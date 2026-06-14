कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सपा को नसीहत, दलदल और भाजपा के हथकंडों से बचना है तो थामो राहुल का हाथ
सहारनपुर से लोकसभा सांसद ने कहा- यूपी में सत्ता परिवर्तन तय, लेकन होशियारी से काम लेने की जरूरत.
Published : June 14, 2026 at 5:26 PM IST
जयपुर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज होने लगी है. सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को नसीहत दी. इमरान बोले- मैं समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहा हूं कि अगर भाजपा के हथकंडों से बचना है तो राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थाम लीजिए.
एक कार्यक्रम में रविवार को जयपुर आए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि आज देश में किस तरह के हालात हैं, सबके सामने हैं. यूपी में सपा को भाजपा के हथकंडों और दलदल से बचना है तो राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामना पड़ेगा, तभी आप सेफ रहेंगे. भाजपा ने बंगाल और महाराष्ट्र में खेला किया. जिस तरह छोटे दलों को नेस्तनाबूद किया, उससे बचने का एक ही रास्ता है कि राहुल गांधी का हाथ थाम लो...तभी इससे बच पाएंगे.
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भाजपा की मंशा विपक्ष को खत्म करना: टीएमसी की टूट पर कांग्रेस सांसद मसूद बोले- तेल देखिए तेल की धार देखिए, बीजेपी झूठ प्रचारित करा रही है. इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में झूठ प्रचारित कराया, अब शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं. बीजेपी की मंशा केवल विपक्ष खत्म करना है. बीजेपी चाहती है कि देश में नेता भी इनका हो और नेता प्रतिपक्ष भी खुद का हो. भाजपा देश में लोकतंत्र खत्म कर रही है. देश में लोकतंत्र खत्म होता है तो आम आदमी के अधिकार समाप्त हो जाएंगे.
यूपी में सत्ता परिवर्तन तय : एमपी इमरान ने कहा, यूपी में सत्ता परिवर्तन तय है, लेकिन हमें चुनाव में होशियारी और समझदारी से फैसले लेने होंगे. मध्य प्रदेश में हमारी राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर एक तरह से लोकतंत्र को खत्म किया गया. अगर लोकतंत्र बचाना है तो सभी क्षेत्रीय दलों को राहुल का हाथ थामना पड़ेगा.
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दोस्त और दुश्मन को पहचानना जरूरी: इमरान मसूद ने कहा कि आज देश में राजनीति करवट ले रही है. जो हमारे दोस्त होते थे, वो दुश्मन बन बैठे. हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी. नफरत के नाम पर चल रही सियासत का खात्मा कांग्रेस ही कर सकती है. लिहाजा राहुल को मजबूत करने की जरूरत है. यदि लोकतंत्र खत्म हो गया तो देश में मुसलमान, दलित, बैकवर्ड ही इनका निशाना बनेंगे. ये लोग तानाशाही की तरफ चल रहे हैं. बंगाल में वोट चोरी से सरकार बनी है. एक गांव में 90% मुस्लिम वोट है. उसके बावजूद भाजपा प्रत्याशी को वहां एकतरफा वोटिंग हुई. एक ही रात में 4000 ईवीएम जला दी गई.
ओवैसी पर निशाना: मसूद ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया बगैर कहा- ऐसे लोग भी हमारी कौम में हैं जो कांग्रेस को हराने का काम करते हैं. लच्छेदार भाषण देते हैं. हमें उनके बहकावे में नहीं आना है. यूपी में SIR के नाम पर दो करोड़ 70 लाख वोट काटे गए. कांग्रेस ने बूथ पर सजगता दिखाई. उस वजह से मुसलमानों के वोट कटने से बच गए और जो वोट कटे हैं उनमें ज्यादातर भाजपा के परंपरागत वोट बैंक हैं.
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