'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी...' UP में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सहारे चुनाव बिसात बिछाने में जुटी बीजेपी
मथुरा में दो दिवसीय बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 17, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है. 16 और 17 नवंबर को फरह स्थित परखम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ अनुसंधान केंद्र में दो दिनों तक चले बीजेपी के चिंतन शिविर ने साफ कर दिया है कि पार्टी आने वाले दिनों में सिर्फ विकास के एजेंडे पर ही नहीं चलेगी, बल्कि इसके साथ-साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा भी समानांतर रूप से आगे बढ़ेगा.
इस महामंथन के खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार 17 नवंबर की देर शाम सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे. सूत्रों की मानें तो अमित शाह से संकेत मिलने के बाद इस अभियान को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू की जाएगी. इस बात का पुख्ता संकेत है कि अब इन्हीं तय किए गए मुद्दों के साथ पार्टी जमीनी कैंपेन पर उतरने जा रही है.
'पंच-महामंत्र' यानी पांच प्रमुख मुद्दे तय किए
मथुरा में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत करीब 50 दिग्गज नेता शामिल हुए. बैठक में पार्टी ने 'पंच-महामंत्र' यानी पांच प्रमुख मुद्दे तय किए हैं. इन मुद्दों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण सबसे ऊपर है. इसके अलावा समान नागरिक संहिता (UCC), इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, कानून-व्यवस्था व सुरक्षा तथा राष्ट्रवाद व सांस्कृतिक विरासत को चुनावी रणनीति का मुख्य आधार बनाया गया है.
भोजशाला मॉडल और अखिलेश को सीधी चुनौती
पार्टी सूत्रों की मानें तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को लेकर भव्य मंदिर निर्माण का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा भावनात्मक हथियार बनने जा रहा है. बैठक से बाहर निकलते ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके तेवर भी साफ कर दिए. उन्होंने दो टूक कहा, "अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी."
मौर्य ने न केवल अयोध्या की तर्ज पर मथुरा में भी भव्य मंदिर बनने का दावा किया, बल्कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सच्चे कृष्ण भक्त हैं, तो कारसेवा में शामिल हों. मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी इस सुर में सुर मिलाते हुए साफ कर दिया कि अब मथुरा की बारी है.
सियासी गलियारे में इस बयान के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं. दरअसल, बीजेपी इस मुद्दे के जरिए ब्रज क्षेत्र के साथ-साथ यादव समाज के वोटरों तक पैठ बनाने और पश्चिमी यूपी में 2017 जैसा करिश्मा दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है.
सूत्रों का कहना है कि बैठक में यह लक्ष्य भी तय हुआ है कि 2027 में सरकार बनने के छह महीने के भीतर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया और आपसी बातचीत के साथ-साथ मध्य प्रदेश की भोजशाला की तर्ज पर कानूनी और प्रशासनिक विकल्पों पर भी गंभीर मंथन हुआ है.
'एक देश, एक कानून': UCC से सियासी समीकरण साधने की तैयारी
मथुरा के चिंतन शिविर में दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा समान नागरिक संहिता (UCC) रहा. बीजेपी इसे 'एक देश, एक कानून' के नारे के साथ जनता के बीच ले जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर 2026 में लखनऊ में हुई राज्य कार्यसमिति की बैठक में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ वादा किया था कि 2027 में सरकार बनते ही यूपी में UCC लागू किया जाएगा. परखम की बैठक में व्यक्तिगत कानूनों की जगह समान कानून की वकालत करने के साथ-साथ इस बात पर भी गहन विचार हुआ कि विपक्ष के संभावित विरोध के बीच कुछ वर्गों की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए.
विकास और कानून-व्यवस्था: 2017 से पहले और बाद के यूपी की होगी तुलना
हिंदुत्व के एजेंडे के साथ-साथ बीजेपी अपने विकास और सुशासन के मॉडल को सबसे मजबूत हथियार मानकर चल रही है. बैठक में तय हुआ कि एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, सड़कों के जाल, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के आंकड़ों को प्रमुखता से पेश किया जाएगा. खासतौर पर अयोध्या, काशी और मथुरा-वृंदावन में हुए कायाकल्प और धार्मिक पर्यटन को मिले बढ़ावा को जनता के सामने रखा जाएगा.
चौथे महामंत्र के रूप में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को बीजेपी अपना सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड बनाएगी. पार्टी चुनाव में 2017 से पहले और अब के उत्तर प्रदेश की सीधी तुलना करेगी. माफियाओं पर हुई कार्रवाई, महिला सुरक्षा, अपराध में कमी और कर्फ्यू-दंगा मुक्त यूपी के दावों को सुशासन की पहचान के रूप में पेश किया जाएगा.
विपक्ष के PDA की काट बनेगा 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद'
विपक्ष की जातिवादी राजनीति और 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति की काट के लिए बीजेपी ने अपने पांचवें महामंत्र यानी 'राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विरासत' पर दांव लगाया है. राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम की श्रृंखला में अब मथुरा को जोड़कर पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ऐसी लकीर खींचना चाहती है, जिसके सामने जातीय समीकरण फीके पड़ जाएं. संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए बैठक में "राधे-राधे, कमल खिला दे" जैसे नारों पर भी चर्चा हुई.
दिल्ली में अमित शाह के साथ बन रहा जमीनी कैंपेन का ब्लूप्रिंट
भले ही मथुरा के मुद्दे पर कानूनी विवाद हों और विपक्ष आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में हो, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव का मुख्य केंद्र यही रहने वाला है. इस बार के चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुरू से ही तमाम नीति-निर्देश और चुनावी कैंपेन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं.
यही वजह है कि मथुरा में दो दिन के मंथन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन तमाम मुद्दों का ब्योरा लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, ताकि अमित शाह के दिशा-निर्देशों के साथ अब पूरे प्रदेश में जमीनी कैंपेन का आगाज किया जा सके.
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