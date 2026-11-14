यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का 'मिशन 2027': बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट जांचने का जिला अध्यक्षों को मिला टास्क
राज्य में मौजूदा जिला और शहर अध्यक्षों को बनाए रखने का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है.
Published : November 14, 2026 at 7:25 PM IST
नई दिल्ली: चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपने 'मिशन 2027' का आगाज कर दिया है. पार्टी ने राज्य में अपने मौजूदा जिला अध्यक्षों की टीम के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया है. इन पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और मतदाता सूची के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करने का जिम्मा सौंपा गया है.
यह निर्देश लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जो भाजपा का मुकाबला करने के लिए मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' के माध्यम से होने वाली कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ चलाया जा रहा है. राज्य में मौजूदा जिला और शहर अध्यक्षों को बनाए रखने का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी और एआईसीसी सचिव कुणाल चौधरी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "हमने अपने मौजूदा जिला अध्यक्षों से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को कहा है. वे बूथ स्तर तक संगठन को चुस्त-दुरुस्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत कोई भी फर्जी मतदाता न जोड़ा जाए और न ही किसी वास्तविक मतदाता का नाम काटा जाए. हम राज्य में किसी भी तरह की 'वोट चोरी' नहीं होने देंगे. इस बार जनता भाजपा को सबक सिखाएगी."
देश भर में कांग्रेस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी ने 2025 में राष्ट्रव्यापी 'संगठन सृजन' अभियान शुरू किया था. उत्तर प्रदेश में संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए पार्टी आलाकमान ने दिसंबर 2023 में वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे को राज्य का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया था. पांडे ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ मिलकर अपने दो साल के कार्यकाल में संगठन को मजबूत करने पर काम किया.
जून में, उत्तर प्रदेश के लगभग 22 प्रतिशत दलित समुदाय को साधने की कोशिश के तहत दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को अविनाश पांडे की जगह राज्य का नया प्रभारी बनाया गया. इसके बाद, अक्टूबर में रामपुर खास की विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने में गौतम ने अहम भूमिका निभाई. पार्टी के इस कदम को प्रभावशाली ब्राह्मण समुदाय को एक बड़ा संदेश देने के रूप में देखा गया, जिसकी राज्य के मतदाताओं में लगभग 12 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
चुनावी राज्य में जिला अध्यक्षों की एक नई टीम की जरूरत को महसूस करते हुए, आलाकमान ने एआईसीसी पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) को तैनात किया था. इन पर्यवेक्षकों ने 'संगठन सृजन' अभियान के तहत पिछले महीनों के दौरान सभी 75 जिलों में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ संभावित नामों पर घंटों चर्चा की थी. हालांकि, पार्टी के रणनीतिकारों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में मौजूदा जिला अध्यक्षों की टीम के साथ ही उतरना बेहतर होगा. उनका मानना था कि महत्वपूर्ण चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले नई टीम तैनात करना व्यावहारिक नहीं होगा.
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने ईटीवी भारत से कहा, "संगठन निर्माण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है. पिछले वर्षों में संगठनात्मक कमियों को दूर किया गया है, लेकिन काम करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है. हमारे लिए मतदाता सूची का सत्यापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है."
कांग्रेस की योजना आगामी चुनाव क्षेत्रीय दिग्गज समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ने की है. हालांकि, पार्टी अपने दम पर अच्छा स्कोर सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर सहयोगी दल की मदद करने की स्थिति में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा जिलों में खुद को फिर से संगठित करने की कड़ी कोशिश कर रही है. इसी रणनीति के तहत, मौजूदा जिला अध्यक्षों को काम करने की पूरी आजादी दी गई है, लेकिन कुछ खास मोर्चों पर उनके कामकाज की परीक्षा भी ली जाएगी.
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इनमें सबसे प्रमुख काम बूथ स्तर की टीमें बनाना और उनके जरिए मतदाता सूची का सत्यापन करना है. सूत्रों ने बताया कि इस काम को लगभग दो सप्ताह में पूरा करना होगा. ऐसा न करने पर उन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा. इसके साथ ही, पार्टी जिला अध्यक्षों को कुछ आर्थिक सहायता देने की भी योजना बना रही है, ताकि वे पार्टी की गतिविधियों और कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला सकें.
जालौन के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर के अनुसार, बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन स्थानीय टीम आने वाले हफ्तों में अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर करने का प्रयास करेगी.
सेंगर ने ईटीवी भारत से कहा, "जनता भाजपा से ऊब चुकी है और वह अब कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रही है. यदि अच्छे उम्मीदवार उतारे गए, तो 'इंडिया' गठबंधन निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगा. बेशक बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास जो भी सीमित संसाधन हैं, हम उन्हीं के दम पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे."
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