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करोड़ों साल पुराने तारों का बिखर रहा 'परिवार'; गोरखपुर के वैज्ञानिकों के शोध ने खोला ब्रह्मांड का नया रहस्य

गोरखपुर का ये शोध बदलेगा तारों के जीवनचक्र को समझने का तरीका. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: ब्रह्मांड में तारों का जन्म, उनका विकास और समय के साथ उनका बदलता स्वरूप, वैज्ञानिकों के लिए अब भी कई रहस्यों से भरा है. इसी रहस्य को समझने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिसर्चर और भौतिकी विशेषज्ञों की स्टडी ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. रिसर्च के मुताबिक लगभग करोड़ों साल पहले एक साथ बने तारों के समूह, जिन्हें स्टार क्लस्टर या 'स्टार फैमिली' कहा जाता है, समय के साथ अपनी सामूहिक संरचना खोकर बिखर रहे हैं. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) से प्राप्त बेहद सटीक खगोलीय आंकड़ों का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने इन तारों की दूरी, गति और आपसी संबंधों का अध्ययन किया है.

तारों की खोज. (Video Credit; ETV Bharat)

शोध से सामने आए निष्कर्ष न केवल यह समझने में मदद कर सकते हैं कि तारों के समूह समय के साथ कैसे बदलते हैं, बल्कि आकाशगंगा के विकास और तारों के जीवनचक्र को समझने के लिए भी अहम हो सकते हैं. इंटरनेशनल शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित इस अध्ययन के जरिए गोरखपुर के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गतिशील संरचना को समझने में भारतीय शोध की एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी है. पढ़िए संवाददाता मुकेश पाण्डेय की खास रिपोर्ट...

ये है रिसर्च का विषय: भौतिक विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी के गाइडेंस में इस शोध को विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपरा त्रिपाठी और शोधार्थी रंजना जायसवाल ने मिलकर आगे बढ़ाया है. शोध का विषय 'स्टार यानी की तारों की चमक में होते परिवर्तन' हैं. शोध में पाया गया है कि हल्के तारे क्लस्टर यानी गुच्छ/ परिवार से बाहर निकल रहें हैं और भारी तारे केंद्र की ओर सिमटते जा रहे हैं.

क्या है शोध. (Photo Credit; ETV Bharat)

विघटन की ओर बढ़ रहें तारे: रिसर्च के संबंध में डॉ. अपरा त्रिपाठी ने बताया कि हल्के तारे गुरुत्वीय बंधन से मुक्त होकर बाहर निकल रहे हैं. ब्रह्मांड का उदघाटित ये रहस्य खगोल विज्ञान में रूचि रखने वाले और खगोलशास्त्री दोनों के लिए रहस्यमई है. डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी के मार्गदर्शन में इस शोध में तारागुच्छ बर्कले- 98, एनजीसी-1027 और किंग-6 की गतिविधियों का गंभीरता से अध्ययन करने पर यह परिणाम आया कि ये सभी अपने विघटन की ओर बढ़ रहे हैं. जिसकी शुरुआत परिवार के बिखरने से शुरू हो गई है. इसको वही प्रक्रिया माना जाता है जो किसी तारगुच्छ के जीवन के अंतिम चरण की पहचान मानी जाती है.

तारों की उम्र, दूरी का लगाया पता: इस रिसर्च कार्य में शोधार्थी रंजना जायसवाल और डॉ. अपरा ने 1027 में से 200 से अधिक वास्तविक तारों की पहचान कर उसकी उम्र, दूरी और आकार का सटीक निर्धारण किया है. किंग-6 में 3 नए परिवर्तित तारों की खोज की है. जिनकी बदलती चमक से तारों के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव हो सका.

वैज्ञानिकों ने क्या कहा. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस शोध से मिलेगा ये रिजल्ट: डॉ. अपरा इस संबंध में बताती हैं कि ये शोध तारों के जन्म, विकास और अंत में उनके विघटन की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. वह ये भी दावा करती हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये शोध भारतीय ही नहीं, वैश्विक खगोल विज्ञान में नई जानकारी जोड़ रहा है. उनके इस शोध कार्य को इंटरनेशनल जनरल " एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्टॉनोमी" और 'रीविस्टा मैक्सिकन द एस्ट्रोनमिया एंड एस्ट्रोफिसिका' नें प्रकाशित कर इसकी गुणवत्ता और मौलिकता पर अपनी मोहर लगाई है. अब पेटेंट की तरफ प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी जो इसका अगला स्टेप होगा.

असली तारों को ऐसे पहचानते: डॉ. अपरा और प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी बताते हैं कि तारों के गुच्छों का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये किस तरह बनते हैं और कैसे टूटते हैं. तारगुच्छ के पास हजारों तारे दिखाई देते हैं. लेकिन उनमें से सभी उस समूह का हिस्सा नहीं होते. इसमें हमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाया और DR-3 मिशन से अत्यंत सटीक आंकड़ों से जो मदद मिलती है उससे तारे की दूरी, गति और दिशा का मिलान करना आसान हो जाता है.

वैज्ञानिकों ने किया खोज. (Photo Credit; ETV Bharat)

यहां है एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन: प्रोफेसर रस्तोगी कहते हैं कि ऐसी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय का नैनीताल स्थित इंस्टिट्यूट ARIES (आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज) है, जिसके साथ MOU है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है जिसका नाम " (देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप)" है. यहां हमारी टीम जाकर ऐसे अध्ययन करती रहती है. इस तरह के अध्ययन के लिए इंटरनेशनल सेटेलाइट गाया भी है, उससे भी हमें डाटा मिलता है. जिसपर अध्ययन करके हमारे छात्र रिजल्ट निकालते हैं. जिससे हमें तारों के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना हुआ है और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी?

प्रोफेरसर ने बताया कि ब्रह्माण्ड के अध्ययन और विद्यार्थियों के शोध के लिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन कहती हैं कि उनके विज्ञानी इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ मिलकर ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण रहस्यों पर काम कर रहे हैं. शोध का रिजल्ट इंटरनेशनल मैगज़ीन में भी प्रकाशित होता है.