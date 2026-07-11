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पत्नी को घुमाने के बहाने हिमाचल लाया, गला काटकर खाई में फेंका, पति समेत 3 गिरफ्तार

पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है. एक प्रत्यक्षदर्शी की वजह से मामला पुलिस तक पहुंचा और उत्तर प्रदेश के तीन आरोपी गिरफ्तार हुए.

Wife Attack Case solan himachal
सोलन पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा (SOLAN POLCIE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
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सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. उत्तर प्रदेश से अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने हिमाचल लाकर, एक युवक ने अपने सगे भाई और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली. आरोप है कि सुनसान इलाके में पहले महिला के गले पर चाकू से हमला किया गया और फिर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया. हालांकि, किस्मत और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महिला की जान बच गई. घटना की सूचना मिलते ही सोलन पुलिस ने महज आधे घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. घायल महिला का इलाज फिलहाल आईजीएमसी शिमला में चल रहा है.

घूमने के बहाने रची मौत की साजिश

आरोपियों से पूछताछ और पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी दलीप कुमार का अपनी पत्नी मोनिका के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते उसने अपने भाई शिवम और दोस्त मदन कुमार के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की योजना बनाई. योजना के तहत तीनों आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश घूमने के बहाने सोलन लेकर आए. सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने पहले महिला के गले पर चाकू से वार किया और फिर उसे करीब 80 से 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार होकर उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में थे.

प्रत्यक्षदर्शी की सतर्कता से बची महिला की जान

घटना का सबसे अहम मोड़ एक स्थानीय व्यक्ति की सतर्कता से आया. बड़ोग निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार शाम करीब साढ़े आठ बजे देहुंघाट से अपने गांव लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने सड़क किनारे तीन युवकों को एक महिला के साथ संदिग्ध हालत में देखा. थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें शक हुआ कि महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है. जब वह वापस लौटे तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने तीनों युवकों को महिला को गहरी खाई में धक्का देते हुए देखा. उन्होंने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल के पास पैराफिट पर खून के निशान मिले. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. इस दौरान घायल महिला झाड़ियों के सहारे किसी तरह बाईपास सड़क तक पहुंच गई. वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत सिविल अस्पताल सोलन पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है.

30 मिनट में पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोचा

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया, "सूचना मिलते ही पुलिस की अलग-अलग टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं. घटनास्थल से फरार हुए तीनों आरोपियों को नगाली के पास से महज आधे घंटे के भीतर पकड़ लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा निवासी मदन कुमार, बहराइच निवासी दलीप कुमार और उसके भाई शिवम के रूप में हुई है. आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि घायल महिला दलीप कुमार की पत्नी है और दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था. पुलिस ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी साजिश और घटना के हर पहलू का खुलासा हो सके. पुलिस आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है और मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है."

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घटना के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया. इससे उनके फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई. फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. साथ ही घटना के पीछे की पूरी साजिश, आरोपियों की मंशा और अन्य संभावित तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है. वहीं, आईजीएमसी शिमला में भर्ती महिला का उपचार जारी है.

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