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योगी आदित्यनाथ के मंत्री ने कहा- राम मंदिर में चंदा चोरी पर सीएम सख्त, 2027 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार

उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मवीर प्रजापति देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने राम मंदिर में चोरी प्रकरण पर भी कहा. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

UP MINISTER DHARAMVEER PRAJAPATI
मंत्री धर्मवीर प्रजापति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 2:59 PM IST

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देवघर: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि वह सपरिवार बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर अपने परिवार, उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों तथा देश की सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे. पूजा-अर्चना के बाद मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बासुकीनाथ धाम जाने का भी कार्यक्रम है.

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से देख रही है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री धर्मवीर प्रजापति (ETV Bharat)

2027 विधानसभा चुनाव में BJP को जीत का भरोसा

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनावी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, जबकि विपक्ष चुनाव परिणामों को लेकर चिंतित रहता है.

विपक्ष पर हमला, जनता का भाजपा पर भरोसा

विपक्ष पर निशाना साधते हुए धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है तो विपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन पार्टी की जीत होने पर विपक्षी दल विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने लगते हैं. उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा जता रही है.

2027 चुनाव की तैयारी

गौरतलब है कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं. इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति बनाने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने में जुटे हुए हैं.

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