उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बोले- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए SIR बेहद जरूरी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रविवार को गाजियाबाद पहुंचे. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कवि नगर स्थित रामलीला मैदान के जानकी सभागार में जिले के जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ SIR को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद मंच से संबोधन के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा किसी भी स्थिति में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए SIR बेहद आवश्यक है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले भी गहन निरीक्षण कई बार हो चुका है. मतदाता सूची पारदर्शिता के साथ बने, शुरू से ही भाजपा इसकी पक्षधर रही है.

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से कहा, ''गाजियाबाद में SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ गहन समीक्षा बैठक की है. हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति जो घुसपैठियों के रूप में निवास कर रहा है उसका नाम मतदाता सूची से अवश्य हटाया जाए. SIR को लेकर भाजपा द्वारा प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. गाजियाबाद में तेजी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना अहम सहयोग दे रहे हैं.''