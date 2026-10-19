'राहुल गांधी की लोकप्रियता को हल्के में न लें'… UP में सीट शेयरिंग से पहले सपा को कांग्रेस की दो टूक
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होने वाली है.
Published : October 19, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सत्तारूढ़ भाजपा का विजयरथ रोकने और विपक्षी मोर्चे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अगले हफ्ते से समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर महामंथन शुरू करने जा रही है. इस बार कांग्रेस का पूरा जोर सीटों की संख्या से ज्यादा 'जीतने की क्षमता' पर है.
उत्तर प्रदेश के एआईसीसी (AICC) प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने ईटीवी भारत से कहा, "सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी. हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी. हमारा लक्ष्य भाजपा के खिलाफ गठबंधन को मजबूत करना है, लेकिन हम एक सम्मानजनक समझौते की उम्मीद कर रहे हैं."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, नए प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, नए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद, राज्य के एआईसीसी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कुछ अन्य वरिष्ठ राज्य नेताओं का एक पैनल प्रत्येक सहयोगी दल के लिए संभावित सीटों की पहचान करने के लिए सपा नेताओं के साथ शुरुआती दौर की बातचीत शुरू कर सकता है.
हालांकि गौतम लगातार यह कह रहे थे कि कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों में से 150 से कम पर समझौता नहीं करेगी. यह उन सपा नेताओं को जवाब देने की कोशिश थी जो कह रहे थे कि कांग्रेस 50 से अधिक सीटों की हकदार नहीं है. लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी आखिरकार करीब 100 सीटों पर सहमत हो सकती है, बशर्ते उसे जीतने योग्य सीटें मिलें, न कि वे सीटें जिन्हें सपा छोड़ना चाहती है.
एआईसीसी प्रभारी ने कहा कि हालांकि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने के लिए गठबंधन के पूरी तरह पक्ष में है. लेकिन, इस राष्ट्रीय पार्टी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि इसके नेता राहुल गांधी देश भर में बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं.
यह घटनाक्रम गौतम सहित कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा सीट बंटवारे की बातचीत में देरी पर चिंता जताने के कुछ दिनों बाद आया है. उनका कहना था कि अक्टूबर के अंत तक बातचीत पूरी हो जानी चाहिए ताकि संभावित उम्मीदवारों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जमीन तैयार करने का समय मिल सके.
गौतम ने कहा, "मैं सितंबर से ही यह कह रहा था कि सीट बंटवारे की बातचीत अक्टूबर तक खत्म हो जानी चाहिए. लेकिन अब हमें उम्मीद है कि यह बातचीत नवंबर के मध्य तक पूरी हो जाएगी." देरी इसलिए हुई क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित कांग्रेस और सपा के शीर्ष नेतृत्व पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे बड़े पैमाने के एसआईआर विरोध प्रदर्शनों में व्यस्त थे.
अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शुरुआती दौर की बातचीत के बाद, सीटों की अंतिम संख्या को स्पष्ट रूप से राहुल, प्रियंका और अखिलेश के स्तर पर मंजूरी दी जाएगी, जो किसी भी तरह के गतिरोध या मतभेदों को भी सुलझाएंगे. गौतम ने कहा, "जहां तक मेरा सवाल है, हमें 150 सीटें मिलनी चाहिए. हालांकि शीर्ष नेता आखिरकार किस बात पर सहमत होते हैं, यह देखना होगा."
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश की रणनीति को ध्यान में रखते हुए इस महीने की शुरुआत में आराधना और मसूद दोनों की नियुक्तियां की गई थीं. तीन बार की विधायक आराधना ने अजय राय की जगह ली है क्योंकि अखिलेश यादव के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. वहीं लोकसभा सदस्य मसूद को चुनावी राज्य में इसलिए तैनात किया गया है ताकि 18 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं को संदेश दिया जा सके, जो सपा समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा हैं लेकिन कुछ इलाकों में कांग्रेस का भी समर्थन करते हैं.
अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और राज्य के वरिष्ठ नेता, आराधना के पिता प्रमोद तिवारी की भी सीट बंटवारे की बातचीत में भूमिका होने की उम्मीद है. उनके भी अखिलेश यादव के साथ अच्छे संबंध हैं.
कांग्रेस और सपा राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सहयोगी रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन विफल रहा था, जिससे भाजपा के लिए रास्ता साफ हो गया था, लेकिन 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में यह गठबंधन सफल रहा और इसने भाजपा की योजनाओं को बिगाड़ दिया.
कांग्रेस ने चुनाव लड़ी गई 17 लोकसभा सीटों में से 6 पर जीत हासिल की, जबकि सपा ने अपनी 63 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की. इसके परिणामस्वरूप, भाजपा राज्य में 2019 की 62 लोकसभा सीटों से घटकर 2024 में 33 सीटों पर आ गई. इसी सफलता ने कांग्रेस को नई उम्मीद दी है.
गौतम ने कहा, "2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव न केवल राज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे पूरे देश के लिए भी एक संदेश देंगे." लोकसभा सांसद और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने ईटीवी भारत से कहा, "यह सिर्फ सीटों की संख्या का खेल नहीं है. हमारा पूरा ध्यान गठबंधन को मजबूत करने और 2027 में सभी 403 सीटों पर जीत हासिल करने पर है. हम मिलकर भाजपा को हराएंगे, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय दल देश भर में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को हल्के में नहीं ले सकता."
कांग्रेस ने 2017 में 403 में से 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह केवल 7 सीटें ही जीत सकी थी. हकीकत यह है कि पिछले कुछ दशकों में राज्य के भीतर कांग्रेस का जनाधार काफी सिकुड़ गया है. साल 2012 में उसके पास 28 विधानसभा सीटें थीं, जो 2022 के राज्य चुनावों में घटकर सिर्फ 2 रह गईं. अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस स्थिति के लिए पार्टी के कमजोर संगठन को जिम्मेदार माना गया है. जहां 2017 में सपा के साथ गठबंधन था, वहीं 2022 में प्रियंका गांधी की देखरेख में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था.
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