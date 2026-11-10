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अखिलेश के रामलला दर्शन में छिपा है 'वोट का दर्शन', UP के मंत्री का बड़ा तंज

संजय निषाद से खास बातचीत. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सपरिवार अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने तीखा हमला बोला है.

दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव के इस अचानक बदले हृदय परिवर्तन और रामलला के दर्शन के पीछे असल में 'वोट का दर्शन' छिपा हुआ है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आगामी 12 दिसंबर को होने वाले अयोध्या मंदिर दौरे पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने इसे पूरी तरह से मतदाताओं का ध्यान खींचने की एक राजनीतिक चाल करार दिया.