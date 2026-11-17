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'अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी...' UP में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सहारे चुनाव बिसात बिछाने में जुटी बीजेपी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार, 04 नवंबर, 2026 को गोरखपुर में BJP के 'लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण हटाओ' कैंपेन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए. ( IANS )

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है. 16 और 17 नवंबर को फरह स्थित परखम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ अनुसंधान केंद्र में दो दिनों तक चले बीजेपी के चिंतन शिविर ने साफ कर दिया है कि पार्टी आने वाले दिनों में सिर्फ विकास के एजेंडे पर ही नहीं चलेगी, बल्कि इसके साथ-साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा भी समानांतर रूप से आगे बढ़ेगा.

इस महामंथन के खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार 17 नवंबर की देर शाम सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे. सूत्रों की मानें तो अमित शाह से संकेत मिलने के बाद इस अभियान को जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू की जाएगी. इस बात का पुख्ता संकेत है कि अब इन्हीं तय किए गए मुद्दों के साथ पार्टी जमीनी कैंपेन पर उतरने जा रही है.