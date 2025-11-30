ETV Bharat / bharat

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने झज्जर में चेताया, बोले - "बंटेंगे तो कटेंगे, सनातन की धर्म ध्वजा हर सनातनी के घर लहराए"

झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के कबलाना गांव में आयोजित बाबा पालनाथ की मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म और राष्ट्रीय एकता को लेकर बड़ा संदेश दिया.

"बंटेंगे तो कटेंगे" : उन्होंने कहा कि “बटेंगे तो कटेंगे" जाति, तुष्टिकरण, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन स्वीकार नहीं है. सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचा रखना है तो एकजुट रहना होगा. हर सनातनी के घर में सनातन की धर्म ध्वजा लहराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण युग का मार्ग प्रशस्त हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही सतर्क रहने की आवश्यकता भी बढ़ गई है. समाज पर दो तरह के हमले हो रहे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा नशा. उन्होंने नशे को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि विदेशी ताकतें भारतीय युवाओं को नशे की ओर धकेलने की साज़िश कर रही हैं. सीमा पार से भी नापाक कोशिशें की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज को कमजोर करना है. योगी ने स्पष्ट कहा कि नशा नाश का कारण है और इसके विरुद्ध जन-भागीदारी और एकजुट प्रयास आवश्यक हैं .

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने झज्जर में चेताया (Etv Bharat)

"सनातन विरोधी गतिविधि स्वीकार नहीं": उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सनातन-विरोधी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी. धर्म और राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाली शक्तियों को सामाजिक सजगता और संगठनात्मक क्षमता के बल पर ही रोका जा सकता है. कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार की सराहना करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य डबल इंजन की गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेहतर बुनियादी ढांचा, कृषि सुधार और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास की नई संभावनाएं निर्मित हो रही हैं.