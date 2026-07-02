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यूपी आम महोत्सव कल से, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से आएंगे गेस्ट

यूपी के आम ने दुनिया में बढ़ाई धाक: एक साल में निर्यात में रिकॉर्ड उछाल, 3-5 जुलाई तक लखनऊ में होगा 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026'.

UP Mango Festival
3-5 जुलाई तक लखनऊ में होगा 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026'. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 3:47 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आम ने इस वर्ष निर्यात के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है. वर्ष 2025-26 में प्रदेश से 3,563 मीट्रिक टन आम और आम के पल्प का ₹12.67 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ, जबकि वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा केवल 404 मीट्रिक टन और ₹2.63 करोड़ था. आम की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए इस वर्ष किसानों को 1.50 करोड़ 'फ्रूट कवर बैग' भी वितरित किए गए.

यह जानकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह ने आज प्रेस वार्ता में दी. उन्होंने बताया कि 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026' का आयोजन 3 से 5 जुलाई तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में किया जाएगा. तीन दिवसीय महोत्सव में सात श्रेणियों और 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की प्रजातियों का प्रदर्शन होगा.

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3-5 जुलाई तक लखनऊ में होगा 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026'. (ईटीवी भारत)

मंत्री ने कहा कि आम महोत्सव केवल प्रदर्शनी नहीं, बल्कि प्रदेश के किसानों और बागवानों के परिश्रम को सम्मान देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की उद्यानिकी क्षमता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच है.

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है. प्रदेश के 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 61.96 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 26.22 प्रतिशत है.

प्रदेश की दशहरी, लंगड़ा, चौसा, गौरजीत, लखनऊ सफेदा, रटौल और आम्रपाली जैसी किस्में देश-विदेश में अपनी अलग पहचान रखती हैं. इनका उत्पादन मुख्य रूप से लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज मंडलों में होता है.

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3-5 जुलाई तक लखनऊ में होगा 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026'. (ईटीवी भारत)

मंत्री ने एपीडा (APEDA) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का आम अब यूनाइटेड किंगडम, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर और रूस सहित कई देशों में निर्यात किया जा रहा है. इस वर्ष भी आम महोत्सव के दौरान प्रदेश से विभिन्न देशों के लिए आम का निर्यात किया जाएगा.

मौसम से प्रभावित बागवानों के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बागों को नुकसान हुआ है, वहां सर्वे कराया जाएगा और पूरी रिपोर्ट आपदा विभाग को भेजी जाएगी, ताकि पात्र किसानों को मुआवजा मिल सके.

विदेशों से आम के ऑर्डर निरस्त होने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि कुछ फलों में गुणवत्ता संबंधी समस्या आने का मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश का आम खराब है. प्रकृति के कारण कुछ फलों में कमी आ सकती है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश के आम की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. उन्होंने कहा कि सरकार समय-समय पर आम उत्पादकों को सहायता देती रही है और आगे भी देती रहेगी.

उन्होंने बताया कि लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी और अमरोहा में आधुनिक मैंगो पैक हाउस स्थापित किए गए हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आम की प्री-प्रोसेसिंग और ट्रीटमेंट किया जा रहा है.

वहीं जेवर एयरपोर्ट के पास फलों की टेस्टिंग एवं ट्रीटमेंट सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे उद्यानिकी उत्पादों के निर्यात को और गति मिलेगी.

महोत्सव में बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता और आम से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण होगी. इसके अलावा बागवानों के लिए उन्नत तकनीक, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा विपणन पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी.

पहली बार 4 जुलाई को जन भवन, लखनऊ में आम क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने का अवसर मिल सके.

इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभागों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक भी भाग लेंगे.

मंत्री ने बताया कि आम को कीटों और रोगों से बचाने तथा उसके आकार, स्वाद और चमक में सुधार के लिए इस वर्ष किसानों को लगभग 1.50 करोड़ फ्रूट कवर बैग वितरित किए गए हैं.

वहीं पुराने और कम उत्पादन देने वाले बागों के कैनोपी प्रबंधन के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है.

प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों से आम महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की.उन्होंने कहा कि महोत्सव में प्रदर्शित आम के पौधे बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगे. हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा खरीद कर रोपे, ताकि भविष्य में स्वादिष्ट आम के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिल सके.

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आम उत्पादन में यूपी नंबर 1
आम निर्यात में यूपी का रिकॉर्ड
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