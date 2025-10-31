ETV Bharat / bharat

2035 तक भारत का स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा: शुभांशु शुक्ला

राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेट्री कैनसेट स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का समापन, मुंबई की टीम विजेता, गुजरात की टीम रनरअप रही.

Published : October 31, 2025 at 2:26 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 2:37 PM IST

कुशीनगर: पहली बार कुशीनगर में आयोजित हुई राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेट्री कैनसेट स्टूडेंट प्रतियोगिता 2024-25 का समापन गुरुवार को हो गया. इस मौके पर भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने कहा कि देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. हमें मिशन गगनयान करना है. इसके बाद मिशन मून पर भी जाना है. भारत की स्पेस पॉलिसी तय है. उसी के तहत काम हो रहा है. 2035 तक भारत का स्पेस स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा.

इन-स्पेस के चेयरमैन डा. गोयनका

70 टीमों ने लिया था भाग: कुशीनगर के नारायणी नदी किनारे स्थित तमकुही राज तहसील और संसदीय क्षेत्र देवरिया स्थित जंगल पट्टी गांव के जीरो बंधे पर चल रहे इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में 70 टीमों ने भाग लिया. इसमें इसरो और इन स्पेस की अहम भूमिका रही. खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस पूरे कार्यक्रम में केवल 40 टीमें ही भाग ले सकीं. 24 कैनसेंट मॉडल रॉकेट और 13 मॉडल रैकेट्री (छोटा रॉकेट) का प्रक्षेपण कराया गया.


मंच पर संबोधित करते एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला

देशभर के छात्रों ने लिया भाग: इन स्पेस के डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार ने बताया कि कुशीनगर के इस इलाके में इतना बड़ा मैदानी क्षेत्र जहां पर आबादी भी कम रहती है. इसका होना छोटे मॉडल रॉकेट्री के परीक्षण के लिए उपयुक्त है. वहीं प्रतियोगिता के आखिरी दिन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला भी कार्यक्रम में प्रतिभागी बच्चों के बीच पहुंचे. उन्होंने प्रतियोगिता को देश का भविष्य बताया. सांसद देवरिया शशांक मणि त्रिपाठी के प्रयासों से उनके संसदीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ. एस्ट्रोनॉट शुक्ला ने कहा कि ये लॉन्चिंग हमारे देश के भविष्य की झलक दिखा रही है. हमारा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है.


एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के साथ फोटो खिंचाते छात्र

4 दिन में लांच हुए इतने रॉकेट: चार दिनों में अब तक कुल 37 मॉडल रॉकेट और कैनसेट लॉन्च किए जा चुके हैं और खास बात ये रही है कि इनमें से सभी सफल रहे. कंपटीशन में मुंबई की टीम विजेता घोषित की गई, वहीं गुजरात की द्वारिका टीम रनरअप रही. जैसे ही प्राइज अनाउंस हुआ, वैसे ही मुंबई की छात्रा रो पड़ी.


600 प्रतिभागी शामिल हुए: बुधवार को बारिश के बीच 8 रॉकेट और 5 कैनसेट लॉन्च किए गए थे, जबकि मंगलवार को 10 रॉकेट ने उड़ान भरी. उसी दौरान रोबोट डॉग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. इन-स्पेस कंपनी के तरफ से आयोजित की गई इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के 47 कॉलेजों से आए 600 प्रतिभागी शामिल हुए. इनमें 133 छात्राएं भी महिला सशक्तिकरण को दर्शा रही थीं.


प्रतियोगिता के दौरान, मंच पर छात्र


2035 के लक्ष्य पर तेजी से काम चल रहा है: गुरुवार दोपहर 12 बजे एस्ट्रोनॉट शुभांशु के साथ इन-स्पेस के चेयरमैन डा. पवन गोयनका भी कार्यक्रम में पहुंचे. शुभांशु ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि हमें मिशन गगनयान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन बनाना है. चांद पर जाना है, जिसका लक्ष्य 2035 तक का है. इस पर काम तेजी से चल रहा है. इसरो पूरी मजबूती से इस दिशा में कार्य कर रहा है.

इन-स्पेस के चेयरमैन डा. गोयनका ने कहा KF ऐसे युवा ही भारत को अगली स्पेस टेक्नोलॉजी क्रांति की दिशा में ले जाएंगे. हर असफल लॉन्च भी एक नई सीख देता है. उन्होंने बताया कि यहां नए बच्चों ने खुद रॉकेट और कैनसेट बनाए और उसे सफलता पूर्वक लॉन्च भी किया. उन्होंने छोटे रॉकेट के लॉन्चिंग के लिए यहां पर परमानेंट लॉन्चिंग पैड बनाने की संभावना भी जताई और कहा कि उससे स्टूडेंट कभी भी आकर लॉन्चिंग प्रक्रिया सीख सकेंगे.



क्या होता है कैनसेट: कैनसेट एक छोटा शैक्षिक उपग्रह मॉडल है, जिसका आकार लगभग एक सोडा कैन जितना होता है. इसे छात्रों को उपग्रह डिजाइन और अंतरिक्ष मिशन का अनुभव देने के लिए विकसित किया गया है. छोटे मॉडल रॉकेट से इसे लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाता है. इसकी मदद से तापमान, दबाव, ऊंचाई और जीपीएस डेटा जैसी जानकारियां एकत्र की जाती हैं.

सांसद क्या बोले: सांसद शशांक ने बताया कि पूर्वांचल के युवाओं में वह प्रतिभा है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा तय करेगी. हमारा लक्ष्य है कि देवरिया, कुशीनगर विज्ञान और नवाचार के मॉडल जिले बनें. प्रतियोगिता के दौरान रिमझिम बारिश और बीच–बीच में तेज बौछारों के बावजूद युवा वैज्ञानिकों का जोश कम नहीं हुआ. सुबह से शाम तक नारायणी नदी के किनारे तमकुहीराज का आसमान कैनसैट और रॉकेटों की उड़ानों से गूंजता रहा. इंद्र देवता की बेरूखी ने 15 लांचिंग पर ब्रेक लगा दिया. मौसम की मार के बीच भी 10 रॉकेट सफलता से लॉन्च हुए.





लॉन्च साइट पर कीचड़ और फिसलन के बावजूद टीमों ने मिशन समय पर पूरे किए. दर्शक दीर्घा में बैठे लोग छतरियों के नीचे भी कैमरे उठाकर हर लॉन्च का रोमांच कैद कर रहे थे. इन स्पेस के डायरेक्टर डॉ. विनोद ने बताया, बारिश चुनौती थी, लेकिन छात्रों की तैयारी और आत्मविश्वास ने सब आसान कर दिया. स्थानीय लोग भी इस वैज्ञानिक उत्सव का हिस्सा बन गए. कोई ‘भारत माता की जय’ के नारे लगा रहा था तो कोई गिरते पैराशूट की दिशा बताता नजर आया.

