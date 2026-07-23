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अंतरराज्यीय नकली दवा सिंडिकेट पर शिकंजा; यूपी FSDA और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की देहरादून में छापेमारी, करोड़ों की स्प्यूरियस दवाएं बरामद

सावधान! आपकी दवा असली है या नकली? Cipla और Sun Pharma के नाम पर बन रही थीं नकली दवाइयां!

सावधान! आपकी दवा असली है या नकली?
सावधान! आपकी दवा असली है या नकली? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:07 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) मुख्यालय की टीम ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. उत्तराखंड के देहरादून में एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. कई नामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं.

अंतरराज्यीय नकली दवा सिंडिकेट पर शिकंजा
अंतरराज्यीय नकली दवा सिंडिकेट पर शिकंजा (Photo Credit: ETV Bharat)

FSDA और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई: एफएसडीए और गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने देहरादून के देवीपुर, न्यू हाईवे रोड स्थित परवाल इलाके में छापेमारी की. जहां कई नामी दवा कंपनियों के नाम पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं. शुरुआती अनुमान है कि फैक्ट्री से 5 से 7 करोड़ रुपये तक की नकली दवाइयां बरामद हो सकती हैं. फिलहाल मौके पर गिनती और जब्ती की कार्रवाई जारी है.

गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और FSDA की संयुक्त कार्रवाई
गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और FSDA की संयुक्त कार्रवाई (Photo Credit: ETV Bharat)

दाम असली, माल नकली: जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में Cipla, Lupin, Dr. Reddy’s, Elder, Micro, Mankind, Intas, Abbott, Sun Pharma, Aristo, Macleods और Zydus जैसी बड़ी दवा कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर स्प्यूरियस (नकली) दवाइयां तैयार की जा रही थीं. इन दवाइयों को असली कंपनियों के उत्पाद बताकर बाजार में बेचने की तैयारी थी.

देहरादून में 7 करोड़ की नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़
देहरादून में 7 करोड़ की नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Photo Credit: ETV Bharat)

नकली दवाओं के खिलाफ महा अभियान: उत्तर प्रदेश में पिछले कई महीनों से नकली और अवैध दवाइयों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत हाल ही में लखनऊ के अमीनाबाद, बख्शी का तालाब समेत प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर लाखों रुपये की नकली दवाइयां बरामद की गई थीं.

Cipla और Sun Pharma के नाम पर बन रही थीं नकली दवाइयां!
Cipla और Sun Pharma के नाम पर बन रही थीं नकली दवाइयां! (Photo Credit: ETV Bharat)

इन कार्रवाइयों के दौरान विभाग को इनपुट मिले थे कि देहरादून में बड़े पैमाने पर नकली दवाइयां बनाई जा रही हैं. इसके बाद मुख्यालय स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर फैक्ट्री पर छापा मारा.-आयुक्त ब्रजेश कुमार, संयुक्त आयुक्त, एफएसडीए

अंतरराज्यीय नकली दवा सिंडिकेट पर शिकंजा: फिलहाल टीम मौके पर मौजूद है और बरामद दवाइयों की जांच, गिनती और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि यहां तैयार होने वाली नकली दवाइयों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के कई जिलों में की जाती थी. एक संगठित नेटवर्क के जरिए इन दवाइयों को बाजार में खपाया जाता था. इस कार्रवाई से प्रदेश में नकली दवाइयों की सप्लाई करने वाले बड़े सिंडिकेट पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

देहरादून में करोड़ों की स्प्यूरियस दवाएं बरामद
देहरादून में करोड़ों की स्प्यूरियस दवाएं बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)

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