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कानपुर में कर्ज और सट्टे की लत ने ली पोस्ट मास्टर की जान, हरियाणा का था निवासी

सौरभ के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि सौरभ सट्टे में काफी पैसा हार गया था, जिसकी वजह से उस पर भारी कर्ज हो गया था. कर्ज के दबाव में उसने अपना मोबाइल फोन तक बेच दिया और वह दोस्तों के फोन का इस्तेमाल करता था. शनिवार रात उसने जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया, उस पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि तुम खुद आओगे या हमें आना पड़ेगा. इस पर सौरभ ने सुबह आने की बात कही थी, हालांकि पुलिस ने अभी इस मैसेज की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.



साथी कर्मचारी रोहित ने पुलिस को बताया, शनिवार रात करीब 2 बजे दोनों ने साथ में खाना खाया था. इसके बाद रोहित तीसरी मंजिल पर सोने चला गया, जबकि सौरभ ने ये कहकर दूसरी मंजिल पर रुकने का फैसला किया कि वह अभी थोड़ी देर पढ़ाई करेंगा. सुबह जब रोहित सौरभ को बुलाने नीचे गया, तो कमरा अंदर से बंद था. काफी आवाज देने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई.



थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया, शुरुआती जांच में मामला खुदकुशी का लग रहा, लेकिन आत्महत्या का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. सौरभ के 3 दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



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