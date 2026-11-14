ETV Bharat / bharat

यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का 'मिशन 2027': बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट जांचने का जिला अध्यक्षों को मिला टास्क

राहुल गांधी. ( AICC via PTI )

By Amit Agnihotri 5 Min Read

नई दिल्ली: चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 'मिशन 2027' का आगाज कर दिया है. पार्टी ने राज्य में अपने मौजूदा जिला अध्यक्षों की टीम के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया है. इन पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और मतदाता सूची के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करने का जिम्मा सौंपा गया है.

यह निर्देश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जो भाजपा का मुकाबला करने के लिए मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के माध्यम से होने वाली कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ चलाया जा रहा है. राज्य में मौजूदा जिला और शहर अध्यक्षों को बनाए रखने का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है.