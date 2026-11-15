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फर्जी दस्तावेजों से तीन पासपोर्ट बनवाए, विदेश यात्रा की,यूपी का व्यक्ति गिरफ्तार

फर्जी दस्तावेजों से तीन पासपोर्ट हासिल करने वाले व्यक्ति को भुवनेश्वर में गिरफ्तार किया गया. ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके तीन भारतीय पासपोर्ट हासिल कर अलग-अलग पहचान के साथ विदेश यात्रा करने वाले उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया.

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी बृजेश कुमार (34) के रूप में हुई है. आव्रजन अधिकारियों द्वारा नियमित जांच के दौरान कथित धोखाधड़ी का पता चलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

थाईलैंड से पहुंचा था भुवनेश्वर

बताया गया कि वह शुक्रवार को सुबह करीब 11:35 बजे थाईलैंड के बैंकॉक से इंडिगो की उड़ान से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पहुंचा था. इमिग्रेशन वेरिफिकेशन के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि बृजेश कुमार ने लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से अलग-अलग नामों और जन्म तिथियों का इस्तेमाल करके तीन वैध भारतीय पासपोर्ट हासिल किए थे. तीन नाम से बने हैं पासपोर्ट

पासपोर्ट दलबीर यादव, बृजेश कुमार और बृजेश प्रसाद के नामों पर जारी किए गए थे. उनके पासपोर्ट नंबर क्रमशः P8634532, S6746689 और W5097587 थे. दस्तावेजों में बताई गई जन्म तिथियां क्रमशः 14 जनवरी 1988, 1 जनवरी 1992 और 8 अगस्त 1972 थीं. अलग-अलग पासपोर्ट पर की विदेश यात्रा

इतना ही नहीं जांच से पता चला कि तीनों पासपोर्ट पर एक ही आवासीय पता दर्ज था. उसकी यात्रा के इतिहास की जांच करने पर सामने आया कि उसने 2017 में थाईलैंड की यात्रा के लिए उस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, जो दलबीर यादव के नाम पर जारी किया गया था. उसने 2023 में बृजेश प्रसाद के नाम से जारी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके थाईलैंड की यात्रा भी की थी. 2019 से, उसने बृजेश कुमार के नाम से जारी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कई बार विदेश यात्राएं भी की थीं.