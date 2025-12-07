उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक बोले- लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए SIR बेहद जरूरी
बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग गुंडाराज की सरकार नहीं चाहते हैं. विपक्ष अपनी संभावित हार को देखकर SIR का विरोध कर रहे- उपमुख्यमंत्री
Published : December 7, 2025 at 4:36 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक रविवार को गाजियाबाद पहुंचे. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कवि नगर स्थित रामलीला मैदान के जानकी सभागार में जिले के जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ SIR को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद मंच से संबोधन के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा किसी भी स्थिति में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए SIR बेहद आवश्यक है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है. मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पहले भी गहन निरीक्षण कई बार हो चुका है. मतदाता सूची पारदर्शिता के साथ बने, शुरू से ही भाजपा इसकी पक्षधर रही है.
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से कहा, ''गाजियाबाद में SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ गहन समीक्षा बैठक की है. हमारा प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति जो घुसपैठियों के रूप में निवास कर रहा है उसका नाम मतदाता सूची से अवश्य हटाया जाए. SIR को लेकर भाजपा द्वारा प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है. गाजियाबाद में तेजी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना अहम सहयोग दे रहे हैं.''
डिप्टी सीएम ने आगे कहा, कि SIR को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है. बिहार में विपक्ष की करारी हार हुई है और उत्तर प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों की जबरदस्त हार होगी. बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग जंगल राज की सरकार नहीं चाहते हैं. विपक्ष अपनी संभावित हार को देखकर SIR का विरोध कर रहे. विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करता है. जबकि, भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ काम करती है.
बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस पार्टी की महारैली को लेकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, कि कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है. कांग्रेस सत्ता चले जाने के कारण बेचैन है. वहीं, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चावन को लेकर बृजेश पाठक ने कहा, प्राचीन बहुमत के साथ बंगाल में भाजपा आ रही है.
ये भी पढ़ें: