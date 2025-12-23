ETV Bharat / bharat

कुरुक्षेत्र में यूपी के 5 मजदूरों की दम घुटने से मौत, कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे सभी

कुरुक्षेत्र में स्ट्रलिंग रिजॉर्ट के कमरे में कोयले की अंगीठी से दम घुटने से यूपी के 5 मजदूरों की मौत हो गई.

UP LABORERS DEATH KURUKSHETRA
यूपी के 5 मजदूरों की मौत
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 23, 2025 at 2:10 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 2:24 PM IST

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के जाने-माने स्ट्रलिंग रिजॉर्ट में पेंट का काम करने आए यूपी के पांच मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. सभी मृतक सहारनपुर के निवासी थे. सभी सोमवार की शाम को पेंट का काम करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे. रात को उन्होंने खाना खाया और कमरे में कोयले की अंगीठी जला कर सो गए.

मौके पर पहुंची पुलिस: सुबह जब कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो कर्मचारियों को शक हुआ. इसके बाद दरवाजा खोलने के लिए लोगों ने आवाज लगाई, तो कोई नहीं आया. लोगों ने खिड़की से देखा तो 5 मजदूर बेड पर पड़े थे. इधर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना शहर और थानेसर प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने देखा कि सभी की मौत हो गई है. पुलिस ने तुरंत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेज दिया.

दम घुटने से यूपी के 5 मजदूरों की मौत (Etv Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: इस बारे में थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि, "कमरे में अंगीठी जली हुई थी, जिससे दम घुटने की संभावना है. मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस रिजॉर्ट के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके. प्रारंभिक जांच के अनुसार, शायद अंगीठी के धुएं से दम घुटने से मौत हुई है. फिलहाल जांच जारी है."

UP LABORERS DEATH KURUKSHETRA
कुरुक्षेत्र में दम घुटने से यूपी के 5 मजदूरों की मौत (Etv Bharat)

रिजॉर्ट कर्मचारियों के बयान: इस बारे में रिजॉर्ट के कर्मचारी उपेंद्र ने बताया कि, "सभी मृतक पेंट का काम करने के लिए आए थे. उन्होंने रात को खाना खाकर कमरे में अंगीठी जलाई और सो गए. सुबह जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो कर्मचारियों ने खिड़की से अंदर देखा. सभी बेसुध पड़े थे. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई."

