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करोड़ों साल पुराने तारों का बिखर रहा 'परिवार'; गोरखपुर के वैज्ञानिकों के शोध ने खोला ब्रह्मांड का नया रहस्य

ESA के डेटा से गोरखपुर के वैज्ञानिकों ने पकड़ा ब्रह्मांड का सच.

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गोरखपुर का ये शोध बदलेगा तारों के जीवनचक्र को समझने का तरीका. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST

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गोरखपुर: ब्रह्मांड में तारों का जन्म, उनका विकास और समय के साथ उनका बदलता स्वरूप, वैज्ञानिकों के लिए अब भी कई रहस्यों से भरा है. इसी रहस्य को समझने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रिसर्चर और भौतिकी विशेषज्ञों की स्टडी ने महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. रिसर्च के मुताबिक लगभग करोड़ों साल पहले एक साथ बने तारों के समूह, जिन्हें स्टार क्लस्टर या 'स्टार फैमिली' कहा जाता है, समय के साथ अपनी सामूहिक संरचना खोकर बिखर रहे हैं. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) से प्राप्त बेहद सटीक खगोलीय आंकड़ों का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने इन तारों की दूरी, गति और आपसी संबंधों का अध्ययन किया है.

तारों की खोज. (Video Credit; ETV Bharat)

शोध से सामने आए निष्कर्ष न केवल यह समझने में मदद कर सकते हैं कि तारों के समूह समय के साथ कैसे बदलते हैं, बल्कि आकाशगंगा के विकास और तारों के जीवनचक्र को समझने के लिए भी अहम हो सकते हैं. इंटरनेशनल शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित इस अध्ययन के जरिए गोरखपुर के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गतिशील संरचना को समझने में भारतीय शोध की एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी है. पढ़िए संवाददाता मुकेश पाण्डेय की खास रिपोर्ट...

ये है रिसर्च का विषय: भौतिक विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी के गाइडेंस में इस शोध को विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपरा त्रिपाठी और शोधार्थी रंजना जायसवाल ने मिलकर आगे बढ़ाया है. शोध का विषय 'स्टार यानी की तारों की चमक में होते परिवर्तन' हैं. शोध में पाया गया है कि हल्के तारे क्लस्टर यानी गुच्छ/ परिवार से बाहर निकल रहें हैं और भारी तारे केंद्र की ओर सिमटते जा रहे हैं.

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क्या है शोध. (Photo Credit; ETV Bharat)

विघटन की ओर बढ़ रहें तारे: रिसर्च के संबंध में डॉ. अपरा त्रिपाठी ने बताया कि हल्के तारे गुरुत्वीय बंधन से मुक्त होकर बाहर निकल रहे हैं. ब्रह्मांड का उदघाटित ये रहस्य खगोल विज्ञान में रूचि रखने वाले और खगोलशास्त्री दोनों के लिए रहस्यमई है. डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी के मार्गदर्शन में इस शोध में तारागुच्छ बर्कले- 98, एनजीसी-1027 और किंग-6 की गतिविधियों का गंभीरता से अध्ययन करने पर यह परिणाम आया कि ये सभी अपने विघटन की ओर बढ़ रहे हैं. जिसकी शुरुआत परिवार के बिखरने से शुरू हो गई है. इसको वही प्रक्रिया माना जाता है जो किसी तारगुच्छ के जीवन के अंतिम चरण की पहचान मानी जाती है.

तारों की उम्र, दूरी का लगाया पता: इस रिसर्च कार्य में शोधार्थी रंजना जायसवाल और डॉ. अपरा ने 1027 में से 200 से अधिक वास्तविक तारों की पहचान कर उसकी उम्र, दूरी और आकार का सटीक निर्धारण किया है. किंग-6 में 3 नए परिवर्तित तारों की खोज की है. जिनकी बदलती चमक से तारों के भीतर होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन संभव हो सका.

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वैज्ञानिकों ने क्या कहा. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस शोध से मिलेगा ये रिजल्ट: डॉ. अपरा इस संबंध में बताती हैं कि ये शोध तारों के जन्म, विकास और अंत में उनके विघटन की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. वह ये भी दावा करती हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये शोध भारतीय ही नहीं, वैश्विक खगोल विज्ञान में नई जानकारी जोड़ रहा है. उनके इस शोध कार्य को इंटरनेशनल जनरल " एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्टॉनोमी" और 'रीविस्टा मैक्सिकन द एस्ट्रोनमिया एंड एस्ट्रोफिसिका' नें प्रकाशित कर इसकी गुणवत्ता और मौलिकता पर अपनी मोहर लगाई है. अब पेटेंट की तरफ प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी जो इसका अगला स्टेप होगा.

असली तारों को ऐसे पहचानते: डॉ. अपरा और प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी बताते हैं कि तारों के गुच्छों का अध्ययन करने से पता चलता है कि ये किस तरह बनते हैं और कैसे टूटते हैं. तारगुच्छ के पास हजारों तारे दिखाई देते हैं. लेकिन उनमें से सभी उस समूह का हिस्सा नहीं होते. इसमें हमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाया और DR-3 मिशन से अत्यंत सटीक आंकड़ों से जो मदद मिलती है उससे तारे की दूरी, गति और दिशा का मिलान करना आसान हो जाता है.

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वैज्ञानिकों ने किया खोज. (Photo Credit; ETV Bharat)

यहां है एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन: प्रोफेसर रस्तोगी कहते हैं कि ऐसी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय का नैनीताल स्थित इंस्टिट्यूट ARIES (आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज) है, जिसके साथ MOU है, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है जिसका नाम " (देवस्थल ऑप्टिकल टेलिस्कोप)" है. यहां हमारी टीम जाकर ऐसे अध्ययन करती रहती है. इस तरह के अध्ययन के लिए इंटरनेशनल सेटेलाइट गाया भी है, उससे भी हमें डाटा मिलता है. जिसपर अध्ययन करके हमारे छात्र रिजल्ट निकालते हैं. जिससे हमें तारों के बारे में जानकारी मिलती है और ये भी पता चलता है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना हुआ है और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई होगी?

प्रोफेरसर ने बताया कि ब्रह्माण्ड के अध्ययन और विद्यार्थियों के शोध के लिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है. विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन कहती हैं कि उनके विज्ञानी इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ मिलकर ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण रहस्यों पर काम कर रहे हैं. शोध का रिजल्ट इंटरनेशनल मैगज़ीन में भी प्रकाशित होता है.

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ऐसे समझें. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्टार फैमिली आखिर क्यों बिखरती है? गुरुत्वाकर्षण, आकाशगंगा की गैस-धूल और आसपास के तारों के प्रभाव से क्लस्टर कैसे धीरे-धीरे टूटता है.

1. नए तारे बनने से क्लस्टर से गर्म गैस और धूल अंतरिक्ष में उड़ जाती है. इससे कुल वजन कम होता है. कम वजन के कारण तारों को साथ बांधे रखने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाता है.

2. आकाशगंगा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तारों के परिवार को टाइडल बल से खींचता है. इससे बाहरी किनारे के तारे आसानी से अलग हो जाते हैं.

इस प्रकार करोड़ों वर्षों में क्लस्टर बिखर जाते हैं.

ESA के डेटा से क्या पता चला? किन तारों की दूरी, गति और दिशा का विश्लेषण किया गया, डेटा कितना सटीक था और गोरखपुर के शोधकर्ताओं ने इसमें नया क्या खोजा?

ESA - GAIA सैटेलाइट से हमें पता चलता है कि तारे कहां हैं, कितनी दूर हैं और कैसे घूम रहे हैं. पृथ्वी से की जाने वाली ऑब्ज़र्वेशन एवं इन्फ्रारेड फोटोमेट्री से हमें उनकी चमक, रंगों, रेडनिंग (reddening), द्रव्यमान और विकास की अवस्था के बारे में पता चलता हैं ये सभी जानकारियां मिलकर किसी क्लस्टर की स्थिति, गति, तारों की विशेषताओं और समय के आधार पर उसका एक मल्टी-डायमेंशनल (बहु-आयामी) नज़रिया पेश करते हैं.

हमने अपेक्षाकृत नए क्लस्टर NGC 1027 से लेकर, समय के साथ विकसित हुए King 6 और बहुत पुराने Berkeley 98 का अध्ययन किया. ये क्लस्टर एक ही क्लस्टर के अलग-अलग चरण नहीं हैं, बल्कि इनकी अलग-अलग उम्र और भौतिक विशेषताओं की वजह से हम यह तुलना कर पाते हैं कि समय के साथ तारों के सिस्टम कैसे विकसित होते हैं.

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तारों का जीवन चक्र. (Photo Credit; ETV Bharat)

इन तीन अध्ययनों की विशेषता यह है कि समय के साथ तारों और पूरे क्लस्टर की संरचना कैसे बदलती है. क्लस्टर में बाहरी क्षेत्रों तक फैले संभावित सदस्य और tidal structures और low-mass-star evaporation तीनों मिलकर यह दिखाते हैं कि क्लस्टर्स स्थिर तारकीय समूह नहीं, बल्कि लगातार विकसित होने वाली ग्रेविटेशनल सिस्टम्स हैं. इस तरह GAIA अस्त्रोमेट्री, फोटोमेट्री को साथ लेकर किया गया यह कार्य स्टेलर इवोलउशन और आकाशगंगा का गतिक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करता है.

गोरखपुर की रिसर्च की खासियत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध पुराने निष्कर्षों के मुकाबले इस अध्ययन की नई वैज्ञानिक उपलब्धि क्या है और शोध किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है?

इन क्लस्टर्स के अध्ययन से पता चलता है कि अपेक्षाकृत नए क्लस्टरों में भी काफ़ी डायनामिकल बदलाव हो रहे हैं. ज़्यादा द्रव्यमान वाले तारों का केंद्र की ओर जमाव और कम द्रव्यमान वाले तारों का फैला हुआ वितरण तथा क्लस्टर की आम सीमा के बाहर संभावित सदस्यों की मौजूदगी से लगातार 'स्टेलर इवैपोरेशन' (तारों का बाहर निकलना) और 'टाइडल स्ट्रिपिंग' (गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का अलग होना) का संकेत मिलता है.

इन अध्ययनों की खासियत यह है कि इनमें Gaia एस्ट्रोमेट्री, पृथ्वी आधारित CCD फोटोमेट्री, इन्फ्रारेड ऑब्जर्वेशन और डायनामिकल एनालिसिस को मिलाकर तारों के देखे गए स्थानिक और काइनेमैटिक वितरण को क्लस्टर के विकास को नियंत्रित करने वाली भौतिक प्रक्रियाओं से जोड़ा गया.

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भैतिक विज्ञान विभाग गोरखपुर (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्रह्मांड को समझने में इसका महत्व: स्टार क्लस्टर के बिखराव से आकाशगंगा के विकास, तारों की उम्र और उनके जीवनचक्र के बारे में क्या नई जानकारी मिल सकती है?

1. एक क्लस्टर में पैदा होने वाले सभी तारों की उम्र और रासायनिक बनावट एक जैसी होती है. उनके बिखरने के बाद अलग-अलग स्थानों पर उनकी स्थिति देखकर खगोल वज्ञानिक उनके जीवनकाल के चरणों को ज्ञात अवधारणाओं से मिलान कर सिद्धांतों को और परिशोधित एवं सुद्रढ़ बनाते हैं.

2. बिखरते हुए क्लस्टर लंबे तारों की स्ट्रीम बनाते हैं. इनका अध्ययन करके आकाशगंगा की संरचना और विकास को समझा जा सकता है.

3. इन सिस्टम्स का अध्ययन करने से अलग-अलग तारों के जीवन को गैलेक्सी के लंबे समय तक चलने वाले विकास से जोड़ने का एक तरीका मिलता है.

गोरखपुर के निम्न शोध पत्रों पर आधारित:

  • Photometric and kinematic studies of open cluster NGC 1027 – Journal of Astronomy and Astrophysics, (Springer) - 20 June 2023
  • Investigating Open Cluster KING 6: Detection of Three New Variables.- Revista Mexicana de Astronom´ıa y Astrof´ısica,(Mexico) - August 2025
  • Unveiling the Dynamical Evolution of Berkeley 98: High Precision membership identification via Hierarchical Clustering. -Submitted- Publications of the Astronomical Society of Japan

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