्टर के विकास और आय वृद्धि की आवश्यकता: आज भी बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई और दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं. सरकार को युवाओं को दूसरे राज्यों में जाने से रोकने के लिए प्रदेश में ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे. रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है. प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरह विकसित करना होगा कि युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर नौकरियां मिल सकें.

एक्सप्रेसवे वाले यूपी में कितनी मजबूत है स्टार्टअप्स की बुनियाद? (Photo Credit: ETV Bharat)

निजी निवेश और स्थानीय रोजगार का संतुलन: जब युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, तभी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की ओर बढ़ सकेगी. व्यापारी रजनीकांत रॉय ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार अभी पूरी तरह सफल नजर नहीं आती है. आज भी युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बड़ी संख्या में लोग नौकरी की तलाश में दूसरे राज्यों और विदेश तक जाने के लिए मजबूर हैं. ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अभी पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध है.

भविष्य की संभावनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ: हालांकि सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, उद्योग लगाने की दिशा में काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी प्रयास किए जा रहे हैं. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन प्रयासों से ऐसी व्यवस्था तैयार होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में पर्याप्त और बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें.

देखिए यूपी के अर्थशास्त्रियों और व्यापारियों का विश्लेषण. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या उद्योगों के निवेश से खत्म होगी बेरोजगारी: उत्तर प्रदेश का देश का अगला टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप हब बनने का दावा अब केवल एक चुनावी नारा नहीं है. 9.12 लाख करोड़ रुपये का बजट और 1.18 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे को 3% पर सीमित रखना सरकार के मजबूत वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है, जिसने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए रास्ते खोले हैं. नोएडा के मोबाइल प्लांट्स और लखनऊ की प्रस्तावित एआई सिटी इस बदलाव के गवाह हैं.

आय और नौकरियों की गुणवत्ता पर अब भी सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

हालांकि, एक सफल टेक हब सिर्फ इमारतों या फैक्ट्रियों से नहीं बनता; वह बनता है एक ऐसे जीवंत इकोसिस्टम से जहां आइडिया को तुरंत फंडिंग मिले और टैलेंट को पलायन न करना पड़े. यूपी ने अपनी डिजिटल यात्रा की सही शुरुआत कर दी है, लेकिन बेंगलुरु या हैदराबाद जैसी वैश्विक साख हासिल करने के लिए अभी फंडिंग और डीप-टेक इनोवेशन के मोर्चे पर लंबी दूरी तय करनी बाकी है.

आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश अगले कुछ सालों में बेंगलुरु या हैदराबाद को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा टेक हब बन पाएगा? क्या आपके शहर या जिले में युवाओं के लिए आईटी सेक्टर या स्टार्टअप के अवसर बढ़े हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और यूपी के इस टेक-विश्लेषण को शेयर करें.



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