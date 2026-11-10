अखिलेश के रामलला दर्शन में छिपा है 'वोट का दर्शन', UP के मंत्री का बड़ा तंज
यूपी के मंत्री संजय निषाद ने ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना से बातचीत में अखिलेश के अयोध्या दौरे और एनडीए सीट शेयरिंग पर चर्चा की.
Published : November 10, 2026 at 7:31 PM IST
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सपरिवार अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करने की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने तीखा हमला बोला है.
दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव के इस अचानक बदले हृदय परिवर्तन और रामलला के दर्शन के पीछे असल में 'वोट का दर्शन' छिपा हुआ है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आगामी 12 दिसंबर को होने वाले अयोध्या मंदिर दौरे पर निशाना साधते हुए संजय निषाद ने इसे पूरी तरह से मतदाताओं का ध्यान खींचने की एक राजनीतिक चाल करार दिया.
संजय निषाद ने तीखा तंज कसते हुए कहा, "अखिलेश यादव अब तक एक विशेष वर्ग के भरोसे ही अपनी राजनीति करते रहे हैं, और अब वे वोट की राजनीति के लिए मंदिर जा रहे हैं. अखिलेश के इस दर्शन में असल में 'वोट का दर्शन' छिपा हुआ है."
सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लेंगे
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए (NDA) गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी चर्चाओं पर डॉ. संजय निषाद ने स्थिति स्पष्ट की. मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद संजय निषाद ने कहा, "उत्तर प्रदेश में सीटों का समन्वय भाजपा का आंतरिक मामला है. सीटों का फॉर्मूला तय करने का काम भाजपा नेतृत्व का है और इसे आंतरिक रूप से सुलझाया जाएगा."
पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें जीतेगा NDA
संजय निषाद से जब यह पूछा गया कि सपा और कांग्रेस के नेता यूपी में एनडीए की हार का दावा कर रहे हैं तो संजय निषाद ने आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन की एक बड़ी जीत का भरोसा जताया. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी. सहयोगी दलों के बीच आपसी तालमेल पहले से काफी बेहतर है और 2027 के चुनाव में गठबंधन बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा.
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