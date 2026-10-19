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'राहुल गांधी की लोकप्रियता को हल्के में न लें'… UP में सीट शेयरिंग से पहले सपा को कांग्रेस की दो टूक

राहुल गांधी और अखिलेश यादव नई दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में. यह तस्वीर 10 अगस्त, 2026 की है. ( IANS )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सत्तारूढ़ भाजपा का विजयरथ रोकने और विपक्षी मोर्चे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस अगले हफ्ते से समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर महामंथन शुरू करने जा रही है. इस बार कांग्रेस का पूरा जोर सीटों की संख्या से ज्यादा 'जीतने की क्षमता' पर है.

उत्तर प्रदेश के एआईसीसी (AICC) प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने ईटीवी भारत से कहा, "सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी. हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी. हमारा लक्ष्य भाजपा के खिलाफ गठबंधन को मजबूत करना है, लेकिन हम एक सम्मानजनक समझौते की उम्मीद कर रहे हैं."