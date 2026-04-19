ETV Bharat / bharat

कानपुर में कर्ज और सट्टे की लत ने ली पोस्ट मास्टर की जान, हरियाणा का था निवासी

दोस्तों ने पुलिस को बताया कि सौरभ सट्टे में काफी पैसा हार गया था, जिसकी वजह से उस पर भारी कर्ज हो गया था.

Photo Credit; ETV Bharat
कानपुर में पोस्टमास्टर ने की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 12:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: बिल्हौर स्थित मुनीश्वर अवस्थी मोहल्ले में एक युवक ने अपने दोस्त के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

मृतक की पहचान सौरभ शर्मा (26) के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला था. सौरभ कानपुर देहात के रसूलाबाद स्थित विरुहुन गांव के डाकघर में ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात था. वह घर जाने के लिए निकला था और रास्ते में बिल्हौर में अपने साथी कर्मचारी रोहित के कमरे पर रुक गया था.

सौरभ के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि सौरभ सट्टे में काफी पैसा हार गया था, जिसकी वजह से उस पर भारी कर्ज हो गया था. कर्ज के दबाव में उसने अपना मोबाइल फोन तक बेच दिया और वह दोस्तों के फोन का इस्तेमाल करता था. शनिवार रात उसने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया, उस पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि तुम खुद आओगे या हमें आना पड़ेगा. इस पर सौरभ ने सुबह आने की बात कही थी, हालांकि पुलिस ने अभी इस मैसेज की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

साथी कर्मचारी रोहित ने पुलिस को बताया, शनिवार रात करीब 2 बजे दोनों ने साथ में खाना खाया था. इसके बाद रोहित तीसरी मंजिल पर सोने चला गया, जबकि सौरभ ने ये कहकर दूसरी मंजिल पर रुकने का फैसला किया कि वह अभी थोड़ी देर पढ़ाई करेंगा. सुबह जब रोहित सौरभ को बुलाने नीचे गया, तो कमरा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई.

थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया, शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा, लेकिन आत्महत्या का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. सौरभ के 3 दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मेरठ में रात के अंधेरे में दुकान पहुंचे 2 बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोलियों से भूना

TAGGED:

POSTMASTER SUICIDE KANPUR
POST MASTER KILLED HIMSELF
KANPUR POST MASTER KILLED HIMSELF
कानपुर पोस्ट मास्टर खुदकुशी
KANPUR CRIME NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.