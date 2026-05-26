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'यूपी के मंत्रियों के नंबर ISI ने मंगाए'... जानिए रील बनाने के चक्कर में कैसे पाकिस्तानी आतंकियों का मोहरा बना जैद

गाजियाबाद से हैदराबाद तक: पढ़ें, कैसे एक चौथी पास वेटर पाकिस्तानी आतंकियों के जाल में फंसकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना?

Yogi Adityanath
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (फाइल) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 26, 2026 at 3:30 PM IST

4 Min Read
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हैदराबादः तेलंगाना की मेडचल पुलिस की जांच में देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जांच अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले ज़ैद खान ने यूपी और देश के कई अन्य जनप्रतिनिधियों (नेताओं) के गोपनीय मोबाइल नंबर जुटाकर सीधे पाकिस्तानी आतंकवादियों और खुफिया एजेंसी ISI को भेजे थे.

शुरुआती जांच के अनुसार, इसी महीने की 20 तारीख को आरोपी ने इंटरनेट के जरिए यूपी के कैबिनेट मंत्रियों के फोन नंबर सर्च किए और उन्हें आईएसआई के हैंडलर्स को फॉरवर्ड कर दिया. बता दें कि तेलंगाना की मेडचल पुलिस ने 25 मई को एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई (ISI) के संपर्क में था. 22 साल के आरोपी ज़ैद खान उर्फ आदिला खान की जांच में ये जानकारी सामने आयी.

Hyderabad ISI agent arrested
पुलिस हिरासत में जैद. (ETV Bharat)

हैदराबाद कैसे पहुंचा

मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला ज़ैद खान चौथी कक्षा तक पढ़ा है. साल 2021 में वह कोलकाता गया, जहां उसने एक कपड़ा व्यापारी के सहायक के रूप में काम किया. तीन साल बाद वह वापस गाजियाबाद लौटा और एक बैग हाउस में काम करने लगा. इसी साल फरवरी में, हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट में सुपरवाइजर के रूप में काम करने वाले उसके चचेरे भाई फैजान की सिफारिश पर, 15 हजार रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर उसी रेस्टोरेंट में वेटर बन गया.

हथियारों का शौक और सोशल मीडिया

फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर ज्यादा व्यूज पाने के लिए वह खिलौना बंदूकों के साथ रील्स बनाता था. इसी साल जनवरी और फरवरी में उसने गूगल पर असली बंदूकों के बारे में सर्च किया. इसके बाद मध्य प्रदेश के एक अवैध हथियार सप्लायर ने उससे संपर्क किया और फरवरी में उसे देसी पिस्तौलों की तस्वीरें भेजीं.

पाकिस्तानी कनेक्शन की शुरुआत

हथियारों के प्रति उसके इसी आकर्षण की वजह से 'आबिद' और 'राणा हुसैन' नाम के दो लोगों ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया. ज़ैद को जल्द ही पता चल गया था कि इन दोनों के संबंध पाकिस्तानी गैंग और आईएसआई समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी से हैं.

लोकेशन शेयरिंग और पोस्टर का सौदा

4 अप्रैल को आबिद के कहने पर ज़ैद ने प्रयागराज के 'छोटा योगी' नामक व्यक्ति की लोकेशन उनके साथ साझा की. इसके बाद 10 तारीख को आबिद ने उसे गाजियाबाद में 'पाकिस्तानी डॉन आबिद' के नाम के 1,000 पोस्टर चिपकाने का आदेश दिया. इसके बदले में उसे एक पिस्तौल देने का वादा किया गया था, जिसका वीडियो उसे सबूत के तौर पर भेजना था.

हथियार की मांग और कट्टरपंथ

20 तारीख को उसे राणा हुसैन से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्सनल असिस्टेंट (PA) का नंबर निकालने का टास्क मिला. इसके बाद, उसने इंटरनेट पर खोजबीन की और उन्हें यूपी के कैबिनेट मंत्रियों के फोन नंबर भेज दिए. राणा हुसैन ने उससे एक हथियार का इंतजाम करने के लिए कहा, तो ज़ैद ने कहा कि अगर वह 65 हजार रुपये देगा तो वह उसे एक पिस्तौल दे देगा.

राणा ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ज़ैद ने उम्मीद जताई कि गाजियाबाद में पोस्टर चिपकाने के बाद उसे पिस्तौल मिल सकती है. वह 'आबिद जाट मेमोस' और 'जाट 333' जैसे व्हाट्सएप चैनलों से जुड़ा था. उसने आबिद व राणा के सोशल मीडिया ग्रुप्स में शामिल होने की भी मांग की थी. पुलिस के मुताबिक, वह लगातार "इस्लाम के लिए लड़ने" के नाम पर बंदूक की मांग कर रहा था.

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